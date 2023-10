Los sindicatos ven el pacto entre PSOE y Sumar “un paso necesario” y “aplauden” reducir la jornada laboral

Los sindicatos celebran el acuerdo para reducir la jornada laboral. “Es bueno en términos de generación de empleo y de productividad”, dice Unai Sordo, CCOO. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha manifestado hoy que el acuerdo entre PSOE y Sumar para formar un Gobierno de coalición es “muy positivo” e incluye varias reivindicaciones sindicales, como la de la reducción del tiempo de trabajo sin reducción salarial o empezar a afrontar la necesaria reforma de la regulación del despido”. Mientras que para la patronal es un mal acuerdo y rechaza el recorte de la jornada del PSOE y Sumar: “Es un atropello a los agentes sociales”.

Pedro Sánchez y Yolanda Díaz en la rueda de prensa para informar sobre el acuerdo de Gobierno, foto Sumar

Reducción de jornada

En una rueda de prensa celebrada esta mañana en Valladolid, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha valorado el consenso al que han llegado PSOE y Sumar sobre la reducción de la jornada laboral, y cree que a pesar de no conocer lo que se ha pactado, “España tiene que tener una tendencia hacia la reducción de la jornada laboral a 35 horas porque favorece, fundamentalmente, a las personas que no tienen un convenio colectivo ambicioso y porque tendría un efecto arrastre sobre el conjunto de las jornadas pactadas en convenio colectivo”.

Subir el SMI

Sordo ha querido advertir que en los próximos días asistiremos a una campaña para denostar esta propuesta. Una campaña que estará orquestada por los mismos que pronosticaban “el fin del mundo y de la humanidad” por subir el SMI un 47% y por pactar una reforma laboral, y que equivocaron sus predicciones porque España tiene más personas cotizantes y la temporalidad se ha reducido a la mitad. “Van a decir que una reducción del tiempo de trabajo será un cataclismo” pero cuando las medidas se ponen en marcha se demuestra que no es así, que tienen más efectos beneficiosos que perjudiciales.

Un acuerdo para mejorar el empleo

Ha matizado que, aunque el sindicato comparte la reducción de la jornada laboral porque mejorará la creación de empleo y la productividad, es a través de la negociación colectiva como debe concretarse esa medida porque “no hay un único modelo” asegurando que “hay que buscar fórmulas distintas con el objetivo común de reducir de forma generalizada el tiempo de trabajo en cómputo anual, porque en todas las empresas no se puede realizar la jornada de cuatro días”. Además, ha señalado que no sólo hay que hablar de reducción del tiempo de trabajo sino de cómo se distribuye en relación a las personas trabajadoras que siguen vinculadas al trabajo, bien en desplazamientos o conectados digitalmente, donde el tiempo empleado no computa como jornada laboral.

Es importante que el proceso de investidura empiece a caminar

En esta primera valoración, y a falta de conocer el texto completo, Pepe Álvarez ha subrayado que “es muy importante que el proceso de investidura empiece a caminar” y que, además, “se vea plasmado en un documento, porque no podemos estar mucho más tiempo sin Gobierno” y “hay que intentar por todos los medios que la legislatura finalmente se ponga en marcha y no tengamos que repetir elecciones”.

“A pesar de que hay escollos muy importantes que salvar”, ha añadido, “y que el acuerdo con Junts, Esquerra, el PNV y Bildu llevará más tiempo y surgirán nuevos compromisos, este acuerdo un paso necesario y positivo que va en la buena dirección”.

En relación a la reducción de la jornada laboral y de los tiempos máximos de trabajo, Pepe Álvarez ha recordado que hace 40 años que en España no se toca la duración de la jornada y que, con los cambios que ha habido en el sistema productivo de nuestro país y teniendo en cuenta que España es un país de pequeñas y medianas empresas, con muchos trabajadores sin convenio colectivo, es absolutamente imprescindible que estos cambios se hagan a través de una Ley y mediante la negociación colectiva.

El empleo es lo que mejor ha funcionado

Para el secretario general de CCOO el empleo es la variable que mejor ha funcionado en la economía española, “que más está traccionando el crecimiento económico”, al tiempo que afirmado que “las políticas de empleo pactadas con los sindicatos han salvado el país”, consiguiendo que por primera vez las tasas de paro no hayan superado el 25%, “gracias a que más de 3 millones de personas estuvieron en ERTES”, aunque ha matizado que la apuesta del sindicato es conseguir el pleno empleo.

El líder sindical cree que España “necesita políticas de empleo consensuadas con los agentes sociales para hacer frente a las transformaciones más intensas del modelo económico y del modelo laboral”, aunque deben ir acompañadas de políticas de formación de permanente, de reconocimiento de las competencias por la vía de la experiencia profesional , para hacer frente a un momento clave en el que se van a necesitar nuevos conocimientos y competencias para acometer la digitalización y las transformaciones energéticas y ecológicas.

