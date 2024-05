No, las vacunas no pararon la pandemia covid19

En invierno llega la epidemia de gripe, año tras año. Y año tras año la epidemia de gripe acaba al terminar el invierno.

Sería un milagro que la gripe se acabara por la vacunación de la población pues, por ejemplo, en el invierno 2023-24 se ha vacunado contra la gripe apenas el 24% de la población en España (el 64% de los mayores de 65 años)

https://pro.campus.sanofi/es/gripe/recursos/coberturas-vacunacion

Así pues, no se acaba la epidemia de gripe porque la población se vacune contra la gripe, se acaba porque se acaba el invierno.

El virus de la gripe es un virus “respiratorio”, que se difunde en la población en muchos casos sin producir “gripe” y que, siendo una epidemia estacional que se repite cada año, no sabemos muy bien ni porqué llega ni porqué se acaba.

La vacuna de la gripe es una vacuna fallida, que no evita ni la gripe, ni el contagiar, ni las hospitalizaciones ni las muertes; es una vacuna que no produce inmunidad de grupo, que no protege ni a quien se vacuna ni a quienes se relacionan con los vacunados (pacientes, alumnos, nietos, abuelos, maestros, compañeros, etc)

https://community.cochrane.org/news/why-have-three-long-running-cochrane-reviews-influenza-vaccines-been-stabilised https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0163586 https://theconversation.com/should-flu-shots-be-mandatory-for-health-care-workers-14039

https://academic.oup.com/cid/article/56/10/1363/404283

https://amf-semfyc.com/es/web/articulo/la-vacunacion-antigripal-de-los-profesionales-sanitarios-es-efectiva-para-evitar-la-gripe-en-sus-pacientes

Es más, quienes se vacunan contra la gripe pueden tener gripe, y cuando padecen gripe dispersan más virus de gripe que los no vacunados (emiten más de seis veces más virus de gripe, son “máquinas de contagiar”), exactamente exhalan 6,3 veces el número de partículas de virus gripal que el no vacunado contra la gripe

http://www.pnas.org/content/pnas/early/2018/01/17/1716561115.full.pdf

Vacunas y vacunas (biológicas y “sociales”)

El virus de la covid19, el causante de la pandemia, es un coronavirus, un tipo de virus respiratorio que habitualmente produce cuadros catarrales y gripales (de “trancazo”) y que se difunde en el invierno, como el virus gripal.

En el caso de la pandemia covid19 fue el coronavirus nombrado SARS-CoV-2, que puede producir “severe acute respiratory syndrome coronavirus”, SARS (es el coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave) y es muy contagioso. Frente al SARS-CoV-2 la Humanidad estaba “virgen” e inerme.

Gran parte de la mortalidad se dio en ambientes enfermizos (como el de los asilos, residencias de ancianos, y el de las instituciones de “acogida”) y en pacientes frágiles (básicamente ancianos con varias enfermedades y tratados con medicamentos que se asocian a mayor incidencia de neumonía). Entre dichos medicamentos los neurolépticos (con los que “calman” a los ancianos), los “protectores del estómago”, los analgésicos opiáceos, los hipnóticos, etc.

La mortalidad por covid19 ha sido muy baja. La tasa de letalidad de la infección fue de 0,07% en la población de 0 a 69 años (el 94% del total de la Humanidad son personas de menos de 70 años)

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S001393512201982X?via%3Dihub

En los ancianos (de 70 y más años) la tasa de letalidad de la infección fue de 2,9% si vivían en sus casas. La cifra subió al 4,5% al incluir a todos los ancianos, también en asilos y otras instituciones

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8934243/

Las pandemias no son problemas sanitarios sino sociales, como casi todas las cuestiones en torno a las enfermedades infecciosas (en el buen entendido de que la medicina en su amplio sentido de salud pública es más cuestión política que clínica). Es decir, por ejemplo, para acabar con el cólera lo que se necesita no son médicos, antibióticos y vacunas sino decisiones políticas que aseguren el suministro de agua potable y la depuración de las aguas residuales (“vacunas sociales”). Así, además, se evitará el cólera y otras muchas enfermedades que se transmiten por el agua.

