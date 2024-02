Putin recurre a la amenaza de la guerra espacial

Rusia ha lanzado un nuevo órdago contra la seguridad mundial. Según fuentes del Kremlin, sus expertos en guerra nuclear han logrado fabricar un misil capaz de alcanzar y destruir cualquier satélite espacial que orbite alrededor de la Tierra. De inmediato, tras el anuncio, Estados Unidos ha advertido de que se enfrenta actualmente a una “grave amenaza” para la seguridad nacional que, según medios locales, está relacionada con el emplazamiento de armas nucleares en el espacio por parte de Rusia, informa Efe. Incluso se ha activado el estado de máxima alerta en todo el país.

La decisión del Kremlin recuerda al proyecto conocido como ‘guerra de las galaxias’, un programa impulsado por la Administración Reagan en los años ochenta y que finalmente se guardó en el cajón. Bajo el nombre de Iniciativa de Defensa Estratégica (del inglés: Strategic Defense Initiative, o por sus siglas, SDI) fue una propuesta para la construcción de un sistema de defensa antimisiles con armas espaciales destinado a proteger a Estados Unidos de un ataque nuclear con armas nucleares estratégicas (misiles balísticos intercontinentales y misiles balísticos lanzados desde submarinos). El plan se hizo público por primera vez el 23 de marzo de 1983 por el presidente Ronald Reagan, y un crítico vocal partidario de la doctrina de la destrucción mutua asegurada describió el proyecto como un pacto suicida, e instó a los científicos y a los ingenieros norteamericanos a que desarrollaran un sistema que hiciera obsoletas las armas nucleares.

Ayer, las autoridades oficiales de Washington no aclararon de qué tipo de amenaza se trata. Sin embargo, existe una gran expectativa después de que este miércoles el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara Baja de EEUU, el republicano Mike Turner, afirmara que su departamento había identificado “un asunto urgente con respecto a una capacidad política extranjera desestabilizadora” que todos los miembros del Congreso deberían conocer.

Turner explicó que la amenaza es “tan grave” que el presidente estadounidense, Joe Biden, debería desclasificar “toda la información” relacionada con ella para que se haga pública al resto de la población. La cadena ABC apuntó que, según dos fuentes conocedoras de la situación, esa amenaza está relacionada con la intención de Moscú de poner armas nucleares en el espacio, no para lanzarlas contra la Tierra, sino de cara a su eventual uso contra satélites. La cadena CNN coincidió con ABC en que la amenaza está vinculada con Rusia.

Según han señalado a CNN tres funcionarios estadounidenses relacionados con la información, el sistema sigue en desarrollo y aún no está en órbita, pero no tienen claro “hasta qué punto ha progresado” la tecnología rusa. Asimismo, han aclarado que la amenaza no involucra un arma que se usaría para atacar a humanos.

Se trataría, en principio, de un sistema nuclear anti-satélite en el espacio. De todas formas, se desconoce si se trataría de un dispositivo de propulsión nuclear o de armamento nuclear.

Desde el Senado se instó a la cautela, en palabras del presidente del Comité Selecto de Inteligencia de esa cámara, el demócrata Mark Warner, y de su vicepresidente, el republicano Marco Rubio. “El Comité de Inteligencia del Senado tiene la información en cuestión y ha estado siguiendo rigurosamente este asunto desde el principio. Seguimos tomando este asunto en serio y estamos discutiendo una respuesta adecuada con la administración”, dijeron en una declaración conjunta.

Mientras tanto, según añadieron, hay que “ser cautelosos a la hora de revelar fuentes y métodos que pueden ser clave para preservar las opciones para acciones por parte de EEUU”. Por su parte, el presidente de la Cámara Baja de EEUU, el republicano Mike Johnson, ha instado a la calma ante la filtración. “Quiero garantizar a los estadounidenses de que no hay necesidad para la alarma pública. Vamos a trabajar juntos para abordar este tema, como hacemos con todos los temas sensibles que están clasificados”, indicó en declaraciones a la prensa.

Asimismo, el presidente de la Cámara Baja recalcó que urgirá a la Administración de Joe Biden a tomar “las medidas adecuadas”. Durante una rueda de prensa, el asesor del Consejo de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, afirmó que esta semana había conversado personalmente con líderes de ambos partidos implicados en temas de seguridad, incluido Turner, y que le sorprendió “un poco” que el legislador hiciera esos comentarios este miércoles.

Sullivan fue preguntado por un periodista si podía decir a los estadounidenses que no había nada de lo que preocuparse. “La verdad es que es imposible contestar a esa pregunta con un sí rotundo. Los estadounidenses entienden que hay una variedad de amenazas y desafíos en el mundo con los que estamos lidiando cada día, y esas amenazas y desafíos van desde el terrorismo hasta otros actores en estados”, respondió.

El asesor tiene previsto reunirse este jueves con lo que se conoce como la “banda de los ocho”, que incluye a los líderes de cada uno de los dos partidos tanto del Senado como de la Cámara de Representantes, así como a los presidentes y los miembros de la oposición de ambos comités de inteligencia del Senado y la Cámara de Representantes.