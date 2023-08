23J: ¡Kafkiano! ¿Y si…?

Situación kafkiana.

23J: La gobernabilidad depende de Junts, de Puigdemont. Sánchez prometió traer a España, juzgar, sentenciar, ¡se daba por hecho!, a un político democrático al que ahora pide apoyo incondicional para ser presidente. Feijóo se beneficiaría de Junts. Los dos dependen de quien quieren extraditar, castigar, encarcelar. Se exige a Puigdemont “sentido de estado” cuando, objetivamente, el “estado ha actuado sin sentido” contra él, contra Catalunya como “ens”, contra todos sus habitantes. ¿Cómo calificarlo?

Cronología del conflicto Catalunya/España.

Atávico. Felipe IV, sobre 1650: “Hay que imponer a Catalunya los usos y costumbres castellanos”. Felipe V, castigó severamente. Los conflictos políticos, identitarios, económicos, lingüísticos, siguen con Felipe VI. Siempre: Castilla primero, España, después, los provocan. Catalunya, se defiende, reacciona.

Transición. Tarradellas, presidente del gobierno catalán en el exilio, regresa a España. Acuerdo para considerar a Catalunya “nacionalidad histórica”. Catalunya aprueba la Constitución del 78. Primer Estatuto. Incumplido. Traspasos con cuentagotas. Invasión de competencias. Financiación negativa. Expolio creciente. Inversiones en infraestructuras irrealizadas. Descontento aumenta. Nuevo Estatuto. Zapatero promete respetar lo que aprueba el Parlamento catalán. No sucede. El Parlamento español lo “cepilla”. Guerra dixit. Se aprueba en referéndum lo que sobrevivió. El PP lo impugna a un Constitucional previamente manipulado. Inconstitucional sentencia que anula artículos y modifica otros que, ¡exactamente iguales! figuran en Estatutos españoles. Hoy, Catalunya está sin Estatuto, fuera de la Constitución. El texto sobreviviente no ha sido refrendado. Es territorio intervenido, colonia. Mientras, siguen expolio, incumplimientos en infraestructuras, anulación de decisiones de su Parlamento, sentencias judiciales que califican de terrorismo lo que son actos prodemocracia; sentencias de la JEC, Tribunal de Cuentas, etc. Todo conocido. Todo apoyado por todos los estamentos del Estado, de sus grandes medios, de la mayor parte de la sociedad española.

¿Quiénes han incumplido demostradamente la Constitución? Los Estamentos españoles. Los independentistas “reaccionaron” mediante lo más democrático que existe: “un referéndum”. Lo siguen solicitando. Pero los “delincuentes”, los malos, son los independentistas que han “reaccionado” democráticamente ante tan evidentes y negativos incumplimientos. Según lo evidente: ¡prohibido reaccionar ante la injusticia, la opresión, la colonización denunciada por Ohmae! Se hace, en nombre de la Constitución. ¿De la Constitución o de la subjetiva interpretación de la misma?

Por otro lado, ¿quién respeta en España la Constitución? Ahí están los hechos. Y más comparando la justicia española con la de Suiza, Alemania, Bélgica, Reino Unido, Consejo de Europa, Grupos de Trabajo de Naciones Unidas, Amnistía Internacional, etc.

¿Hacemos una ucronía?

RAE: Ucronía: “Reconstrucción lógica, aplicada a la historia, dando por supuestos acontecimientos no sucedidos, pero que habrían podido suceder”.

“1.978. Nueva Constitución aprobada en España y en Catalunya. Nuevo Estatuto. Las autoridades españolas lo respetan fielmente. Todas las transferencias, traspasadas. La financiación, cumplida al céntimo. Los habitantes de Catalunya disfrutan de los recursos acordados. Expolio fiscal, injusticias, inexistentes. Inversiones en infraestructuras, puntualmente materializadas. Hay respeto total al Parlamento catalán. La inmersión lingüística, solicitada por los inmigrantes españoles en Catalunya para que sus hijos tuvieran las mismas oportunidades que los catalanes, respetada. Los sucesivos Tribunales Constitucionales no han de sentenciar en ningún caso porque no hay conflicto. Si lo hay, deciden con criterios de justicia universal. No hay catalanofobia, menosprecio, supremacismo, por parte de ningún partido, líder político. El Estado español consigue un clima de colaboración, integración, voluntaria, libre, satisfactoria, de Catalunya con España en un proyecto común, basados en la confianza, el respeto, la mutua colaboración en todos los campos. Bandera española y senyera coexisten con satisfacción. Como lo hacen las banderas de los cantones suizos con el estandarte suizo. Todo, basado en el respeto y gran autonomía previamente acordada. No se asfixia a Catalunya. Se le trata por lo “es”, genera, merece”.

¡Éste debería haber sido el objetivo de España… si hubiera tenido buenos gobernantes! ¿Qué hubiera sucedido si esa ucronía que describo hubiese sido historia real? ¿Cuál sería hoy la situación?

¿Qué deben optimizar los dirigentes “competentes”

Las “mejores relaciones” internas, los “mejores resultados” para todos. ¿Ha sido así? ¿Hay hoy cordialidad entre catalanes y españoles? ¿Se respeta el “espíritu fundacional de la Constitución” o… lo contrario? ¡Aplicación de violencia judicial, policial, económica, política, identitaria, lingüística, cultural, basados en leyes nada coincidentes con los Estados referentes en democracia! Todo verificable.

¿Quién es responsable del conflicto? ¿El Estado español… o los políticos, votantes, catalanes que han “reaccionado” por dignidad democrática?

23J. ¿Y si el Estado, todos sus Estamentos, no hubieran generado el problema? ¿Se estaría en la ¡kafkiana! situación de solicitar apoyo a quien se quiere extraditar, juzgar (¿?), sentenciar, por el delito (¿?) de ser líder demócrata? ¡Lo respaldan 987.000 votantes!

¿Qué deben hacer los generadores del problema? ¿“Sostenella y no enmendalla” tan castellana…o sobreseer, ¡no amnistiar porque no hubo delito!, todos los procesos y rectificar todo lo que lo ha causado? ¿Por qué no un referéndum vinculante precedido de una oferta seria a Catalunya?

¿Y si rectificaran quienes han provocado el conflicto y ahora pueden, ¡deben!, hacerlo…? ¿Qué es lo coherente…?