Por ello, la pandemia covid19 ha hecho evidente los problemas de justicia social de una sociedad que poco ha hecho de “medicina social”. Lamentablemente, es fácil ver sólo las responsabilidades personales, exigir la vacunación e ignorar el componente público de desigualdades, pobreza, inequidad, infraviviendas, “foso digital”, hacinamiento de ancianos en asilos, abuso de medicamentos que inducen neumonía, marginación, etc.

Con las vacunas covid19 se olvidaron todas las respuestas de mejoras sociales que nos hacen “mejores” y nos preparan para problemas similares. Se cargó la mano en las “responsabilidades personales” y se olvidó la exigencia con las “irresponsabilidades políticas”

http://saludineroap.blogspot.com/2020/12/culpabilizando-la-poblacion-de-la.html

http://saludineroap.blogspot.com/2020/12/contra-los-danos-de-la-pandemia-covid19.html

¿Por qué se acabó la pandemia covid19?

El cese de la pandemia se debió a:

1/ el efecto “cosecha” (ya mató a los que vivían en ambientes enfermizos y a los pacientes más frágiles y polimedicados),

2/ la inmunidad natural al pasar la covid19 (a veces sin síntomas),

3/ la disminución de la letalidad, menor con las sucesivas mutaciones y modificaciones del virus, con las nuevas variantes, y

4/ los cambios en las dinámicas de población y de relaciones sociales.

La pandemia covid19 vino sin que todavía sepamos de dónde (no se ha descartado todavía un escape de un laboratorio) y, como nuevo virus respiratorio, produjo varias “ondas” (que no se “aplanaron” por ninguna medida tipo reclusión forzada en domicilio y/o cierre de escuelas, dos barbaridades sin fundamento). Tampoco se aplanaron por las vacunas.

Sencillamente, el SARS-CoV-2 se ajustó a lo previsto en toda epidemia de virus respiratorio. Y, probablemente, los vacunados contra covid se comportaron como los vacunados contra la gripe al convertirse en “máquinas de contagiar”, pues la vacuna no evita ni el contagio ni la contagiosidad.

Fue fantasía (y carga moral que se manipuló incluso hasta exigir “el pasaporte covid”) el “me vacuno por mí y por todos mis compañeros” y el que la vacuna iba a producir inmunidad de grupo. Sabíamos que era un engaño desde el comienzo de las vacunas covid19, desde enero de 2021 (por favor, dedique 17 minutos a este vídeo, del 10 de enero de 2021)

¿Las vacunas covid19 han disminuido la covid19? No

Es cierto que la vacuna covid se ha puesto a miles de millones de personas y que se ha terminado la pandemia covid, pero asociación no es causalidad.

Técnicamente hablamos de la falacia «post hoc ergo propter hoc». Es un tipo de falacia lógica donde se afirma o asume que, si un acontecimiento sucede después de otro, entonces el segundo es consecuencia del primero. Por ejemplo, que si llueve un lunes después de un domingo de sol se deduzca que “si hay sol en domingo hay que esperar lluvia el lunes”.

Ahora se atribuye a las vacunas covid19 el fin de la pandemia covid19, y es como atribuir a las vacunas de la gripe estacional el fin de la temporada de gripe estacional. Recuerde que las vacunas covid19 no producen inmunidad de grupo.

Pero se atribuye a las vacunas covid19 el fin de la pandemia, y el “haber salvado” a millones de personas de morir por covid. En Europa, casi millón y medio de muertes evitadas

Pero estos cálculos son pura fantasía, un espejismo sin ciencia.

Por ejemplo, cuando se estudian a fondo los datos de los ensayos clínicos se demuestra que las vacunas covid no disminuyen ni hospitalizaciones ni muertes, y tienen graves efectos adversos

https://saludineroap.blogspot.com/2022/10/efectos-adversos-graves-de-especial.html

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X22010283?via%3Dihub

Sin embargo, las vacunas covid son “milagrosas”, evitan todo tipo de muerte

Las vacunas de la gripe han sido promovidas porque evitan la muerte por gripe, y también por cualquier causa; hasta disminuyen los infartos de miocardio, y tanto en el invierno, cuando hay gripe, como en el resto del año. Por ello, no cabe duda, las vacunas de la gripe no son medicamentos, son milagros

https://www.bmj.com/content/346/bmj.f3037

O más bien, se vacunan de la gripe quienes están mucho más sanos que los que no se vacunan, y resisten los efectos adversos de dicho vacuna y al final tienen más salud.