Necesitamos un acuerdo para articular una mayoría, no de investidura, sino de legislatura

Respecto al acuerdo alcanzado entre el Partido Socialista y Sumar para formar gobierno, el secretario general de CCOO considera que “es una buena noticia, una condición necesaria para poder articular una mayoría, no de investidura, sino de legislatura”, al tiempo que ha mostrado cautela porque aún no se conocen más datos y ha apelado al conjunto de fuerzas políticas a que “tengan altura de miras para aprovechar los recursos europeos y el potencial de los Presupuestos Generales del Estado y lograr la transformación económica y social que necesita España”.

Para Sordo necesitamos un gobierno fuerte que lidere en Europa una oposición radical a las normas de austeridad y evitar una recesión a medio plazo en la Unión Europea ya que “sería un suicidio económico, social y político en el año previo a las elecciones europeas”. Además, ha pedido que se active de forma inmediata los marcos de diálogo y de concertación social en los que CCOO considera “absolutamente decisivo” dar un salto en materia de empleo para los próximos cuatro años.

Estatuto del Becario

Ha recordado que en la anterior legislatura se acordó el Estatuto del Becario y ha exigido que se traslade de forma inmediata al Boletín Oficial del Estado, para que se ponga en marcha cuanto antes, al tiempo que ha pedido un salto adelante en materia de empleo en cuestiones como la regulación del tiempo parcial y de la economía de plataforma y la concreción definitiva para que el SMI alcance el 60% de la media salarial.

Contar con la patronal para acordar la reducción del tiempo de trabajo

“UGT lleva años exigiendo una necesaria reducción de la jornada de trabajo hasta alcanzar las 32 horas, puesto que esto no solo permitirá la creación de empleo, sino que tendrá beneficios para la salud, mejorará la conciliación, enriquecerá la vida social y contribuirá a generar impacto positivo sobre cuestiones relativas al entorno de trabajo y la productividad”.

“En ese sentido, el acuerdo es positivo porque, por un lado, respeta a la negociación colectiva como la instancia más adecuada para regular y adaptar la jornada, lo que nos permitirá exigir y acordar reducciones superiores en muchos sectores y empresas, y, por otro lado, porque queda claro que la reducción se producirá sin rebaja salarial, lo que garantiza un crecimiento más justo”.

“La medida, por tanto, va en el buen camino con el objetivo de que las 35 horas se implanten, por ley, antes de finalizar la legislatura” ha dicho, y “nos gustaría que la patronal nos acompañara y negociar cómo se concreta y se acuerda la reducción de jornada”.

Avanzar en la senda de ampliar derechos

Álvarez ha incidido en la importancia de otras cuestiones incluidas en el acuerdo como la subida del SMI, “fijando el criterio del 60% del salario medio según los datos de la Agencia Tributaria, Eurostat y las bases de cotización de la Tesorería General de la Seguridad Social” o la reforma de la regulación del despido “introduciendo elementos exigidos por la Carta Social Europea como una compensación restaurativa de los daños causados lo suficientemente disuasoria para que comportamientos contrarios a la ley no se produzcan”.

“El acuerdo que se firma hoy”, ha finalizado, “avanza hacia un nuevo gobierno de coalición progresista y crea una dinámica política que va reforzar el diálogo y la concertación social y a concretar un marco estable para la subida del SMI y la recuperación de poder adquisitivo de trabajadoras y trabajadores”.

Las patronales en contra del acuerdo

La principal patronal española, CEOE, ha afirmado en un comunicado junto a la de las pequeñas empresas, Cepyme, y la de autónomos, ATA en el rechazan las medidas del acuerdo.

Afirman que las medidas acordadas por PSOE y Sumar “van a tener un impacto negativo para la actividad de las empresas, en especial de las pymes y autónomos, y, por tanto, para el crecimiento de la economía y la creación de empleo en España”.

En el comunicado conjunto, lamentan que este acuerdo “se adentre en cuestiones propias del diálogo social, acordando aspectos muy relevantes, como el relativo a la jornada laboral, a espaldas de los interlocutores sociales”. En este aspecto identifican “un afán intervencionista evidente” y lo catalogan como “un atropello al papel constitucional de los agentes sociales”.

Nuevas formulas del reparto del tiempo de trabajo

“Existe la posibilidad de explorar nuevas fórmulas de reparto entre tiempo de trabajo y tiempo de descanso u ocio, pero no como consecuencia de una imposición legal, sino mediante la negociación colectiva. La regulación de la jornada debe tratarse sector por sector y empresa a empresa, analizando en cada caso si hay margen de productividad suficiente y las necesidades organizativas del empleador. Hacerlo de otra manera, y fuera del marco del diálogo social, supone un aumento de costes para las empresas”.

“Las empresas españolas y los empresarios trabajamos para impulsar el desarrollo de España y para que nuestro país esté en las mejores condiciones de hacer frente a los desafíos que tiene por delante. Y merecemos el respeto y la valoración que nos ganamos, cada día, con nuestra labor”, reclaman los empresarios.

La patronal acusa a Pedro Sánchez y Yolanda Díaz de adentrarse en lo que creen “cuestiones propias del diálogo social”, y de actuar de espaldas a los interlocutores sociales. Está previsto que el nuevo Gobierno, de llegar a conformarse, lleve al Congreso de los Diputados una reforma del Estatuto de los Trabajadores para establecer la nueva duración de la jornada, que permanece inalterada desde 1983. Para ello, necesitará el apoyo del PNV y de Junts.