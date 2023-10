No es sólo Hamás, es la unidad de todas las facciones palestinas contra Israel

Fuentes cercanas al gobierno palestino consultadas por Diario16 han señalado que todas las facciones están unidas, por primera vez en mucho tiempo. Los milicianos que iniciaron la ofensiva en territorio de Israel no son exclusivamente de Hamás, sino que pertenecen a todo los partidos. Muchos palestinos no querían que pasara esto, pero afirman que si la comunidad internacional quiere seguridad en Oriente Medio, ahora se ha llegado a un momento en que deben buscarla para todos, no sólo para el Estado de Israel.

Ha sido, según señalan las mismas fuentes, una estrategia pensada y decidida, ya que, tal y como hemos publicado en Diario16, se ha producido un incremento de los ataques israelíes que han sido ocultados a la opinión pública internacional. Israel se niega a entregar los cuerpos de los prisioneros muertos a sus familias y asesinar diariamente a niños y civiles. Estas atrocidades, denuncian, no salen en los medios, como no se hace saber al mundo cómo Israel pretende humillar a los musulmanes con su pretensión de dividir en dos la mezquita de Al-Aqsa para poner una sinagoga.

«Esta operación ha sido muy pensada y muy planificada precisamente por eso para que el mundo que habla de Seguridad y que habla de todo de una vez por todas tenga que poner una solución,» afirman las fuentes palestinas consultadas que reconocen que la pérdida de vidas es terrible.

El tratamiento de cualquier ataque palestino es perverso porque se pretende poner en el ámbito de Hamás y, de este modo, ligarlo al terrorismo, lo mismo que se está haciendo con la intervención de Hezvolá que, en realidad, es un grupo político. Sin embargo, no se habla de la unidad de todos los partidos y milicias porque, de este modo, ya se trataría de un conflicto militar. Por otro lado, las mismas fuentes denuncian la cobardía de los países árabes.