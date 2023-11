«El régimen de Daniel Ortega utiliza a delincuentes y paramilitares vestidos de civiles para asesinar a personas a sangre fría»

Al otro lado de la pantalla aparece un guerrillero curtido en mil batallas, porque ya siendo joven, en los años 80, recuerda que fue reclutado para participar en la revolución sandinista contra la Dictadura de Somoza, que alzó al poder a Daniel Ortega.

Cubre su rostro con unas gafas de sol y lleva un sombrero. Nadie sería capaz de reconocerle. Se refugia del sol bajo un cobertizo en medio de una naturaleza exuberante. Habla con una calma que invita a escuchar su ordenado relato sobre las presuntas atrocidades que estaría cometiendo el Gobierno de Nicaragua contra los opositores al régimen.

Amenazas, ciudadanos que han tenido que coger sus maletas e irse al exilio, asesinatos…y emboscadas de la resistencia contra el ejército y las fuerzas policiales, que no aparecen en los medios de comunicación convencionales.

Diario16 ha tenido acceso a las pruebas que demostrarían el ensañamiento perpetrado por paramilitares coordinados por el Gobierno. Fotografías y videos que muestran cadáveres de campesinos, de miembros de la resistencia caídos a manos del Gobierno, acciones y entrenamiento de Resistencia Nueva Generación Nicaragüense 380, manejo de armas e incluso audios propagandísticos que llaman a rebelarse contra Ortega.

Así que es usted Halcón 1…

Sí, soy el Comandante General de la Resistencia Nueva Generación Nicaragüense 380.

Dígame, ¿cuándo comienza a forjarse este proyecto de resistencia armada?

Los grupos armados, antes de 2018, ya estaban en la montaña, como el grupo Unión de Resistencia Nicaragüense (URN), que comenzó en la zona norte con el Comandante Flaco, que fue asesinado por el régimen de Daniel Ortega.

Ya hace 5 años que nosotros logramos organizarnos como Resistencia Nueva Generación Nicaragüense 380 a nivel de todo el territorio nacional.

¿Cuál es su misión?

Nuestro principal objetivo es la liberación de Nicaragua. Es derrotar a Daniel ortega y Rosario Murillo y sacarles por la puerta. Queremos devolver la paz y la democracia a Nicaragua.

«Hay mucha gente que está en esta organización, no sólo en Nicaragua, sino también en EE.UU, Costa Rica, Honduras o España»

¿Es el único grupo guerrillero opositor a Daniel Ortega en estos momentos?

Realmente, nosotros somos una organización con diferentes nombres. Resistencia Nueva Generación Nicaragüense 380 representa a todos los grupos armados de las zonas norte, sur, del Atlántico, de Waspán sur y Waspán norte, del Triángulo Minero, de Río San Juan. Y también trabajamos con todos nuestros equipos de Frente Interno, que es la gente que trabaja en las ciudades, personas que nos informan y todas aquellas con las que trabajamos para la democratización del país. Hay mucha gente que está en esta organización, no sólo en Nicaragua, sino también en el extranjero, como en EE.UU, en Costa Rica, en Honduras, en España, en otros países que también son parte y es en ellos en quienes nos apoyamos para seguir adelante luchando.

¿De cuántos efectivos desplegados sobre el terreno hablamos?

Los efectivos militares que tenemos ahora desplegados en todo el territorio nacional son más de 5.000 hombres. En diferentes destacamentos tenemos lo que son las Fuerzas de Tarea.

¿Ya ha habido acciones?

Combates se han dado casi a diario en este tiempo, en diferentes choques, sobre todo en la zona del Triángulo Minero, en la zona de la Reserva Natural Cerro Kilambé, Río Coco, Waspán, Nueva Guinea, Atlántico norte… también en Río San Juan, en Buenavista, en El Almendro… y hace unos ocho días que se acaba de producir una acción en la que se eliminaron objetivos de los sandinistas en San Juan de Nicaragua.

«Hemos recuperado muchas armas de los sandinistas que estamos entregando a nuevos combatientes que están integrándose»

¿En qué punto se encuentra la situación ahora mismo? ¿Se está intensificando la intervención de la guerrilla?

Sí. La verdad es que nosotros estamos trabajando sin parar día y noche, preparándonos en los santuarios, capacitando a gente -tanto política, como militarmente- para que puedan unirse a las Columnas de Rivera y entrar a defender su patria. Y allá entraremos todos. Nosotros no contamos con apoyo internacional, con apoyo de nadie, sino que nosotros mismos luchamos, recuperamos fusiles y alguna gente de buen corazón nos ha regalado, en alguna ocasión, armas, municiones, granadas, etc…Otros nos han enviado dinero para comprar algunos fusiles, y así nos hemos ido armando. Pero también hemos recuperado muchas armas de los sandinistas que estamos entregando a nuevos combatientes que están integrándose.

¿Qué expectativas tienen?

Hasta cierto punto salvaguardar la vida lo más que podamos. Pero si ellos intentan atacar a nuestra gente y nos vemos en el aprieto de defenderlos ante las agresiones, actuaremos contra ellos.

¿Está reaccionando el Gobierno nicaragüense?

El Gobierno, aunque no podemos decir que este sea un gobierno legítimo, está accionando. Ha habido momentos en los que nos han metido hasta 1.000 hombres en la zona donde han tenido lugar los enfrentamientos. Y aunque tengan bajas, no han querido trasladárselo a los medios de comunicación, porque a ellos no les conviene que esta información trascienda a nivel internacional y de la población civil. Él (Daniel Ortega) siempre dice que son bandas, grupos delincuenciales, gente relacionada con la droga, y cosas así. Pero él nunca acepta que es una guerrilla la que está levantada. Es decir, estamos en guerra realmente en Nicaragua y esta es una guerra pasiva. No es una guerra convencional, pero una guerra pasiva sí es. Cueste lo que cueste, la dictadura se va a sacar.

