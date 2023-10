Ayuso acusa sin pruebas a Sánchez de cometer delitos muy graves

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado sin pruebas al presidenta del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez de cometer delitos. al calificó este jueves el acuerdo anunciado entre el PSOE y Sumar de “pacto de la poltrona” y manifestó que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, es “un lastre para la economía” que, con la combinación de Sumar, “resultan letales”, lo que provoca que “estemos en una situación límite”.

Las mentiras de Ayuso al descubierto

Así lo expresó durante su intervención en un foro informativo organizado por ‘Ok diario’, donde aseguró que “algún día Sánchez tendrá que rendir cuentas por lo peor que se puede juzgar a un gobernante, por traicionar a su nación”.

“Sánchez es ya un lastre para la economía española, pero en combinación con Sumar, resultan letales”, arguyó tras calificar de “pacto de la poltrona” el acuerdo anunciado entre el PSOE y Sumar. Además, acusó a Sánchez de “mentir de manera compulsiva” y lamentó que “estamos en una situación límite en la que se quiere que la factura de este asalto la paguen las empresas, los trabajadores y las familias”.

A juicio de la presidenta: “Otegi es el mejor ejemplo de que, en la España de Sánchez, matar, secuestrar o extorsionar tiene premio; te da galones para llegar a las instituciones”.

Apoyo a Milei

En un discurso totalmente histriónico y muy en la línea de un populismo extremista, intentando competir, no ya con la portavoz de Vox en la región, Rocío Monasterio, sino con el propio Abascal. Días después de haber pedido el voto para Javier Milei, candidato Trumpista a la presidencia de Argentina, utiliza unas palabras más propias de una líder de la oposición del peor populismo de derecha extrema, para atacar al jefe del Ejecutivo, ignorando por completo al presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo.

Ayuso revive ETA

“Hemos conocido nuevos capítulos del historial de Arnaldo Otegi”, añadió, y “sus instrucciones de matón al resto de la banda nos han vuelto a helar la sangre”, ha señalado. No se sabe muy bien a que se refería. Por qué habría que recordar a la señora Ayuso, que la banda terrorista, ETA, dejó de existir hace ya 12 años. Pero la presidenta madrileña va a lo suyo, sobre todo si se trata de asistir a unas jornadas organizadas por OK diario, del nefasto Eduardo Inda.

Pero Ayuso no se quedó solo hay, además, cuestionó si se ha hecho todo lo posible para ilegalizar Bildu y afirmó que “Sánchez calla porque la tradición siempre exige silencio”. A parte de mentir vilmente, habría que recordar que EH Bildu es un partido político, absolutamente legal y democrático, y del que nunca se ha intentado ilegalizar, ni por los gobiernos socialistas, ni tampoco por los del PP.

Ayuso ha afirmado que “España, a diferencia de otros países, no solo tiene que afrontar las dificultades de la inestabilidad mundial. Nosotros, a los enemigos de nuestra prosperidad, de nuestro prestigio en el mundo, y del empleo, los tenemos dentro y son Pedro Sánchez y sus socios en este siniestro “pacto de la poltrona”, a cambio de la misma continuidad España y de sus instituciones.

Datos de empleo

Y estas palabras las dice cuando se han conocido un hito histórico en el número de ocupados en nuestro país. El empleo aumenta en 209.100 personas en el tercer trimestre de 2023 respecto al trimestre anterior (un 0,99%) y se sitúa en 21.265.900, según la ‘Encuesta de población activa. EPA”, del tercer trimestre 2023, publicadas por el INE. El número de parados también crece, hasta 2,86 y una tasa del 11,84%, unos 92.500 parados más cuando este dato suele caer en esta época del año.

“Hace un año avisé de la estrategia de la carcoma de Sánchez y sus socios: la de ir minando las instituciones y las garantías constitucionales hasta que, cuando fuésemos a recurrir a ellas, no quedase nada. Todas estarían destruidas, deslegitimadas o colonizadas por afines al poder. No me equivoqué. Estamos en una situación límite”, ha dicho una Ayuso desenfrenada, olvidándose de los más de cinco años que su partido está bloqueando la renovación de Consejo General del Poder Judicial.

El Partido Popular ha rechazado hasta la fecha cualquier posibilidad de acuerdo para renovar el órgano colegiado de gobierno de los jueces y magistrados españoles que lleva en funciones desde finales de 2018. Con la negativa del partido de Feijóo, a la que se ha sumado la ultraderecha de Vox, es imposible aprobar esa renovación, que requiere el apoyo de al menos tres quintos de los plenos del Congreso y del Senado para salir adelante. Habrá que esperar a 2024 para comprobar si hay voluntad de cumplir la Constitución.

Presupuestos de Ayuso

“Y ahora se quiere que la factura de este asalto la paguen las empresas, los trabajadores, los autónomos y las familias”. Pero ha dicho más, «aún le deberíamos 7 millones de euros a sus cómplices, para sus fianzas”, ha dicho Ayuso, que en el mismo acto de OK diario anuncio unos Presupuestos expansivos a pesar de recortar los ingresos gracias a un bajada de impuestos a los ricos. Y todo esto gracias a los Fondos Europeos de Recuperación. Uno de los grandes logros del Gobierno de Sánchez en Europa.

Pero aún va más allá, y ataca a Cataluña y Euskadi a consta de la financiación autonómica. “Sánchez es ya un lastre para la economía española, pero en combinación con Sumar, resultan letales. Es la fórmula mortal para argentinizar nuestra economía y arruinar a empresas y ciudadanos”. Unas palabras falsas, según las ultimas previsiones, tanto del Banco de España, del Banco Central Europeo, de la OCDE y del Fondo Monetario Internacional.