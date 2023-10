Hablemos seriamente sobre la Amnistía

Un informe del Consejo de Europa urge a España a liberar los presos políticos catalanes y a retirar los cargos de extradición contra los exiliados

En la aprobación de este informe, la Comisión Jurídica y de Derechos Humanos de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa:

1/. Admite que las y los líderes independentistas encarcelados son presos y presas políticas

2/. Invita España a reformar el Código Penal, concretamente los delitos de rebelión y sedición

3/. Reconoce que el 1º de octubre no hubo violencia por parte de la ciudadanía.

4/. Propone la vía del diálogo y la resolución democrática.

Los miembros del PP y el PSOE que formen parte de la comisión están nerviosos, y ya han dicho que presentarán votos particulares en contra…

¿Qué es una amnistía y en qué se diferencia de un indulto?

Según la RAE, una amnistía se trata de una “forma de ejercicio del derecho de gracia que corresponde a los poderes públicos”. A diferencia del indulto, que se basa en razones de equidad y se concede individualmente, la amnistía tiene naturaleza colectiva y se ordena por razones de orden político de carácter extraordinario como el término de una guerra civil o un período de excepción.

Distintos juristas consideran que un indulto supone el perdón de una pena, pero no del delito indulto, se trata de una medida de gracia, que permite la remisión total o parcial de penas a los condenados por sentencia firme, que otorga el Rey, a propuesta del ministro de Justicia, previa deliberación del Consejo de ministros. En 2021 el Consejo de ministros aprobó la concesión de indultos a los nueve condenados a penas de prisión en el juicio del procés. En España se han producido más de 10.000 indultos desde el año 1996,

En el caso de amnistía, supone no sólo el perdón de la pena sino también del delito, por lo que significaría el olvido legal, incluso para personas que no hayan sido juzgadas. La Constitución no la menciona expresamente. En este sentido, no hay consenso sobre si la Carta Magna prohíbe las amnistías y, de momento, el Tribunal Constitucional no se ha pronunciado.

En España, la única amnistía aprobada ha sido la Ley de Amnistía de 1977, que afectaba a los presos con delitos cometidos antes de su promulgación. Fue una de las primeras leyes de la Transición. Algunas voces solicitan que sea revisada, pues supuso dejar atrás delitos de sangre, torturas y prisión considerados políticos durante la Dictadura franquista. Esta ley ha sido criticada en tres ocasiones por Naciones Unidas

En España se han producido tres amnistías fiscales, en las cuales, “se exime del cumplimiento de las obligaciones tributarias a aquellos que no las cumplieron en su momento”. La primera fue en1984, permitiendo aflorar el dinero a través de la compra de pagarés públicos. La segunda en 1991, permitiéndose comprar deuda pública con dinero evadido a un interés del 2%. Y la tercera y más reciente en 2012 como “declaración tributaria especial” para aflorar dinero con una tasa impositiva del 10%, inferior a la que hubiese correspondido. Esta última amnistía fue anulada por el Tribunal Constitucional y, desde 2021, están prohibidas por ley las amnistías fiscales.

Si analizamos las amnistías que España ha hecho, a la derecha española (PP, Box, CC y Sociedad Civil Catalana, entre otras) les tendría que caer la cara de vergüenza. Han llegado a amnistiar franquistas por delitos cometidos durante la dictadura (varios organismos como Amnistía Internacional o la ONU lo han criticado). ¿El estado español no está avergonzado al ver que dos excolonias, Chile y Argentina, han juzgado a los miembros que, en su momento cometieron delitos en sus respectivas dictaduras?

¿Las amnistías fiscales no han sido una forma de “premiar” a los ricos y estafadores que no pagaban los impuestos que los correspondían y les han permitido blanquear “dinero negro”? Los beneficiarios son siempre los mismos, Ahora toda esta pandilla se manifiesta contra una posible amnistía, pero en 1977 no abrieron la boca o.… quizás si para celebrar una amnistía infame que les benefició.

¿Qué piensan ustedes, queridos lectores? ¿Tendremos amnistía o nuevas elecciones? ¿Existe la voluntad necesaria para llegar a un pacto histórico o Cataluña tiene que seguir siendo la perjudicada de por vida para mantener la unidad de España?