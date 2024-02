Caso Voloh: Puigdemont pidió hacer presidente a Sánchez «aunque sea gratis»

El sumario del caso Voloh, instruido por el juez Aguirre de Barcelona para indagar en la presunta corrupción económica del procés y las supuestas relaciones con espías de la Rusia de Vladímir Putin, deja al descubierto datos sumamente interesantes sobre las turbulentas relaciones del PSOE con Junts para lograr la investidura de Pedro Sánchez a cambio de la amnistía y la posterior estabilidad del Gobierno de la nación.

En una conversación grabada a algunos de los supuestos implicados (ya fracasado el procés, con Carles Puigdemont huido en Waterloo) –y que obra en un informe de la Guardia Civil al que ha tenido acceso Diario16–, los agentes constatan que la «esfera de influencia de Xavier Vendrell» (secretario de organización de ERC entre 1996 y 2006, conseller de Gobernación del ‘Tripartit’ de Pasqual Maragall y uno de los investigados por la presunta trama rusa), «es tan importante que afirma que Puigdemont le dijo que había que hacer presidente a Pedro Sánchez, aunque fuese gratis» y añade que «si los suyos [se entiende que los de Puigdemont], lo saben, lo matan».

La conversación revela el alto grado de preocupación que existía en aquel momento en el entorno soberanista, ya que Puigdemont no veía la luz al final del túnel de su complicada situación judicial y entre sus prioridades estaba lograr el perdón del Estado español a cualquier precio.

Las negociaciones entre el partido socialista y el mundo independentista (Junts y ERC) han sido un auténtico calvario, tal como consta en el informe de la Guardia Civil: «Respecto a la anulación de los permisos penitenciarios a los políticos condenados por el Tribunal Supremo, Vendrell comentó que es el momento de dar hostias al PSOE y a Podemos… que son unos hijos de puta… apuntar los cañones sobre la cabeza de estos mamones. Que dispare todo Dios… que son unos hijos de puta si no les dan la amnistía».

En un instante de la conversación, otro investigado, S.S., insiste en que «se siente dolido por el hijo puta del ‘pelomocho’ [seguramente en referencia a Carles Puigdemont] y se muestra de acuerdo en que hay que salir a repartir hostias al puto PSOE».

Era el momento en que algunos dirigentes separatistas presionaban a Puigdemont para que rompiera cualquier negociación con Madrid y reactivara un procés 2.0 (el «lo volveremos a hacer» que en aquellos días se repetía con insistencia desde los sectores más duros de la Generalitat).

Vendrell pide que «dispare Junqueras, que dispare todo Dios, que dispare Rufi, (…) si no plegamos… porque les has votado todo lo que les tenías que votar, que ahora tiene que decir que son unos hijos de puta si no les dan la amnistía y ya está».

En la transcripción del audio también sale a relucir Joan Tardá, que en aquel momento se mostró disconforme con la estrategia política seguida («totalmente en desacuerdo con esas acciones», según el informe policial), un plan que, al parecer, siempre según la Guardia Civil, “habrían decidido unilateralmente Pere Aragonès (actual presidente de la Generalitat de Cataluña) y Marta Rovira. «Todo ello porque la estrategia de ERC de presionar al Gobierno de la nación con el diálogo para en un determinado momento activar la desobediencia se iba al traste y que con qué derecho decían que si no hay amnistía no puede haber diálogo», asegura la transcripción de los audios.

En todo caso, según los agentes, «abogaba por que al menos fuesen valientes porque lo que no puede ser es que se carguen el diálogo y no hagan una llamada a la gente para que salga a la calle. Porque eso sería de cabrones. Que si opta por la tensión que sea valiente. Que Pere Aragonès sea valiente, que lo que no vale es decir eso y después quedarse en su despachito».

«Al hilo de lo comentado por Tardá, según el sumario, Gabriel Rufián afirmó públicamente –puede consultarse en numerosos medios periodísticos–, que sin justicia no hay paz y que si siguen así nos vamos todos al carajo, en tanto que Pere Aragonés comentó que es el Gobierno quien ha decidido levantarse de la mesa de diálogo», afirma el informe de la Guardia Civil.

De las transcripciones se desprende que eran «afirmaciones con las que Joan Tardá se mostraba totalmente en desacuerdo». Las conversaciones de Vendrell con Joan Tardá pusieron de relieve la labor del primero cuando explicó que «lleva muchas horas dedicadas y que se le pasaban las ganas» (en referencia a sus esfuerzos en el procés”). A ese respecto, Joan Tardá le contestó que «el día que tú salgas, Xavier, estamos todos muertos».

Este audio que obra en la causa es revelador sobre lo tensas que fueron en el mundo independentista las negociaciones de cara a la amnistía y la configuración de un Gobierno socialista. La investigación aporta datos sobre hasta dónde llegó la organización de los líderes soberanistas para lograr el reconocimiento internacional de la futura República catalana: «Pero lo más relevante es que esas conversaciones y reuniones con Puigdemont se infiere que no son esporádicas y que, en efecto, participan en la gestión de una estrategia bien definida tal y como inicialmente se desprendió de los audios interceptados a Víctor Terradellas», exresponsable de relaciones internacionales de CDC y también imputado en el sumario Voloh.