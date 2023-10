Javier Solana: “Netanyahu es uno de los peores políticos que ha tenido Israel en la historia”

El que fuera secretario general de la OTAN entre 1995 y 1999 y primer Alto Representante para la Política Exterior de la Unión Europea, cargo que ocupó desde su creación en 1999 hasta 2009, Javier Solana ha sido contundente en su análisis de la guerra de Israel contra Hamás y la invasión genocida de Gaza.

Acaba de publicar su libro de memorias ‘Javier Solana: testigo de un tiempo incierto. De la caída del Muro a la invasión de Ucrania’. Pero esta mañana en la Cadena SER, ha acusado a Netanyahu, de ser “uno de los peores políticos que ha tenido Israel en la historia”

El ejercito de Israel a las puertas de la ciudad de Gaza

Solana que ha visitado muchas veces Gaza, Incluso ha afirmado que ha pasado noches en la ciudad palestina, “dormí allí la noche que murió Yasser Arafat. Yo viví la primera entrada de Ariel Sharón, que fue el que entró en Gaza y se fue. No lo sabían manejar. Gaza es un sitio muy pequeño, bastante estrecho, con una gran densidad de población, un sitio muy angosto. Se siente uno sin respiración. A mí me tocó, además, cuando era el alto representante [para la Política Exterior de la Unión Europea] ser el primero que abrió la franja de Gaza por el paso de Rafah”, ha recordado.

Reconoce que no sabe responder a la pregunta que todo el mundo se hace sobre cómo conseguir que la comunidad internacional logre convencer a Benjamín Netanyahu, que va a ser acusado de crímenes de guerra por el Tribunal Internacional de la Haya, cuyo fiscal general está intentando visitar la zona para comprobar in situ los crímenes genocidas del Gobierno israelí.

Netanyahu es un político peligroso

Solana tiene claro lo que opina sobre el primer ministro israelí: «Netanyahu es uno de los peores políticos que ha tenido Israel en la historia de este país. De todo esto no puede salir nada bueno, pero sí puede salir que Netanyahu desaparezca de la política de Israel», sentencia.

Solana da por hecho que a Biden tampoco le gusta Netanyahu, pero no hace nada para detenerlo. “El presidente de EE.UU. es el que está poniendo toda la fuerza. El partido republicano le está dejando bastante solo. Le recuerda a Netanyahu que no repita la equivocación de EE. UU. en Irak. Le está diciendo cosas muy serias y directamente a él. Biden a Netanyahu no son enemigos, pero no son amigos”, resume.

Recuerda además que Netanyahu estaba haciendo una campaña tremenda para que el poder hacerse también el poder judicial: «Israel no tiene Constitución, solo unos puntos básicos, y quería que el alto tribunal fuera el gobierno y han tenido unos grandes problemas con esa batalla. Por otra parte, el reconocimiento de los países árabes a Israel fue un gran error y Arabia Saudita es el más importante”.

Solana no se olvida de Ucrania

Solana no se ha querido olvidad de la guerra e invasión de la Rusia de Putin a Ucrania. Solana cree que allí se está siguiendo la estrategia correcta “porque no hay alternativa. Putin no quiere negociar con nadie y la guerra continua. Hay que seguir trabajando y manteniendo la ayuda”.

En cualquier caso, tiene claro “que el mundo no solo son las grandes potencias y que las gentes del mundo ya no están donde está occidente”.

Europa ya no es el centro del mundo

“Todavía nos creemos que somos los amos del mundo y ya no es así», critica, y por eso recomienda “echar la vista atrás para entender muchas cosas que están pasando en la actualidad”.