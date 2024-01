Sánchez anuncia la aprobación de medidas de protección a mayores y personas con discapacidad frente a los abusos de los bancos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha protagonizado hoy la rueda de prensa posterior al último Consejo de Ministros del año 2023 y en él ha hecho un anuncio muy importante: la permanencia del impuesto a la banca.

En su comparecencia, Sánchez ha desgranado las medidas anticrisis aprobadas por el Consejo de Ministros en el día de hoy, entre las que se encuentra la revalorización en un 3,8% de las pensiones contributivas, así como otras normas transitorias en materia de cotización. Por otro lado, el gobierno ha actualizado la dotación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y otras pensiones no contributivas como las de invalidez o las de orfandad provocada por la violencia machista.

El Consejo de Ministros también ha aprobado la extensión por seis meses de la prohibición de desahucios para hogares vulnerables sin alternativa habitacional.

Sánchez ha expuesto, además, el compromiso del Ejecutivo de crear una línea de avales por valor de 4.000 millones de euros para acometer proyectos de vivienda social, que se complementará con otra de hasta 2.000 millones para incrementar el parque de este tipo de viviendas.

- Publicidad -

El decreto aprobado por el Consejo de Ministros incluye también dos nuevas medidas como la cesión de la gestión del IMV a las comunidades autónomas y el incremento de la protección a las personas con discapacidad y a los mayores de 65 años frente a los abusos de la banca, abusos como el cobro de comisiones por retirar dinero en efectivo de ventanilla que queda prohibido.

Respecto a los datos económicos, Sánchez ha afirmado que «el conflicto de Ucrania entraba en su primer invierno hace un año y había voces que auguraban una recesión. No obstante, de nuevo, la Economía española ha desmentido a todos los profetas del caos exhibiendo solidez y fortaleza. Yo me presenté ante ustedes y ante la ciudadanía con una inflación del 6,8%. Hoy, afortunadamente, nuestra inflación se sitúa en el 3,2%. Mucho tiene que ver con los precios de la energía y el impacto de la excepción ibérica, que no es sino una intervención en el mercado.»

No es habitual que Sánchez haga autocrítica, más bien él es de cambios de opinión. En cambio, en su comparecencia ha afirmado que los datos no da para la complacencia, pero sí para la esperanza. Un líder político que tiene que acudir a la esperanza para justificar su gestión, es que no tiene claro que haya sido lo suficientemente efectiva para garantizar el bienestar de la ciudadanía.

«En cinco años de gobierno progresista, se ha impuesto un dato positivo frente a cada profecía catastrofista. La España de hoy tiene más derechos y más empleo que hace un lustro,» ha dicho Sánchez, sin analizar un elemento clave como es la calidad del empleo que se crea. Hay más indefinidos, pero se trabajan menos horas o no se consiguen frenar las horas extra no pagadas.

Este breve atisbo de autocrítica no es propio de Sánchez, quien ha vuelto a ser lo que es y no ha dudado en afirmar, con toda la grandilocuencia de la que es capaz [y es mucha], que su gobierno ha «blindado la dignidad.»

«Hemos destinado 2520 millones de euros a garantizar la igualdad de oportunidades y hemos realizado una fuerte inversión en talento, de la que se han beneficiado hasta 25.000 alumnos y alumnas. A su vez, también hemos blindado la dignidad de nuestros mayores a la hora de jubilarse, con la revalorización de las pensiones. También hemos contribuido a reducir la brecha de género, que por desgracia siguen sufriendo muchas mujeres, con la equiparación salarial. Hemos emprendido un arco de sostenibilidad presente y futura del sistema de pensiones, y hemos puesto en marcha una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional, alcanzando el objetivo del 60% del salario medio, 1080 euros al mes,» ha afirmado.

Respecto al conflicto entre Israel y Gaza, Sánchez, afortunadamente, no ha cambiado de opinión, y ha mantenido su postura de condena a los atentados de Hamás, de reconocimiento del derecho a defenderse de Israel siempre y cuando lo haga dentro de los límites del derecho internacional, sin cometer las atrocidades y la carnicería que se está perpetrando.