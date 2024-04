El principal General de EEUU en la UE avisa de que «se acaba el tiempo para ayudar a Ucrania»

El máximo General estadounidense en Europa (Comandante Supremo Aliado en Europa, el General Christopher Cavoli) se dirigió al Congreso en el día de ayer para advertir de que Ucrania se quedará sin proyectiles de artillería e interceptores de defensa aérea «en un plazo bastante corto» sin el apoyo de Estados Unidos, dejándoles «vulnerables ante una derrota parcial o total».

El general Christopher Cavoli, comandante en el Comando Europeo, se dirigió al Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, y durante su intervención explicó que Rusia está actualmente disparando cinco proyectiles de artillería por cada uno que disparan las fuerzas ucranianas. La disparidad, según ha señalado, podría aumentar las próximas semanas a 10 frente a 1.

«Si un lado puede disparar y el otro no puede responder, el lado que no puede responder, pierde. Así que hay mucho en juego», dijo Cavoli. Añadió que «este año realmente depende de nosotros, señor presidente. Y sin nuestro apoyo no podrán prevalecer».

Negativa republicana

El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, se niega a convocar una votación para el proyecto de ley que proporcionaría 60.000 millones de dólares más a Ucrania. La Casa Blanca intenta encontrar la manera de hacer llegar más dotación armamentística y económica a Kiev, aunque es consciente de que el tiempo se agota.

La frustración entre los legisladores va en aumento, según señala Euractiv, y la preocupación va en aumento para la Administración Biden, que ha ido encontrándose cada vez con más dificultades a la hora de apoyar la guerra de Kiev.

La falta de fondos está suponiendo un impacto directo sobre el terreno en Ucrania, donde las tropas rusas avanzan y las ucranianas ya no tienen recursos que administrar.

El pasado martes, el presidente Biden anunció la transferencia realizada a Ucrania de miles de armas de infantería y más de 500.000 cartuchos de munición que habían sido incautados hace más de un año de un envío iraní a las fuerzas hutíes en Yemen.