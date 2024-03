F1 2024 ¿aburrida? no: Mira a Sainz

Sí, cierto, somos los primeros, aunque no los únicos, que hemos temblando de ¿aburrimiento? ante la temporada que se nos avecina si al gran Max no le cae un rayo o la FIA inventa alguna variedad en el reglamento para parar a Redbull. Huele a más de lo mismo, pero…

Pero la F1 no es sólo quien gana las carreras. Es un mundo. Es quien la retransmite (gracias, Antonio Lobato, por hacernos caso y seguir al pie del micro narrando la gesta inmortal de tu buen amigo Fernando Alonso). Es la lucha entre los compañeros de equipo. Es lo diferente que es cada país y cada circuito.

Y además este año tenemos un ingrediente magnífico añadido. Magnífico, porque magnífico es Carlos Sainz. Magnífico porque está peleando contra su propia escudería, su amada Ferrari, y su compañero de equipo: Charles Leclerc. Pero también es un duelo mano a mano con el heptacampéon del mundo: Hamilton; quedar delante de él en este mundial le daría muchas papeletas para ocupar su asiento en Mercedes cuando lo abandone para vestirse de rojo el británico.

¿Aburrido? No. Carlos Sainz va a salvarnos a todos. Ya lo hizo en Bahreim subiendo al podio. LA ADELANTADA QUE LE PEGÓ A LECLERC FUE DE LAS QUE NUNCA OLVIDAN LOS AFICIONADOS.

Y este sábado, que no domingo (¡ojo, que los árabes están en Ramadán!) me apuesto lo que sea a que va a volver sacar toda la raza, todo el talento, todas las ganas de ganar que lleva dentro.

¡Demuéstrales quién eres, Don Carlos!

Tigre Tigre