Ha nacido una nueva plataforma en Facebook «No al Guggenheim en Urdaibai»

Cada día surgen nuevos colectivos y voces discrepantes al proyecto del Guggenheim en Urdaibai, ahora nace en Facebook el grupo NO AL GUGGENHEIM EN URDAIBAI, junto a otras plataformas ya existentes como STOP GUGGENHEIM URDAIBAI, que ya denunció a través del diario EL CORREO la falta de información de este ambicioso proyecto, que choca frontalmente con plataformas ecologistas, grupos de Facebook y mucha ciudadanía.

STOP GUGGENHEIM URDAIBAI dirigió un escrito a la Fundación norteamericana que gestiona la marca artística del museo para pedirle, más bien para exigirle, que abandone la idea de construir un Guggenheim 2 en la zona de Busturialdea, reconocida como Reserva Mundial de la Biosfera, con un altísimo interés ecológico naturista y paisajístico. Los miembros de este colectivo denunciaron irregularidades y falta de información que se sigue moviendo de espaldas a la ciudadanía.

Zain Dezagun Urdaibai es la plataforma ecologista madre de la que deriva STOP GUGGENHEIM URDAIBAI, la cual ya ha presentado a cabo acciones legales contra algunas actuaciones del proyecto, ante las diversas administraciones vascas.

Asimismo el grupo “NO AL GUGGENHEIM EN URDAIBAI”, creado en FACEBOOK en el mes de Agosto pasado por este articulista de Diario16, tiene un rápido crecimiento con un número de miembros muy superior al centenar, 180 actualmente. Se trata de agrupar a las personas que plantean una decidida posición para que el Guggenheim no sea una realidad en el entorno del Urdaibai.

El proyecto tendrá dos puntos, uno en la misma población de Gernika en la antigua fábrica de cubiertos Dalia que igualmente presenta una fuerte oposición a su derribo por su especial valor de patrimonio industrial y otra en los terrenos del recién desaparecido Astilleros de Murueta en esta localidad, situados sobre las marismas de la Ría de Gernika.

Una concesión dada por el Gobierno franquista en 1943, solo por un periodo de 50 años y sobre la que todavía se siguen construyendo barcos, como el actual “ARTEAGA”.

STOP GUGGENHEIM URDAIBAI pretende parar legalmente algunas de las actuaciones, como la petición de la Diputación Foral de Bizkaia a MITECO para reducir la protección de costa de 100 a 20 metros que no tiene todavía resolución oficial. También ha conseguido modificar en el proyecto la construcción de un palafito en la vía verde que daría acceso al Guggenheim en Murueta. Todo esto se enmarca en una serie de acciones para detener finalmente el acceso del Guggengeim al Urdaibai.

La protesta social cada día es mayor, como así la demanda de que las instituciones, entre ellas Gobierno Vasco aporten amplia información, dentro de la muy escasa que existe, de que es lo que se esta cociendo y en que momento estamos. Esta asociación recomienda un periodo de reflexión y la exigencia de disponer de un Plan ambiental y socioeconómico para Urdaibai (es como se conoce a todo el entorno de la ría de Gernika y todo su estuario), además se tenga la opinión de todos los vecinos de la zona y habitantes de Bizkaia. Urdaibai abarca a 22 poblaciones con 42.000 habitantes.

ESTE PROYECTO AMENAZA UNA RESERVA MUNDIAL DE LA BIOSFERA

Es la única que existe en todo el País Vasco, protegida por leyes de ámbito mundial (UNESCO Y RAMSAR-Humedales), de Europa (RED NATURA 2000- ZEC y ZEPA), España (Ley de Costas y de Aguas) y Gobierno Vasco (Ley 5/1989 y DGT).

El proyecto fomenta un turismo de masas, en un entorno que ya está saturado como ya está sucediendo con San Juan de Gaztelugatxe ( Rocamadre en la saga de TV) y en todas sus maravillosas playas en la temporada estival. Aquí lo que se prima es el mercantilismo sobre el respeto a la propia naturaleza, en un entorno de hace millones de años. La infraestructura sociológica del entorno, el propio uso del euskera y la defensa de los jóvenes en una situación en el que el precio de la vivienda subirá por la nubes. Aún reconociendo la actual necesidad de inversiones en la zona para fomentar crecimientos, que ello se haga con un total respeto por los valores actuales tradicionales. Y el GUGGENHEIM con su sede central en Nueva York no encaja.

