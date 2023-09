Ayuso: “Pongo la mano en el fuego porque Feijóo será líder de la oposición un año”

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid en una entrevista en Telecinco donde ha defendido que Alberto Núñez Feijóo “será líder de la oposición 1 año”, una frase con un doble sentido. El deseo de que el líder de su partido le ceda el liderazgo o que el futuro Gobierno de Sánchez solo dudaría ese tiempo. Y ha ironizado con política ficción: “Con lo que sabemos los españoles hoy, ganaría las elecciones de calle”.

Cuando Ana Terradillos le ha preguntado a Díaz Ayuso sí tiene claro que Feijóo será líder de la oposición 4 años más, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha sido clara: “Al menos 1, porque según están las cosas… Tengo claro que es una gran persona, eso es muy importante, ha demostrado mucha firmeza, ha gobernado con mucha soltura en cuatro legislaturas en Galicia, tiene mucho aguante y tiene a España en el corazón. Él piensa cómo solucionarlo, solucionar grandes problemas y tiene ese temple”, ¿es suficiente?

El Feijóo real, el que se apoya en Vox

La presidenta de la Comunidad de Madrid defiende que “éste es Feijóo, estos días España ha conocido a Feijóo. El perdedor a la que ella en la tribuna de invitados nunca aplaudió. Y entonces es cuando ha dicho en su estilo, cuando no lee el guion: “El Gobierno estaba preocupado en que la gente buscara a Franco, a la ultraderecha, que íbamos a acabar con la libertad sexual… una campaña falsa para no contarnos lo que de verdad pretendía el gobierno si llegaba al poder de esta manera”. Todo esto, mientras veíamos que el único grupo que apoyaban al candidato era la extrema derecha.

“Intentaron vender la imagen de un Feijóo que no es el auténtico, es el que hemos visto estos días. Feijóo tiene una gran valentía, está soportando una situación complicadísima, con serenación, en ser la voz de aquellos que no sabe lo que está pasando”, sentencia Ayuso.

Ayuso: “Mi discurso es nacional porque Madrid no se entiende sin España”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, mientras la región tiene el peor inicio de curso escolar que se recuerda o un caos en la sanidad pública, explicaba que “somos la región de todos, los madrileños no tienen una personalidad propia, sino la de todos. Somos ciudadanos de todos los rincones del mundo y zonas de España, nos hace ser una región al servicio de España. Ha de ser así, es mi forma de ser española, al servicio de todos”. Un discurso que los propios madrileños y madrileñas se llevan creyendo, mientras se deterioran los servicios públicos. Un desastre de gestión que los ciudadanos no ven, o no quieren ver.

“Mi discurso es nacional porque Madrid no se entiende sin España, todo lo que pasa en política nacional tiene que ver con Madrid, porque Madrid sufraga el 70% de los servicios públicos de 12 comunidades autónomas, un sistema sanitario al servicio de todos los españoles, etc.”, explica Ayuso.

Ayuso odia al independentismo

“Yo sí que quiero estar (en Barcelona el 8 de octubre), quiero acompañar y arropar a todos estos catalanes que llevan muchos años sufriendo absoluta discriminación, que no han podido escolarizar en español a sus hijos en España, que se están yendo… porque no es lo mismo vivir en Barcelona que en muchos pueblos de Cataluña donde los vecinos te señalan, ponen los lazos, las esteladas, te miran como si fueras un tipo de segunda, te acosan, te insultan…”, ha recalcado.

Esa gente, frente a esos otros

“Esa gente, esos españoles en Cataluña, que son, entre otras cosas, gente obrera, gente humilde que vienes de otros rincones de España a trabajar también y aportar necesitan saber que no solo no están solos, sino que son una mayoría. Durante muchos años el independentismo con las fuerzas y el dinero de todos han intentado retorcer la realidad, imponer una supuesta necesidad de una independencia, de un derecho a decidir el qué…”, ha remachado en su discurso histriónico. ¿Qué realidad? ¿La de Ayuso y Feijóo?

Y es entonces cuando ha soltado una enigmática fase que no se entiende bien. “Tú secuestrando a España no tienes derecho a nada.” ¿Qué quiere? ¿Quién secuestra España, el PP de Ayuso y Feijóo?

“Toda esta fábrica de mentiras es lo que han tenido que soportar tantos catalanes en toda la región y por ellos, por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, por los jueces, por la verdad y especialmente por España, no solo hay que estar en Barcelona sino hay que dar la batalla”, ha dicho la presidenta madrileña para justificar su presencia en la manifestación nacionalista española.

Ayuso y el PNV

Isabel Díaz Ayuso continúa dando más detalles sobre la importancia de Madrid. A pesar de que la semana pasada alardeaba de los mejor datos de crecimiento de toda España, de que: “La economía madrileña está creciendo el doble que la media nacional. Según los datos de la Contabilidad Regional de la Comunidad de Madrid, relativos al segundo trimestre de este año, que se darán a conocer mañana, el Producto Interior Bruto de Madrid ha aumentado un 0,8% respecto al trimestre anterior, frente al 0,4% del conjunto de España”.

Pero después de esos datos se atreve a decir: “Y la moneda de cambio de todo lo que está pasando entre Sánchez con los independentistas pasa por la hacienda madrileña, porque como es una región de ricos, pues tenemos que pagarle a todos el cachondeo que se han buscado otras comunidades con el nacionalismo”. La presidenta madrileña miente cuando hace estas afirmaciones. Puede bajar los impuestos gracias a los Fondos de recuperación europeos.

No pactaría con Junts

En cuanto a su postura sobre si hubiese negociado con los partidos catalanes, Díaz Ayuso es muy clara: “Yo con Junts no voy a ningún lado, después de lo que hacen y lo que dicen”.