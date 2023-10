Lágrimas de fachas y rojos

Si usted, como le pasa a quien esto escribe, vive la vida sin entrar en la polarización que promueven la casta política y sus mantenidos de la prensa; si usted entiende que la nesciencia está ampliamente extendida entre quienes copan lo informativo-comunicativo; si usted es una persona que todavía existen principios y valores firmes que no cambian como quien cambiar de opinión; si usted es de los que está asqueado porque sabe que le están expulsando del espacio público, por vomitivo, quienes tienen todo el día en la boca términos como “convivencia”, “democracia”, “constitucionalismo”, etc.; entonces se habrá reído mucho este fin de semana pasado viendo cómo lloraban tanto los “fachas” como los “rojos”.

Normalmente esto de las lágrimas queda repartido. Un día unos, al otro los otros, pero que sea así, en conjunto, durante el mismo espacio temporal es algo que no se había producido. Han pasado, los “hunos” y los “hotros”, un fin de semana de escocimiento generalizado. Todo dios llorando como la zarzamora. Y lo mejor de todo es que, en todo ello, lo que hacían era demostrar su nesciencia más absoluta. ¡Con lo listos que se venden a la ciudadanía para hacer que por eso son la casta!

Leonor de Borbón jura bandera

Lo de la jura de bandera de Leonor, sucesora al trono de España, ha sido demasiado para los “rojos”. Esos mismos que han olvidado aquello del ejército del pueblo, el pueblo en armas y demás cosas de la revolución francesa, el estalinismo y el maoísmo. Como si todo aquello jamás hubiese pasado por la izquierda. Seguro son cosas de neorrancios. “¡Indignante todo!” podía ser el resumen de una simple jura de bandera en la Academia Militar de Zaragoza (¡Y en un banderín pone que Franco fue su director! ¡Agggg, fascismo!). Pero como son capaces de todo y más con tal de hacer el ridículo, han tenido que hablar.

Pablo Echenique, el R2-D2 (dicho por él en un mitin en el parque Tierno Galván de Madrid) de la política, ha expresado lo siguiente: “Acabo de ver en el telediario a la heredera al trono y a la jefatura del ejército con un fusil jurando dar su vida por España. Y no era una reconstrucción de algo ocurrido en el siglo XVIII. Era de esta mañana”. Nescientes como él rápidamente le han reído la supuesta gracia. Si volviese a leer su propia frase dice que Leonor será heredera “a la jefatura del ejército”. Ergo lo normal es que lleve un fusil y jure dar su vida por su país.

Ya sabemos que Echenique tiene la nacionalidad por conveniencia y no entiende estas cosas, pero es lo normal que estando en el ejército se proclame dar la vida por el propio país. En el siglo XVIII, sin embargo, eso no era lo normal. Había gran cantidad de mercenarios y buscavidas en los ejércitos. Y lo mismo combatían con estos que con aquellos. Si hubiese dicho “algo decimonónico” hubiese sido más acertado, pero para eso hay que tener cierta sabiduría.

No ha sido el único. Otro pisacharcos habitual, Íñigo Errejón, ha tenido que dejar su perla: “No deja de ser revelador de una determinada concepción y composición del Estado que la princesa Leonor haya jurado en primer lugar bandera en un cuartel militar y ya después jurará ante el Congreso la Constitución”. Quería dejar claro que la monarquía es contraria a la constitución, que es una cosa facha a más no poder y en lo que han reparado los españoles es que es muy nesciente, pero mucho.

Por cosas del sexo entre sus padres y la casualidad de acertar Leonor de Borbón nació un 31 de octubre. La Academia no retrasa el comienzo de los cursos (como no lo hacen las Universidades y entran personas menores de edad) por la edad de este o aquel cadete. La jura de bandera tiene tipificada su fecha desde el comienzo de la instrucción (cualquiera que haya hecho la mili lo sabe) y, ¡oye!, no ha coincidido. El 31 de octubre Leonor jurará la Constitución… ¡¡¡ante las Cortes Generales, ignorante!!! Porque no es lo mismo el Congreso que las Cortes. Algún graciosillo, lo lamentable es que sea catedrático de Universidad, como Joaquín Urías ha querido hacer la misma gracia y ha demostrado que la ANECA regala las acreditaciones.

Lagrimones de facha

Resulta, siguiendo con cosas de la Casa Real, que ahora el rey Felipe de Borbón es un traidor, porque ha cumplido su mandato constitucional de ofrecer la investidura a quien lo solicita entre los electos (o no, que podría haber propuesto a un señor de Murcia, no sabemos si con Ninette al lado). Venga a llorar porque les ha traicionado ya que, personajes llenos de bilis, como Ramón Pérez Maura, por ejemplo, les dijeron que el rey tenía en su mano no hacer caso a la constitución. Luego, algunos, han dado marcha atrás al darse cuenta de su bufonada, pero esas cosas no suelen captarlas los seres mononeuronales (de un lado u otro). Unos llorando por un rey felón (no sería el primer Borbón en serlo), otros porque “las personas de bien” le llaman traidor. Graciosísimo cómo se llegan a enmierdar ellos solos.

Y como en la derecha actual hay algo claro, que son todos muy gafes, no saben cuánto, resulta que la manifestación contra la Amnistía no la ha seguido ni dios (estaba en el Sínodo de la sinodalidad que le preocupa más). Por desgracia, los sucesos en la franja de Gaza son tan graves que ni amnistía, ni leches. Ha hecho un fin de semana con temperatura buenísima, con fiestas en pueblos, la gente sin ganas de ir a oler humanidad en Barcelona y menos dar chancha a todos los que se han querido apuntar el triunfo de la manifestación. Resultado… fracaso y lloros porque los españoles no les hacen caso. Pero ¿cómo os van a hacer caso si de estar en la misma tesitura os bajaríais los pantalones con la misma o mayor rapidez? Y para colmo, alguno, en Vox se dan cuenta de que les han quitado el cariño mediático. Si leyesen lo que aquí se escribe lo habrían entendido hace tiempo. Llorando todo el fin de semana.