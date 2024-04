Reflexión necesaria y para todos

La decisión del presidente Pedro Sánchez de tomarse cuatro días para reflexionar, demuestra que es humano, que siente, que padece, que tiene un límite, ante el acoso rabioso, agresivo y faltón al que le somete la derecha extrema y la ultraderecha desde que ganó la moción de censura a Rajoy, al estigmatizar en él al ladrón que les ha robado el poder que, siempre, consideran suyo. Por eso, se equivocan quienes ven en su decisión una maniobra política, que vuelve a deshumanizar a la persona para ocultar la verdadera razón del camino que ha tomado. Se equivocan porque no comprenden o no quieren ver que detrás del político está la persona, y no el Maquiavelo retorcido y narcisista en el que, con persistencia, quieren convertir al Presidente y, por extensión, a su acción política y al orbe de la izquierda que lo arropa. Germen de los ataques a militantes de su partido y a sus sedes, cuyo epítome fue el aquelarre inquisitorial de gente enardecida de pasión irracional golpeando un muñeco con su rostro desfigurado, mientras un grupo de ultra católicos rezaban el rosario.

La Edad Media retransmitida en directo por unos medios dedicados a hacer espectáculo televisivo de la vehemencia de un grupo minoritario de ciudadanos que, gracias a las televisiones, alcanzan un impropio relieve significativo que contribuye a aumentar el barrizal, al que la derecha tridentina ha conducido el debate político. Colaboración inestimable y necesaria de unos medios que juegan de parte en favor de la estrategia de derribo, arrumbando los principios más básicos del periodismo: verificar la información que se difunde para no tergiversar y propalar mentiras siempre interesadas. Periodistas que abdican de su profesión convertidos en correveydiles de la derecha extrema.

Pata esencial de esta estrategia magmática para acabar con Pedro Sánchez, son el grupo de jueces y fiscales que cuelgan la toga, para convertirse en ejecutores de la táctica predefinida por la derecha y ultraderecha, con el uso espurio de su poder para perseguir y llevar al banquillo, a aquellos que huelen a sanchismo o izquierdismo bolibariano. Resulta indignante que el sindicato filo fascista Manos Límpias reconozca en un comunicado que parte de su denuncia, aceptada por el juez Juan Carlos Peinado, tiene información falsa sobre la compañera del Presidente.

La cuarta pata para sacarle de la Moncloa es el uso del lenguaje y las palabras nunca inocuas, y menos en un contexto comunicativo en el que priman los mensajes cortos y simples que explotan la emocionalidad irracional con términos que sintetizan lo que se denuesta: sanchismo, la más significativa y repetida hasta la saciedad, para expresar su pretendida egolatría que, de manera implícita, abarca toda una cosmogonía hechos y acciones sobre su supuesta obsesión de mantenerse en el poder como sea.

Por todo ello, la reacción del Presidente ante este acoso acezante y vulgar que justifica las acciones violentas de los más radicales, no es esconder la cabeza como afirma, con la simpleza analítica, de brocha gorda, que caracteriza el jefe circunstancial del PP, Feijoo; sino la reacción de una persona que pide tiempo para reflexionar sobre si merece la pena seguir adelante en un marco político de dialéctica de barrizal, donde nos ha conducido un derecha extrema y una extrema derecha a la que no le importa degradar la democracia y sus instituciones, por ejemplo el CGPJ, que ya cuando gobernemos lo arreglaremos todo a nuestro mejor entender. En la estela ideológica de Franco, que alargó innecesariamente la guerra civil, para acabar con generaciones de españoles con el objetivo de que su régimen no tuviera oposición y fuera largoooo: cuarenta años.

Esta es la reflexión a la que incita a los ciudadanos con su carta, llena de humanidad, el Presidente: este panorama de política de baja estofa, ¿puede ser la antesala de una dictadura con una aparente forma democrática, si no se le pone coto? ¿Se puede mantener la equidistancia en esta situación? ¿Debemos estimular el espíritu crítico para expurgar los hechos y datos fidedignos de los que son simples y llanas mentiras? ¿Debemos dejarnos arrastrar por la simpleza de las emoción desbordada e irracional? Reflexión que para él gira en torno a una pregunta: ¿debo tirar para adelante y asumir que la bajeza moral con la que yo y los míos somos agredidos: va a continuar? ¿Merece la pena cumplir con un proyecto que viene mejorando de manera notoria la vida de los ciudadanos? Espero que su interrogante lo resuelva con un sí.