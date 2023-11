Banco Santander e ING te van a cobrar comisiones en noviembre

A medida que nos adentramos en noviembre, los clientes bancarios en España se enfrentan al eterno dilema de las comisiones por servicios financieros. Estas tarifas, que pueden incluir el mantenimiento de cuentas, la emisión de tarjetas y las transferencias, continúan siendo un punto de fricción para muchos. De hecho, una parte significativa de las reclamaciones ante la autoridad bancaria nacional durante el año pasado estuvo relacionada con estos costos.

La libertad que tienen las entidades financieras para establecer sus propias comisiones ha creado un paisaje variado en términos de costos de mantenimiento de cuentas. Algunos bancos ofrecen cuentas sin comisiones, mientras que otros pueden llegar a cobrar cantidades considerables anualmente.

Este mes, Banco Santander y ING aplicarán comisiones a cuentas corrientes si no se cumplen ciertos criterios

Banco Santander y ING han anunciado comisiones si no se satisfacen ciertas condiciones. Banco Santander aplicará una comisión de mantenimiento de 10 a 20 euros para los titulares de la Cuenta Santander que no alcancen los criterios de vinculación necesarios, aunque esta comisión no afectará a los titulares de su Cuenta Online, que sigue siendo gratuita independientemente de la vinculación.

Por su parte, ING cobrará una comisión de tres euros en su Cuenta Nómina a aquellos clientes que no reciban un salario, pensión, prestación por desempleo o una transferencia de al menos 700 euros en el mes. Como alternativa, ING ofrece la Cuenta NoCuenta, que es gratuita y no impone condiciones.

Algunos bancos han logrado ofrecer cuentas online sin comisiones, una evolución positiva para aquellos que buscan flexibilidad y evitar gastos adicionales. Por ejemplo, una de estas cuentas en línea no requiere domiciliación de nómina o recibos, brinda gestiones completamente digitales y, en algunos casos, incluso incentivos por domiciliar ingresos recurrentes.