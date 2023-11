Rufián a Núñez-Feijóo: «Acepte el resultado y espere su turno, si es que Ayuso le deja»

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha iniciado su intervención leyendo citas o intervenciones de exlíderes del PP, como Pablo Casado, José María Aznar o Mariano Rajoy, sobre la «ruptura de España», para añadir: «Señorías, llevan ustedes 46 años diciendo que España se rompe. Cada vez que aquí han dicho que se rompía España, la realidad es que ustedes perdían». Ha recordado a la bancada popular que «la única verdad es que lo único que se ha roto 35 veces son los discos duros de Bárcenas y dos veces la derecha española»

Rufián se ha dirigido al PP para preguntar «si a ustedes les han votado por lo que están haciendo ahora. ¿Creen que sí? No es retórica. Señor Feijóo, ¿a usted le han votado para jalear concentraciones de Desokupa, Hogar Social Madrid o de Abascal, que pide una huelga general cuando él lleva 27 años en una?».

«Acepte el resultado y espere su turno, si es que Ayuso le deja»

Asimismo le ha reprochado que «están a un rato de decir que en La Moncloa hay armas de destrucción masiva. Están intentando barbarizar a un país que sabe que contesta» y ha afirmado que «Sánchez no es presidente porque tenga a ERC y Junts al lado, es presidente porque les tiene a ustedes enfrente, que tampoco habla muy bien del señor Sánchez, pero es la verdad. Así que, señor Feijóo, menos hipércoles, menos citas y, como dijo Machado, acepte el resultado y espere su turno, si es que Ayuso le deja».

«Siempre se repite la misma fórmula cuando pierde el PP: guerra judicial, fachas en la calle y mentiras en la tele»

Rufián ha señalado que la derecha, tenga la bandera que tenga, «se cree que es todo suyo y tiene muy mal perder. Siempre se repite la misma fórmula cuando pierde: guerra judicial, fachas en la calle y mentiras en la tele». Y ha añadido que «lo que rompe España es que haya 4.000 suicidios al año, que el 60% de los chavales de este país tenga ansiedad y que una terapia valga cien veces más que un Diazepam. Y que se asesine por decenas a las mujeres por simplemente ser mujeres y que haya gente aún que lo niege. Y no que aquí una inmesa mayoría de partidos apruebe una propuesta política para solucionar un conflicto«.

«Un política exterior más valiente»

Respecto a los pactos entre partidos, ha dicho el portavoz de ERC, «siempre nacen de negociaciones, no siempre de programas». En este aspecto, Rufián ha pedido a Pedro Sánchez «avanzar en una política exterior más valiente» y que diga «que el antisemistismo es una lacra, pero la islamofobia también; que Gaza es una cárcel, pero Israel tiene las llaves; que Hamás es una organizacion terrorista deleznable, pero Israel ejerce terrorismo de Estado; que en Palestina han muerto en un mes tantos niños como en Ucrania en 600 días y que, por tanto, Nertanyahu es un cirminal de guerra como Putin. Que la solución siempre es la política, siempre es la negociación».

Durante el turno de réplica Sánchez ha manifestado que fue «consciente de la herencia que recibimos y de que teníamos que administrar una sociedad dividida, la violencia en las calles, una fractura social provocada y también el desgarro de líderes independentistas en la calle. Estos años me he volcado en revertir esa herencia con una idea en la mente: que las generaciones futuras no vuelvan a sufrir lo que se sufrió entonces».

El candidato a la presidencia del Gobierno le ha recordado que «el diálogo entre nuestros partidos se ha construido sobre una base inicial de escasa confianza. Sólo una necesidad de mejorar las vidas de los ciudadanos en España y Cataluña nos llevó a alcanzar unos acuerdos de mínimos, y cada frágil acuerdo fue la base para construir el siguiente. Yo le reconozco ese mérito a usted y su partido, le pido que reconozca el mérito también al PSOE».

Sobre los indultos y los disturbios del 1 de Octubre

Respecto a los indultos, Sánchez ha dicho que «dimos un paso decisivo con las medidas de gracia de los indultos. Juntos asumimos que no era una muestra de debilidad democrática, sino lo contrario: una oportunidad para dejar atrás una fractura social abierta en Cataluña, un paso por la concordia y la convivencia que suturara la fractura emocional que había dividido, en mi opinión, a las familias catalanas».

Rufián le ha respondido que «todos cometimos errores, pero por ejemplo aquí se ha dicho que la Policía se jugó la vida el 1 de octubre. Que la gente tenía papeletas, tenía urnas, y les dieron de hostias en colegios electorales. Creo que si el PSOE o una parte del PSOE hoy dice que esas imágenes son una vergüenza nacional es por la coyuntura, porque si no quizá lo diría en los pasillos».

El portavoz de ERC ha recordado a Sánchez que hasta hace 4 días «tenían a nueve personas en la cárcel» y le ha reprochado que «también votaron el 155. Callaron ante las imágenes de los palos en los colegios electorales», y ha añadido que «se tienen que preguntar por qué nunca dejamos de persistir».

Gamarra en defensa de los jueces

La portavoz del PP, Cuca Gamarra, ha pedido retirar del acta las «acusaciones vertidas» por Rufián. Ha dicho que «pensaba no tener que hacerlo, porque debería haber sido el presidente en funciones el que hubiera reprobado las acusaciones que se han vertido al Poder Judicial y, con nombres y apellidos, a un juez de nuestro país. Los diputados deben ser interpelados cuando sus intervenciones profieran palabras o viertan conceptos ofensivos para personas concretas e instituciones».