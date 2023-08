El debate sobre la reforma del mercado eléctrico en Europa: ¿Intervención de precios o mantenimiento del mercado?

La reforma del mercado eléctrico se ha convertido en una de las más polémicas y con mayores elementos de fricción en el seno de la Unión Europea (UE). Es un debate parlamentario de plena actualidad que todavía está lejos de un consenso y que enfrenta fundamentalmente dos visiones contrapuestas que parecen amenazar esa visión energética común en el bloque.

En las negociaciones sobre la reforma del mercado eléctrico, algunos defienden mantener la actual dinámica de un mercado con precios marginalistas que ha demostrado su eficacia en los últimos años. Mientras, sus opuestos abogan por evitar episodios de carestía como los provocados por el conflicto en Ucrania mediante una mayor intervención estatal que ha sido criticada por los reguladores y buena parte del sector.

Argumentan que el sistema marginalista de precios vigente en Europa desde 1997 ha demostrado ser competitivo, fomentar las inversiones y facilitar la transición hacia las fuentes de energía limpia que facilitarán la deseada transición energética.

El gobierno español adelantó su propuesta de reforma del mercado eléctrico a finales del año pasado, con una aproximación que podría amenazar el funcionamiento eficiente del mercado. Su visión, rechazada por Bruselas, propone una intervención de precios que, según diversos expertos, podría desincentivar tanto el ahorro de los consumidores como la inversión de las empresas en las energías renovables. También podría hacer perder al país la ventaja competitiva que ha ganado en los últimos años con el desarrollo de la producción de energías limpias.

El establecimiento de precios artificiales eliminaría la eficiencia y competitividad del sector y podría poner también en peligro la unidad del mercado europeo, que se ha beneficiado de un comercio transfronterizo y una integración de mercado liberalizada.

REFORMA DEL MERCADO ELÉCTRICO: LA OPINIÓN DE LOS EXPERTOS

Mientras los gobiernos tratan de encontrar puntos de acuerdo, la Agencia de Cooperación de Reguladores Europeos (ACER) recordó recientemente que los consumidores europeos han obtenido en los últimos diez años ahorros anuales de 34.000 millones de euros gracias al comercio transfronterizo facilitado por la estructura mayorista y a la integración del mercado liberalizado.

La propia industria, a través de la patronal europea Euroelectric, ha pedido a la UE que respete no desaproveche los avances regulatorios de dos décadas recomendando que la reforma del mercado eléctrico tome la estructura existente como punto de partida. “Antes de considerar legislación adicional, creemos que la Comisión debería centrarse en garantizar la correcta transposición, aplicación y cumplimiento de los artículos existentes”, señala.

En el marco de la propuesta de reforma del mercado eléctrico, la Florence School of Regulation también ha advertido sobre los posibles efectos negativos de alternativas a un sistema marginalista, como un sistema de mercado «Pay as bid», en el que cada tecnología recibe el precio ofertado. Según este organismo, esto no conduciría a precios más bajos y podría afectar negativamente a la eficiencia del mix de generación.

El sistema eléctrico europeo se encuentra en una encrucijada con respecto a la reforma del sistema de precios o incentivos que, en última instancia, debe priorizar la consolidación de un sistema eléctrico robusto y funcional que incentive las inversiones necesarias, promueva la eficiencia y facilite la transición energética.

En un reciente informe en el que analiza la propuesta de reforma del mercado eléctrico europeo, Ernst & Young realiza una serie de recomendaciones a los legisladores donde advierte de los riesgos de no mantener la seguridad jurídica, la no retroactividad para preservar la “confianza legítima” de los inversores y atraer los recursos necesarios para la transición energética. Además, también pone de manifiesto la importancia de evitar la segmentación de mercados.

Además, una intervención excesiva de los Gobiernos en el mercado eléctrico, como propone España, no sólo podría poner en riesgo las inversiones necesarias para la transición energética, sino que llegaría a afectar también a la seguridad de suministro en un momento en el que en Europa —tras la invasión a Ucrania y la crisis energética— se volvió a hablar de posibles apagones, según advirtió la consultora PwC.