«El régimen asesina a sangre fría a personas por medio de un aparato represivo que son los paramilitares vestidos de civiles y delincuentes»

¿Cuál es la situación del país bajo el Gobierno de Ortega y Murillo?

El régimen asesina a sangre fría a personas por medio de un aparato represivo que son los paramilitares vestidos de civiles y delincuentes. Otros llegan de noche, sacan a las personas. Son personas opositoras completamente o gente que fue de la resistencia nicaragüense. Se las llevan de sus casas y las asesinan, las dejan tiradas por cualquier lado. A otros los han asesinado en las cárceles y los han tirado en lugares desolados. Eso es lo que está haciendo el régimen sandinista, o danielista.

Hay mucha gente que fue sandinista, que incluso pertenecieron al ejército y que no está de acuerdo con la dictadura. Hay gente que perteneció al Servicio Militar Patriótico y que ahora son parte de las columnas que tenemos en todo Nicaragua. Los políticos tradicionales no van a hacer nada por la libertad de Nicaragua. Y lo que no queremos es que aquí continúe el caudillismo, el quítate tú y me siento yo, y al poco tiempo vamos a tener otra dictadura. Vamos a tener a otro grupo de delincuentes que va a volver a la guerra o a entregarles a los mismos caudillos Nicaragua en bandeja de oro para que ellos sigan robando, expropiando, matando al pueblo, no respetando la Constitución de la República, no respetando a sus vecinos, a su propia nación.

Usted participó en la revolución de los 80…

Me llamaron al servicio militar a temprana edad, tenía 15 años. Estudié en la Escuela Militar de Infantería “Los Pintos”. Después salí de allí y no me gustó la política que llevaban, porque entonces había un régimen igual o parecido al de ahora. Y me integré en la resistencia de la Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN) para trabajar en lo que fue la lucha contra la dictadura en los años 80. Ya tuve un tiempo largo de experiencia en guerra. Y bueno, estuvimos luchando en la parte civil y ahora nos tocó nuevamente. No pensábamos volver a esta lucha, pero nos tocan nuevamente y tenemos que hacerlo por la libertad de nuestra patria.

«Sabemos que hay muchos intelectuales, gente millonaria, gente que anhela regresar a Nicaragua por sus bienes. Pero nosotros no nos relacionamos con ese tipo de personas, porque son personas que no apoyan nuestra lucha»

Me ha dicho que quiere hacer un llamamiento a la comunidad internacional…

Sí. El llamamiento en primer lugar es al bloqueo de Nicaragua. Que nos presten el apoyo para sacar a Daniel Ortega del poder. Pedimos que nos briden ayuda en aquello que puedan para que a nuestra gente no la maten. En Costa Rica, en Honduras, que son dos países que tenemos como vecinos, para que nuestra gente refugiada pueda estar allí. Es necesario buscar la solución para negociar con los gobiernos de estos dos países para que nos presten incluso un espacio para poder introducir hospitales, víveres, alimentación, ropa, mantas, ayuda humanitaria, etc…

Exigimos que el Gobierno de Nicaragua sea declarado también como un gobierno ilegítimo, arbitrario, asesino, criminal y terrorista.

Como sabe, muchos intelectuales y defensores de los derechos humanos se han visto señalados o expulsados del país. Incluso, algunos residen ahora en España. ¿Están ustedes en contacto con el exilio?

Sabemos que hay muchos intelectuales, gente millonaria, gente que anhela regresar a Nicaragua por sus bienes. Pero nosotros no nos relacionamos con ese tipo de personas, porque son personas que no apoyan nuestra lucha. Nunca han estado de acuerdo con nuestra lucha, nos han dejado solos, han hecho sus cosas a su modo y han pensado que una dictadura se saca simplemente hablando o por medio de algún comunicado. Y eso no es cierto. Las dictaduras se sacan, pero esas salen solamente por la fuerza. Dialogando, no. Tiene que ser sacada por la fuerza y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Por eso no compartimos con muchos de ellos ni ideas, ni trabajos, ni coordinación. Nosotros somos gente de abajo, gente de a pie, gente pobre, humilde, campesina, productores, excombatientes, gente que amamos verdaderamente a nuestra patria y que pensamos en su democratización, aunque tengamos que abonar la tierra con nuestra sangre, con nuestros cuerpos, pero defender a nuestra patria es nuestro honor. Esto nadie lo va a detener. Sólo Dios con su poder.

«Es una página más de la historia: de la eliminación de Somoza a la eliminación de Danielito Somoza. Igualito va a ser»

¿Algún mensaje para el Gobierno de España y el reelegido presidente Pedro Sánchez?

Sí, por supuesto. Pedimos a Estados, políticos y organismos internacionales que nos puedan facilitar apoyo suficiente para luchar contra algo que ya es imposible tratarlo por la vía pacífica. Y ahora sólo nos queda esto, que lo ha provocado el propio Daniel Ortega.

¿Es inminente un estallido de violencia en el país?

Como dicen los sandinistas o como decían en su política anteriormente: “Un sistema de violencia, con violencia se derriba”. Así decían ellos. Pues así mismo se va a hacer todo esto. Es una página más de la historia: de la eliminación de Somoza a la eliminación de Danielito Somoza. Igualito va a ser. Es decir, aquí los dos son igual de dictadores y criminales. Pero este mata y manda matar, porque es más criminal que cualquiera.