Para algunos/as lectores decir que su arquitecto Frank Owen Gehry, es canadiense asentado en Estados Unios, con 94 años de edad. El proyecto en el Urdaibai (Bizkaia) podría ser quizás su último proyecto para lo que desea un edificio singular. Los terrenos en Murueta, serían un regalazo de los vascos a sus deseos de arquitecto moderno y vanguardista de formas abstractas, pero choca frontalmente contra la ubicación del mismo en un paraje natural que es una joya de la naturaleza, todo un museo ensimismo.

También todo un atentado ecológico. Aún reconociendo el enorme mérito de sus obras, como el edificio en Bilbao, las bases de ambos proyectos no tienen nada que ver entre si, si nos atenemos a los condicionantes de los mismos. Bilbao necesitaba un cambio internacional que ha conseguido con el actual museo, Urdaibai necesita una inyección económica, pero no a cambio del “vale todo” cargándose una Reserva Mundial de la Biosfera y afectando a otros valores sociológicos. En Bilbao no hubo un sacrificio ecológico de ninguna manera. Parece además sería una disputa entre la derecha nacionalista (PNV) y la izquierda. Y esta comparación es totalmente inexacta y absurda.

El modelo de turismo que se demanda exige la compatibilidad de poder vivir en la zona y además visitarlo dado su paisaje increíble, manteniendo además las raíces culturales y lo que la propia naturaleza ha construido desde la antiguedad, con una juventud que se pueda desarrollar en sus múltiples pueblos fuera aparte del altísimo coste en vivienda actual, lo que implica desplazamiento a otras zonas.

El grupo NO AL GGUGENHEIM EN URDAIBAI, al que se pueden sumar cualquier lector de Diario16 y aunque no lo sea, pretende informar de las características de este proyecto y aunar voluntades con el fin de que no sea una realidad en una zona declarada como Reserva Mundial de la Biosfera con un paisaje y naturaleza en estos momentos ideal. Sumarse en el grupo es sencillo tan solo teclear encima de SUMATE. No tiene coste alguno.

La Diputación Foral de Bizkaia, cierra una fecha final para la realización del proyecto, la del año 2027.

EL PROYECTO SOBRE EL QUE ACTUALMENTE SE TRABAJA TIENE ASPECTOS LEGALES DE DUDOSA INTERPRETACION, ASI DE CLARO

Y además está lleno de irregularidades, como la propiedad del asentamiento del Museo, distancia a las riberas, permisos concedidos anteriormente, financiación del coste de la recuperación -derribo y reposición- del suelo muy contaminado que debiera hacerlo el propio Astillero, anterior usuario y no a cargo de la administración actual, incumplimiento de planes socioeconómicos 2009-2015, etc..

El coste financiero superará con creces los 130 millones de euros, solo para arrancar, toda la financiación se hará con cargo al dinero público. 40 millones de la DFB –Diputación Foral de Bizkaia– y otros 40 con cargo al Ministerio de Transición Ecológica para actuaciones de desarrollo sostenible. Esta última cifra ya ha sido remitida desde el gobierno actual a través de la ministra de Transición Ecológica, lo que ha supuesto una contestación inmediata.

La ministra alega que dicho importe es para cubrir las limpiezas del suelo y las ruinas del astillero. Parece ser ignorando que el actual Astillero todavía es una realidad al estarse construyendo un nuevo buque el Arteaga. Se le otorgó licencia de explotación en 1.943 por un tope de 50 años. Es verdad que los suelos están muy contaminados y habrá que destinar dinero a su eliminación, aunque otra historia es quien deba hacerlo, si la administración pública o el propio astillero.

Y hablando de temas medioambientales y la construcción en una reserva mundial de la naturaleza, de la BIOSFERA, se recogen informaciones y noticias facilitadas por el Diario.es (11-9-2023) en las que se indica que:

“La Fiscal superior vasca Dª Carmen Adán, señala al Gobierno de Urkullu por no colaborar y “retrasar” investigaciones de temas ambientales. Ya hace dos años con la presentación de la memoria del 2020 la fiscalía alertó de las disfunciones en la labor investigadora de la Ertzaintza en esta materia. Siendo respondida por el propio lehendakari que “el Gobierno Vasco actúa con transparencia en las investigaciones medioambientales.

Al concluir este artículo recibo una convocatoria invitación que pondremos a tu disposición para invitarte el sábado 28 de Octubre en Gernika y entre todos poder parar la instalación del Guggenheim en Urdaibai. Nosotros estaremos representando a nuestra plataforma en Facebook “NO AL GUGGENHEIM EN URDAIBAI”

EL DIA 28 DE OCTUBRE SE TOMARÁN LAS CALLES DE GERNIKA, PARA IMPEDIR LA INSTALACION DEL GUGGENHEIM EN MURUETA (URDAIBAI)

La manifestación la convoca la plataforma ecológica STOP GUGGENHEIM URDAIBAI