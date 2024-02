García Castellón reconoce abiertamente haber mentido a los jueces franceses en las negociaciones para la lucha antiterrorista

El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, fue invitado hace unos meses al Foro del diario La Región de Ourense, que tuvo lugar el pasado mes de octubre.

Durante la intervención del juez instructor, reconoció abiertamente haber mentido a otros jueces franceses para intentar presionar en las negociaciones sobre intercambio de información en la lucha antiterrorista.

La intervención completa del magistrado puede verse a continuación:

Pero especialmente, la parte de la intervención que ha saltado a las redes sociales es aquélla en la que el magistrado narra cómo hizo uso de la mentira para tratar de presionar a la parte francesa.

«Quería contar una anécdota que resume un poco lo que estoy contando.

Había una firma que se iba a hacer en Málaga entre entre Aznar y el primer ministro francés, Hollande, y lo firmaban en Málaga. Era un intercambio inmediato de la información. Lo cual, iba «de suá». Porque, si estás colaborando en un tema tan grave como es un grupo que lo que trata es de destruir la democracia, que es lo que trataba, de destruirla, provocando un golpe de Estado para parar ese terrorismo… si no colaboras, de alguna forma estás ayudando.

Y tuvimos una reunión en Escuela judicial de Burdeos con la parte francesa y la parte española. Bien. En la parte francesa se nos dijo que no. Que el intercambio inmediato de la información era imposible darlo, porque era revelar datos sumariales, datos del procedimiento, y que por lo tanto, no se podían dar.

Yo recuerdo que la situación era horrible porque teníamos un montón de muertos anuales, con todas las extorsiones, con todo lo que había. Y hubo un momento, que no sé si ustedes recordarán, cuando en Córcega en el año 2000 mataron al prefecto. No sé si acordará alguno, que se llamaba Erignac. El autor de aquello era un integrante de un grupo de «banditisme», que se llamaba Colonna (Colona con «doble n»). Pues Colonna era el hombre más buscado de Francia, buscadísimo. Y estaba desaparecido. Habían pasado ya, como cinco años… o menos, porque estaba Azanar entonces. Serían casi cuatro.

Entonces, en aquel entorno, en el que ves que no te lo dan, después de estar metidos ocho horas en una sala de reunión, pues a mi se me ocurrió decir una mentira. Dije: «muy bien, pero Colonna está localizado en España. En cuanto lo detengamos no les vamos a pasar la información. No les puedo decir dónde, pero digamos que en el entorno de la Costa del Sol.»

Entonces ellos pidieron tiempo. ¡Era mentira! Salieron fuera, estuvieron hablando, volvieron y dijeron: «De acuerdo, lo firmamos».

Lo firmaron, se firmó en Málaga, pero no lo cumplieron. O lo cumplieron cuando quisieron».

Quedarme escuchando hasta el final y descubrir que un juez reconoce que mintió a sus colegas franceses para lograr su colaboración pic.twitter.com/3FKNd8Q2CY — Silvia Intxaurrondo (@SIntxaurrondo) February 21, 2024