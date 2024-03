Tú decides

Mártin Sánchez (pronunciación inglesa, con el acento en la "A" de Mártin) cantante de Rock Español, compositor, escritor, actor y productor, con más de 25 años de trayectoria profesional, es uno de los pocos artistas de de este país, que se atreven a hablar claro y sin ambages, sobre la actualidad más controvertida, manteniendo una postura crítica y políticamente incorrecta, ante prensa y público. Musicalmente Mártin re-define el concepto crooner aportando un aire más after-punk, sin perder un ápice de elegancia y utilizando el castellano como lengua base de su repertorio, Joe Strummer, Morrissey, Nick Lowe, Chris Isaak o Willy Deville serían algunos de sus referentes musicales más directos. Como articulista, probablemente sea uno de los más críticos, incisivos, frontales e irreverentes que haya parido madre, no hay cuestión, noticia o suceso, que no se atreva a abordar con audacia, desparpajo y vehemencia, despertando pasiones antagónicas con cada frase que escribe. Mártin Sánchez es un franco tirador certero, preciso y elegante, no hace prisioneros, no perdona y no se casa con nadie, una rara Avis dentro del panorama literario actual, una "especie en extinción", como el mismo expresa en una de sus canciones, y probablemente uno de los pocos "influencers" del momento, que merecen ser leídos y escuchados con interés y detenimiento.