Lo mismo se demostró, por ejemplo, con las estatinas (medicamentos para el colesterol). Los pacientes más cumplidores tienen menos infartos de miocardio, menos quemaduras, menos accidentes domésticos, laborales y de tráfico, menos fracturas, etc. No cabe duda, las estatinas no son medicamentos, son milagros

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2744446/

Las vacunas de la covid tienen el mismo efecto y quienes se vacunan mueren menos. Mueren menos por todas las causas e incluso mueren menos aunque no haya “onda” de covid. No son medicamentos, son vacunas milagrosas, no cabe duda

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7043e2.htm

https://maryannedemasi.com/publications/f/do-covid-19-vaccines-save-lives

https://www.ijidonline.com/article/S1201-9712(24)00046-8/fulltext

La población se percata de esta inutilidad de las vacunas covid19, y las dosis de refuerzo se están acumulando en los almacenes y caducando sin ser utilizadas. Lo mismo sucede con la de la gripe.

Por ejemplo, en Castilla-León (España), en la campaña 2023-24, la cobertura de vacunación en personas mayores de 60 años ha sido del 51% para covid19 y 62% para gripe. Y en Cataluña, por ejemplo, la cobertura covid19 ha sido del 48% para personas de 70 a 79 años y del 55% para gripe

https://www.europapress.es/catalunya/noticia-catalunya-finaliza-ola-epidemica-gripe-llegar-nivel-transmision-basal-20240213122834.html

https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/vacunaciones/campana-vacunacion-frente-gripe-covid-19-temporada-2023-202/seguimiento-coberturas-campana-vacunacion-gripe-covid-19-20

En África también se rechaza la vacunación covid19 y las vacunas caducan por millones en los almacenes

https://elpais.com/planeta-futuro/2024-05-04/millones-de-vacunas-contra-la-covid-19-caducadas-en-africa-el-legado-de-la-lucha-feroz-por-la-inmunizacion-durante-la-pandemia.html#

En síntesis

Fue mentira el atribuir a las vacunas de la covid la capacidad de evitar el contagio y la capacidad de evitar el contagiar. También fue mentira el hacer creer que producían inmunidad de grupo.

Es falso que las vacunas covid hayan disminuido las hospitalizaciones y las muertes por covid19; de hecho han producido gravísimos efectos adversos.

El SARS-CoV-2 vino de no se sabe dónde y se ha quedado convertido en un virus respiratorio más. Las vacunas covid19 no han tenido impacto en dicha evolución.

Lo prudente sería seguir el consejo de Juan Erviti, el español que más ha publicado internacionalmente sobre efectos adversos y efectividad de las vacunas covid19, quien recomendó en abril de 2023 la «suspensión cautelar de la vacunación con vacunas covid19»

Cada año se recomienda la vacunación al tiempo contra la gripe y la covid19, pero hay sospechas de que tal doble vacunación incrementa los ictus cerebrales. La población “desobedece” a las autoridades y sabiamente incumple tal recomendación.

En todo caso, las vacunas contra la gripe y la covid son vacunas fallidas que provocan más daños que beneficios pues:

1/ No evitan casos

2/ No impiden la transmisión del virus (de hecho pueden incrementar la contagiosidad)

3/ No producen inmunidad de grupo

4/ No disminuyen las hospitalizaciones

5/ No disminuyen la mortalidad y

6/ Tienen graves efectos adversos, en individuos y quizá en sus descendientes en el caso de las vacunas covid19 (en un país, España, en que no hay un sistema de compensación de daños por las vacunas)

http://equipocesca.org/el-mirador-los-vacunistas-proponen-la-re-vacunacion-contra-la-covid-y-la-gripe-sin-beneficios-ni-ciencia-ni-etica-y-sin-siquiera-prever-mecanismos-de-compensacion-por-danos/