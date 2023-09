Patricio Peñalver nos cuenta sobre la Segunda República Española

Patricio Peñalver vuelve a la carga con una novela ambientada en la Segunda República española, ya era hora que el veterano escritor nos deleitara con una obra que esperaba ser lanzada desde 2018, él se lo toma con humor y echa la culpa a los imprevisibles ritmos editoriales. Pero por fin la tenemos, ¡Apunten! ¡Fuego! ¡Viva la República!, una trepidante novela en donde la ficción queda entremezclada con los acontecimientos reales de un momento de especial luminosidad en nuestro país.

Desde comienzo de los años 80 nuestro escritor ha dedicado su vida a trabajar en el mundo del periodismo, primero en Diario16, pasando luego por La Verdad, la Opinión, el ABC y agencia EFE. También ha colaborado con las emisoras de radio Onda Regional de Murcia y Onda Cero, así con la televisión autonómica Canal 7. Entre sus muchas publicaciones quepa destacar sus críticas y entrevistas sobre el famoso Festival del Cante de las Minas de La Unión, el cual le otorgó el premio Carburo de Oro.

Francisco: Ha corrido mucha tinta en torno a la Segunda República española ¿Por qué ahora un libro sobre ésta?

Patricio: Tal vez haya corrido bastante tinta, pero no creo que la suficiente a tenor del gran desconocimiento que sigue existiendo sobre ese intenso período de tiempo de más de cinco años, o la gran confusión que han intentado imponer. Si hay un gran momento del resurgir cultural, social, y de intentar modernizar a una España anclada en parámetros decimonónicos, no es otro que éste. Las Misiones Pedagógicas, ese intento de llevar hasta las aldeas más atrasadas (aquí si podríamos hablar con rigor de la España vacía o vaciada) el arte, la música, la literatura es una gran epifanía. O esa otra decisión de construir escuelas y alfabetizar a la mayoría de la población que era analfabeta. En lo que respecta a los entresijos de a la pregunta: ¿Por qué ahora un libro sobre ésta? Podría decir que cualquier tiempo es bueno para escribir sobre nuestra historia reciente. A veces, no es el autor el que elige el tema y es el tema el que te viene. En mi caso, es un tema que siempre me ha apasionado desde mi adolescencia; todos los poetas o filósofos que leía me llevaban a la República. Así, que antes de empezar esta novela estuve documentándome muchos años. Y cuando decidí escribir esta novela estuve más de diez años, la dejaba y la volvía a reanudar. Me dejé llevar y le di sus tiempos.

Francisco: ¿Qué nos cuenta su libro? ¿De qué trata la historia?

Patricio: Yo la considero una novela de ficción ambientada durante la República. Por un lado, intervienen los personajes históricos más importantes, en ese periodo que va desde diciembre de 1930 hasta unos meses después de que la guerra se inicia. Y por el otro, los personajes más importantes de ficción que son los hermanos Ramírez, uno estudiante y el otro estudiante hasta que decide trabajar en una imprenta, que son hijo de un militar mutilado que ha estado en la guerra contra Marruecos. En esa imprenta madrileña los trabajadores vivirán y serán actores de grandes cambios que se están produciendo, entre amores, infidelidades, desengaños, desamores, y esperanzas en ese tiempo nuevo.

Francisco: ¿Qué cree qué ocurrió para que terminara cómo terminó?

Patricio: Precisamente la novela sitúa a la Republica como el gran protagonista de la novela. Cualquier lector que la lea podrá sacar sus propias conclusiones. Los personajes de la novela no saben cómo va a terminar esa guerra, que ya todos sabemos cómo acabó. Lo interesante tal vez sería escribir una novela contando que la guerra acabó con el fascismo y triunfaron las tropas republicanas. Me lo pensaré, eso sí que sería pura ficción

Francisco: ¿Cómo cree que se enseña este período histórico a los chavales en la escuela?

Patricio: Desde hace años intuyo que los chavales no llegan ni a la Dictadura de Primo Rivera, siquiera, desde hace ya más de dos generaciones. Y lo primero que debería de saber un español es su historia. Así que no es extraño que hasta cualquier jovencito despistado pueda pensar que fue la República la que se alzó contra Franco

Francisco: Tal como están las cosas ¿Hemos aprendido la lección?

Patricio: Precisamente ahí está el quid de la cuestión, en ese desconocimiento de lo que pasó. Y mucho más después de más de 44 años de dictadura. Aunque sea una frase muy repetida: Carlos Marx decía, “La historia ocurre primero como tragedia y después como farsa”.

Francisco: Y ya, por último, ¿Algún próximo proyecto en mente del que nos quiera hablar?

Patricio: Próximamente publicaré una especie de autobiografía escrita en tercera persona, una miscelánea en la que incluyo algunos relatos cortos, cartas, o artículos periodísticos que se titula: “Aunque parezca mi autobiografía, tal vez sea la tuya”.