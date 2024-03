¿52.000 europeos como escudos humanos en la frontera de Gaza?

Este lunes vi en Instagram la performance que organizó Kulturatik en el Peine de los Vientos en San Sebastián. Donde unos 20.000 donostiarras se tumbaban en el suelo, mientras sonaba la sirena de bombardeo de Gernika, recordando el bombardeo que los aviones nazis hicieron para derrotar a la democracia española, y dar la victoria al golpista Franco, en cuya dictadura asesinó a 140.000 democratas españoles.

En un primer momento, como habitante del Imperio Europeo, me pareció muy bien la instalación, pero enseguida, me entró la duda de cuántos asesinatos de personas de Gaza iban a evitar, o cuántos niños de Gaza iban a alimentar sus estómagos. Así que, no se me ocurrió otra cosa que escribir el siguiente comentad

Como dejé claro el 16 de octubre, fui de los primeros en criticar a la lobbista Vondereleyen por usurpar la política exterior de cada país europeo al hacerse la foto con el asesino Netanyahu . Y como soy de los que tiro la idea sin esconder la mano, sé que Kulturatik puden recoger el siguiente guante.

Como ya sabrás, La linde de la franja de Gaza, es un rectángulo de 40 kilómetros de largo por 12 de ancho. con Israel solo linda al este y al norte, por tanto, si una persona puede ocupar un metro, haría falta un Anoeta completo para rodear el flanco del este y para el norte bastará con 1.000 personas más del Donostia Arena. Sin entrar en Gaza, siempre haciendo turismo en territorio de Israel.

Para viajar desde el aeropuerto de San Sebastián al de Ben Gurion Intel en Israel con dos semanas de plazo, en el momento que escribo esta columna, hay vuelos de ida desde 132

€, e ida y vuelta desde 408 €. Al ser la visita menos de 90 días no hace falta visado, con tener 6 meses de pasaporte en vigor es suficiente. Además, en dicho aeropuerto, hay coches de alquiler para tres días desde 80 €, que entre 4 sale a 20 € por persona. Planteo 3 días, para que lo hagan en algún puente, y así no dejar sus empleos que pagan el impuesto revolucionario que nos cobra la OTAN por nuestra seguridad en el Imperio Europeo.

Kulturatik puede organizar su Gernika a lo largo de la linde de la franja de Gaza. Al ser, de las pocas maneras que la ciudadanía europea puede hacer algo por su propia cuenta, que tenga un significado real. Seguro que en la Unión Europea hay 52.000 personas dispuestas a hacer esa cadena humana que impida la entrada terrestre a la franja de Gaza del ejercito israeli.

GO!