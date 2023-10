Feijóo sale de la investidura como entró, como un ganador derrotado

Si quedaba alguna duda desde hace más de dos meses, desde la misma noche electoral del 23 de julio pasado, todo ha quedado resuelto este 29 de septiembre. Más de dos meses de estéril, inútil e improductivo intento de Alberto Núñez Feijóo de ser investido presidente por el Congreso de los Diputados. Ha salido de este debate de investidura como entró: con la única compañía fiel de la ultraderecha de Vox y ejerciendo plenamente como líder de la oposición, una posibilidad que jamás contempló cuando abandonó Galicia hace algo más de año y medio para asumir el liderazgo del partido.

El ya líder de la oposición in pectore ha ejercido como tal en los diez minutos de su discurso previo a esta segunda votación, que supone una derrota sin paliativos del candidato del Partido Popular que ya se vaticinaba incluso el pasado agosto cuando se postuló como candidato y fue propuesto por el jefe del Estado. “Señor Sánchez, amnistía, ¿sí o no? Yo digo no, ¿y usted?”, ha interpelado durante su invervención el candidato a la investidura al presidente en funciones, Pedro Sánchez. “Solo quedan dos salidas que no serán honrosas: un gobierno de la mentira o repetir elecciones”, ha incidido Feijóo.

Tras este debate de investidura, el líder del PP no se ha consolidado más que entre los suyos, con un Partido Popular que escenifica fortaleza en la adversidad más inesperada, después del severo varapalo del 23J, una amarga victoria que ni Génova 13 ni sus tahúres mediáticos más entregados y acérrimos olieron ni de lejos.

“No existe ningún éxito posible en el engaño o la mentira”, ha vuelto a insistir Feijóo en su intento de recordar que el líder socialista no prometió a sus electores en la pasada campaña electoral ni amnistía ni referéndum en Cataluña. También ha aludido de nuevo el candidato a la investidura a aquellos socialistas descontentos con su partido en el proceso de negociación con los independentistas catalanes. “No sean tránsfugas de una España donde todos somos libres e iguales, no sean tránsfugas de sus votantes, de sus principios y de la transición española”, ha dicho Feijóo.

Tras agradecer el apoyo recibido por la ultraderecha, por el diputado navarro e UPN y la diputada de Coalición Canaria, un Feijóo derrotado se ha vanagloriado de mantener la misma postura desde hace dos meses y recrimina a aquellos diputados socialistas que reprochan la pérdida de tiempo por una investidura fracasada desde su inicio que estos “son los mismos que ya no pueden sostener lo que decían entonces”.

El tiempo transcurrido desde que Felipe VI encargó a Feijóo la investidura ha sido una dura travesía del desierto para el ganador de las elecciones generales del 23J, que únicamente ha servido para ser utilizada de forma partidista e incluso personal en el reforzamiento interno de su liderazgo, un liderazgo que no está claro en absoluto que vaya a ser ahormado para cuatro años de legislatura. Sólo un adelanto electoral si fracasa el intento de Sánchez de lograr un segundo mandato podría dar alas al liderazgo de Feijóo en un PP ansioso por abrir las puertas de Moncloa.