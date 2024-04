Joaquín Barceló, amigo de la infancia de Zaplana: «Era su testaferro»

Joaquín Miguel Barceló, amigo de la infancia del expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro del PP Eduardo Zaplana, ha confesado en el juicio que se sigue en la Audiencia de Valencia por el caso Erial y ha delatado al expresident: “Era su testaferro. Me pidió que me encargase de su dinero porque él estaba en política y lo hice. Me lo pidió como favor y al principio lo vi lícito”, aseguró, según La Sexta.

Barceló se pronunció en estos términos durante su declaración en la tercera sesión del juicio por el caso Erial, procedimiento en el que se ha investigado el supuesto cobro de más de 10 millones de euros en comisiones derivadas de concesiones de ITV y parques eólicos de la Comunitat Valenciana. En total hay 15 acusados, entre ellos Zaplana, y el fraude está cuantificado en más de 20 millones de euros.

Barceló ha manifestado que conoce a Zaplana desde hace unos 50 años: “Nos conocimos desde muy jóvenes, de los mismos círculos de salir, de ser muy amigos. Hemos seguido siendo íntimos amigos”, afirmó, para después reconocer que durante varios años fue su testaferro.

“¿Era testaferro de Zaplana?”, le preguntó directamente el fiscal, a lo que el acusado respondió: “Sí. Me pidió favores, los hice. Si a eso se le llama testaferro, lo fui”. Además, reconoció que firmó “muchos” papeles que no llegó a leer y que aparecía en distintas sociedades porque así se lo pidieron. Interpelado por si el dinero de estas sociedades era de Zaplana, respondió: “Me dijeron que era de Zaplana y de la familia, que no tributaba pero que era todo normal”, aseveró. “A mí me tenían para firmar todos los documentos que me ponían delante”, añadió.

Por su parte, el exministro y expresident de la Generalitat Eduardo Zaplana ha negado en sus primeras respuestas al fiscal en el juicio del caso Erial que haya mantenido relación comercial o de negocios con alguno de los otros 14 procesados en esta causa.

También ha asegurado que no conoce, más que por haber leído el sumario del caso Erial, ninguna de las empresas a través de las cuales se canalizaron supuestamente los sobornos o mediante las cuales repatrió, siempre según los investigadores, los capitales de los que disfrutaba en el extranjero.

Ha negado tajantemente también cualquier relación con los documentos que se intervinieron en su despacho, en los que aparecen el nombre de varias de estas sociedades. “Ni los he visto ni es posible que hayan estado en mi poder jamás”, ha asegurado. Zaplana ha sido el primero en declarar de los 15 procesados en el caso Erial. La Fiscalía Anticorrupción pide inicialmente para él una condena de 19 años de prisión como máximo responsable de una supuesta trama de comisiones ilícitas por las concesiones de las ITV valencianas y de parques eólicos.

Aunque la investigación policial se inició en 2015, las primeras detenciones se produjeron en mayo de 2018 y fruto de las mismas Zaplana estuvo en prisión hasta el 7 de febrero de 2019, aunque permaneció ingresado en La Fe por una enfermedad oncológica desde el 18 de diciembre de 2018 al 11 de febrero de 2019. “Habían llegado a unos acuerdos económicos y creo recordar que conllevaban un pago aplazado. Barceló me pidió que hiciera una gestión por ver si esos pagos podrían adelantarse. Si fuese yo el titular de esas propiedades no habría pedido ese papel, me lo sabría, lo pido precisamente por la ignorancia del asunto en el que voy a intermediar”, dijo Zaplana.