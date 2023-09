Laury Leite presenta en ‘El tiempo, el lugar y nosotros’ dos modos diferentes de abordar el mundo

A grandes rasgos, El tiempo, el lugar y nosotros es una novela que sigue las vidas de Ondine y Lucas –dos mellizos que originalmente no son conscientes de su parentesco– desde el otoño de 2008 hasta el invierno de 2019. A través de sus encuentros fortuitos a lo largo de ese período de 11 años, se retratan dos modos de abordar el mundo, un mundo que se acerca cada vez más a su propia destrucción. “Me atrajo la idea de escribir sobre dos personajes que inician la vida en el mismo lugar (el vientre de su madre), se separan a los dos años por los caprichos de la historia y se reencuentran por casualidad como adultos con sus vidas más o menos hechas”, comenta el autor. La trama relata la serie de coincidencias que culminan con su encuentro en Toronto, y la posterior búsqueda de respuestas en torno su pasado.

Salvando las infinitas distancias, el estilo de la novela intenta seguir la tradición literaria establecida por W. G. Sebald, en la que en una prosa pausada se mezcla la ficción, el relato histórico y el ensayo.

Ondine y Lucas nacieron en la Ciudad de México en 1983; durante el terremoto de 1985, el edificio en el que vivían se derrumbó y sus padres murieron. En medio del caos que siguió al desastre, Ondine fue secuestrada y vendida a una pareja infértil en Detroit. Lucas –que creció en la Ciudad de México y ahora es dueño de una librería de viejo en Canadá– conoce a Ondine por casualidad en Toronto en 2008, luego se encuentra otra vez con ella por azar en Viena en 2015, y una vez más en 2017 en Toronto, cuando ella va a trabajar en su librería.

En septiembre de 2017, otro terremoto sacude la Ciudad de México, y la madre adoptiva de Ondine, presa de un sentimiento de culpa, confiesa que la compraron a unos traficantes de personas en la frontera entre México y Estados Unidos. Después de hacer algunas investigaciones, Ondine y Lucas descubren que en realidad son mellizos.

‘El tiempo, el lugar y nosotros’ traza un recorrido alrededor de la historia personal de dos hermanos, la historia arquitectónica de los espacios que habitan y la historia social de la última década

Cuando la novela comienza es otoño de 2018, y Lucas y Ondine ya han descubierto su parentesco. Lucas se ha sometido recientemente a una cirugía de pulmón, y primero desde su cama en el hospital, luego convaleciendo en su librería o dando paseos por la ciudad, reflexiona acerca de su pasado. Ondine le ha dejado una serie de diarios que ha escrito durante la última década, y al leerlos y recordar sus propias memorias del mismo período, Lucas crea un retrato no sólo de su hermana perdida, sino de su propia vida y de la época histórica en la que se han hecho adultos.

A lo largo del año en que Lucas se recupera de la cirugía –dividido en otoño, invierno, primavera, verano, otoño y nuevamente invierno–, en una narración que combina las entradas de los diarios de Ondine y las reflexiones de Lucas, El tiempo, el lugar y nosotros traza un recorrido alrededor de la historia personal de los hermanos, la historia arquitectónica de los espacios que habitan y la historia social de la última década, desde los días de esperanza en que Obama ganó las elecciones americanas hasta la época de Brexit, Trump, el auge del neofascismo y la incertidumbre del presente.

El autor

Laury Leite (Ciudad de México, 1984) es escritor. Ha publicado artículos, ensayos, entrevistas y crónicas en diversas revistas literarias. Sus cuentos han aparecido en varias antologías. En 2017 publicó En la soledad de un cielo muerto (Ediciones Carena; La Pereza Ediciones), su primera novela, que se tradujo al inglés con el título Night Has Fallen Here (Lazy Publisher, 2019). La notte è caduta qui, la traducción al italiano, salió en Italia en 2023 (Musicaos Editore). La gran demencia, su segunda novela, escrita con apoyo del Toronto Arts Council, se publicó en España en noviembre de 2020 (Huso Editorial). En enero de 2019 fue escritor residente en el Banff Centre for Arts and Creativity. El tiempo, el lugar y nosotros, escrita con apoyo del Canada Council for the Arts y también del Toronto Arts Council, es su tercera novela. Vive en Toronto, Canadá.