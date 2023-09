Ni Red Bull ni Verstappen son imprescindibles para la F1

Al personal, a la parroquia, al público, le ha tocado mucho las narices lo de que no se sancionase a Max Verstappen en el Gran Premio de Singapur y que ahora la FEDERACIÓN INTERNACIONAL de AUTOMOVILISMO diga que fue un error y que tendrían que haberle sancionado; pero que con reconocer el error basta y no va a tener ninguna consecuencia haberse equivocado.

Yo me juzgo,

yo me condeno,

yo me perdono la condena.

La Federación está compuesta por empleados indirectos de Libertymedia, que es la empresa dueña de todo el negocio; cotarro.

No nos parece ni bien ni mal ni que sancionasen a Verstappen ni que no lo sancionasen ni que digan ahora que se han equivocado ni que cuando lleguen a casa al bajarse los pantalones se encuentren palominos en los calzoncillos. Son cosas que nos importan un carajo.

El deporte está manipulado por todas partes y en la actualidad esencialmente es espectáculo. No se trata de saber quién es el mejor sino de rentabilizar al elegido hasta exprimirlo como un limón.

Por todo lo anterior nos parece muy poco verosímil ese respeto y ese miedo a Red Bull y Versttappen, que serían la única explicación para no haberle sancionado en Singapur.

Así que desde aquí VAMOS A TENER LA GENEROSIDAD DE RECORDAR a los propietarios del Gran Circo que en el negocio de la alta competición en el mundo del motor NO HAY NADIE IMPRESCINDIBLE: ningún piloto, ninguna escudería.

Hay montones de escuderías que han pasado a la historia y montones de pilotos que han muerto o se han retirado, y el espectáculo, el show, ha seguido imperturbable.

Que sean sucios y manipuladores y arbitrarios nos lo tragamos porque no hay modo de evitarlo, pero que sean melindrosos y pacatos los deja en un absoluto ridículo:

¡Los gallinitas de la FIA no se han atrevido con Red Bull y con Max Verstappen!

Nos CAR-CA-JE-AMOS

amos

(queridos amos)

TIGRE TIGRE