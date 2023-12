Pedro Sánchez a Feijóo: «La política es acordar y no el berrinche permanente»

«La política no es destruir es construir, no es un monólogo es un dialogo, es acordar no el berrinche permanente. Por eso le pido a Feijóo más acuerdos y menos insultos». El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recordado, desde Santiago de Compostela, que la reforma laboral, la ley de Educación, la de Ciencia ,“la agenda del reencuentro para cohesionar nuestro país», o los Fondos Europeos se han logrado llegando acuerdos.

En la inauguración de la Convención Política del PSdeG, Sánchez ha hecho hincapié en que «el respeto empieza por respetar los resultados de las elecciones y respetar la legitimidad de un gobierno respaldado por los representantes de más de 12 millones de ciudadanos en el Congreso», ha lanzado entre aplausos. «¿Qué democracia es esa en la que sólo reconocen la legitimidad cuando ganan y gobiernan?», se ha preguntado para seguidamente rechazar «lecciones de constitucionalismo» de la derecha cuando «en la práctica no la cumple».

Revisión de los acuerdos PP-VOX

Pedro Sánchez ha afirmado durante su intervención que «sería bueno que el PP en toda España revisara sus acuerdos con Vox y acabara con esos gobiernos de coalición que están deteriorando y debilitando la cohesión y la convivencia«, porque «la verdadera amenaza es una internacional ultraderechista que frenamos con el voto el pasado julio. Tenemos que estar agradecidos de la voluntad popular”. En este sentido, ha dicho que «al insulto y al asedio vamos a responder con trabajo, con tolerancia y respeto. No responderemos con más bronca, vamos a trabajar por el interés general».

Y ha destacado que, en sólo 20 días con el gobierno en marcha, «hemos aprobado ya una ley de Paridad, 1.000 millones de euros para la Ciencia y ya se ha puesto en marcha toda la tramitación para tener PGE en 2024 que serán unos presupuestos sociales como demuestra la nueva subida del SMI sin olvidar que la vivienda, el acceso a la vivienda de los jóvenes para que puedan emanciparse va a convertirse en el quinto pilar del Estado del bienestar esta legislatura».

Sánchez: «2024 será el año del cambio en Galicia»

- Publicidad -

Sánchez se ha mostrado convencido de que “2024 va a ser el año del cambio en Galicia”. El PSdeG lanzará «un mensaje de cambio político en Galicia por una Galicia más social, con un compromiso también con el avance contra la parálisis que representa retroceso y una Galicia que avanza, que no se resigna». Para Sánchez, «Galicia no quiere más prórrogas, más parálisis ni resignación. La Galicia social que avanza con ganas la representa el PSdeG y José Ramón Gómez Besteiro”.

Del candidato socialista a la Xunta, Sánchez ha destacado que es «un extraordinario líder» y se ha mostrado orgulloso de que Besteiro fuera el primer diputado en usar en 2023 la lengua gallega, «ese es nuestro compromiso con la diversidad territorial».