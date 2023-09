El agua es un derecho, no un negocio. ¡Salvemos el agua!

De acuerdo con Greenpeace, «España se seca, y lejos de cuidar el poco agua que nos queda, las administraciones están permitiendo y alentando que unos pocos hagan negocio con ella.

Vivimos en un país lleno de vida y con una amplia biodiversidad. Pero a la vez, es el país con más riesgo de desertificación de Europa. Con cada vez menos precipitaciones y más sequías, las administraciones deberían haber puesto el foco en proteger el recurso más vital para las personas y la vida: el agua.

En lugar de eso, políticos y gobiernos han permitido y alentado que unas cuantas empresas usen y abusen de ese agua durante décadas.

Se estima que casi el 80% del agua consumida en España va a parar a regadíos, que están en gran medida en manos de grandes empresas, lo que supone una presión brutal a los recursos hídricos. Estas mismas empresas, junto con las macrogranjas, están provocando también la contaminación del agua, creando una tormenta perfecta de agua escasa y contaminada que termina en desastres ambientales como los que están ocurriendo en el Mar Menor, Doñana o las Tablas de Daimiel».

De acuerdo con Greenpeace, «lejos de pararlo, en los últimos años han sumado medio millón de hectáreas a la superficie dedicada a regadíos en España, llegando ya a 4 millones de hectáreas en total. En un país con escasez de agua, ¡están regando una superficie casi del tamaño de Suiza! Y no quieren parar. Los planes de las cuencas hidrográficas y las administraciones para los próximos años incluyen el aumento de superficies regadas. Aceleramos hacia el colapso hídrico.

Las administraciones están permitiendo que la agroindustria y sus grandes corporaciones dejen sin agua a ecosistemas enteros, a agricultores y ganaderos que sí hacen bien las cosas y a cada vez más ciudades y pueblos. En su mano está pararlo».

Por eso, demandamos de ellos que:

«Localicen y cierren los cientos de miles de pozos ilegales que existen por toda España.

Prohíban las nuevas concesiones que aumenten la presión sobre el agua.

Establezca un objetivo de reducción del regadío para 2030.

El agua es un derecho, y sin agua no hay vida. Alza la voz y salvemos el agua.

No más regadíos descontrolados. No más pozos ilegales. No más urbanismo desmedido. Salvemos el agua».

Hoy se habla de la sequía en España, pero tenemos que recordar que más de las dos terceras partes de la Península Ibérica está desde hace años en un proceso de desertificación grave.

La situación de las cuencas hidrográficas peninsulares a 18 de abril de 2023, % de agua embalsada:

Ebro 54,7%

Duero 76,8%

Guadalquivir 25,1%

Tajo 49,8%

Guadiana 34%

Júcar 59,5%

Segura 34,7%

Miño – Sil 79%

Cantábrico Oriental 83,6%.

Fuente: Boletín Hidrológico Nacional (MITECO). Estos datos han cambiado a mejor debido a las precipitaciones de primeros de septiembre en algunos embalses como los cántabros pero su volumen es reducido, pero en otros ha empeorado.

Según RTVE de 6.9.23, «el año 2023 sigue con una situación hidrológica preocupante en gran parte de España, arrastrando los efectos de un 2022 muy seco y unas precipitaciones que este año también están por debajo de los valores normales. Los embalses peninsulares han visto menguar sensiblemente en la última semana su volumen de agua almacenada y se encuentran al 37% de su capacidad, su nivel más bajo en lo que va de año. Son dos puntos menos que la semana anterior, 8,7 menos que los registrados en las mismas fechas de 2022 (45,7%), y casi 15 puntos por debajo de la media de la última década (46,9%).

Por su parte, las presas destinadas a la producción de energía eléctrica han menguado su reserva de agua en medio punto respecto a la última semana, de forma que estos embalses se encuentran al 55,5% de su capacidad, igualmente por debajo de los valores medios de la última década (63,2%)».

Según la misma fuente, «pero lo más importante es que los embalses de uso consuntivo -aquellos cuyo fin es el consumo humano y la agricultura- se encuentran al 28,7%, según los datos del último informe semanal del Boletín Hidrológico, publicado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco). Son 0,6 puntos menos respecto a la última semana, en la que las reservas han bajado en 234 hectómetros cúbicos.

En definitiva, el volumen de agua en los embalses para el consumo humano alcanza los 11.100 hm³, aunque en la mayor parte de España hay mucha menos agua almacenada de lo que sería normal».

No llueve como consecuencia del Cambio Climático, al que no le ponen solución las grandes industrias y su emisión de Dióxido de Carbono por utilizar como fuentes de energía el carbón, petróleo y gas natural. Pero mientras EEUU, CHINA Y EUROPA no cambien las fuentes de energía fósiles, por fuentes de energía renovables seguirá sin llover y si lo hace será, por gotas frías o Danas, o restos, como hemos visto a primeros de septiembre de 2023, de momento, produciendo inundaciones intensas(por qué no se hacen presas para recoger el agua de las lluvias torrenciales y aprovecharlas para riego en la agricultura, en lugar de extraerla de pozos ilegales?).

Sin embargo, las televisiones se echan las manos a la cabeza sobre la falta de agua en embalses y ya es el colmo cuando muestran Doñana sin agua y sin aves y pero no analizan las causas, es decir, no llueve y sobreexplotación.

Está todo muy claro las consecuencias de la sequía o de las inundaciones, el origen lo tienen las empresas capitalistas que se oponen a la utilización de energías limpias. Y que gobiernan en España y en casi todo el mundo.

Y de eso no se habla, por la sencilla razón de que quienes gobiernan no son los partidos políticos sino las multinacionales y los oligopolios.

Por otra parte, la sobreexplotación de los recursos hídricos por esas multinacionales y oligopolios agrarios, son causa de la escasez de agua. De este modo, la agricultura intensiva industrial es otra de las causas de que se agoten los recursos hídricos. Se riega con el agua de los embalses y con la que extraen de los mantos freáticos con lo que en determinadas zonas los manantiales y fuentes se agotan y el agua de lagunas que abastecen los humedales desaparecen.

Es decir, las industrias agrarias, las multinacionales están acabando con el agua, como bien común, para regadío intensivo.

¿Por qué en lugar de potenciar la agricultura intensiva y depredadora no se preocupan por los cultivos hidropónicos, por la permacultura?

Los que en la actualidad lloran en los telediarios es lo mismo que en la época dictatorial cuando se hablaba de la pertinaz sequía que sufría España.

Para terminar, recordar lo dicho más arriba: el capitalismo como causa fundamental del Cambio Climático y la sobreexplotación de los recursos hídricos existentes por la agricultura intensiva industrial.

Hay que decirlo claro y alto para que los mass media amarillos expliquen con claridad los porqués de la sequía, no subliminalmente achacarlo al Gobierno, señalando que no toman soluciones y si eso fuera así el MITECO no actuaría y propondría soluciones, como lo hace.