Noemí Trujillo, Indalecio Corugedo y poetas en el Prado

Empecemos por el final, por la presentación que tendrá lugar el lunes 16 de octubre a las siete de la tarde en la librería Alberti de Mad Madrid. Noemí Trujillo, que esta vez firma con sus dos apellidos: Noemí Trujillo Giacomelli, y es totalmente coherente porque el libro va de madres y entre otras está dedicado a la suya (me encanta la dedicatoria, es como un abrazo). Y si la dedicatoria me gusta el prólogo me atrapó como un anzuelo por la autoridad y precisión con que está escrito; una maravilla (llegó un mensajero, me dio un paquete, lo abrí, encontré dentro LA MATERNIDAD ERA ESO, y me puse a leerlo inmediatamente olvidando que tenía el desayuno apenas mediado). Me zampé las 24 primeras páginas y ese mismo día, cuando volvía a casa por la noche ya muy tarde como es mi hábito, seguía pensando en el libro y en que tenía enormes ganas de seguir leyéndolo. Avancé otro capítulo y apagué la luz un poco más tarde las cinco. Me atrevo a resumir el libro en estas pocas palabras: LITERATURA, MATERNIDAD Y TRUJILLO GIACOMELLI.

En cuanto a Indalecio Corugedo lo conocí cuando yo era adolescente y él dirigía el cineclub del CEU, donde una película que había hecho junto a Fernando Camarero quedó una vez en uno de los concursos delante de una de Almodóvar (en verdad injustamente, porque Pedro (como le llama Penélope) presentó un super8 sin sonido e hizo él mismo todas las voces y ruiditos necesarios a través de un megáfono durante la proyección). Ese concurso lo ganó quien luego fue colega imprescindible para mí en la vida literaria: Fernando Marías Amondo, con una peli genial de dos minutos titulada EASY USA. Y añado que vi al profesor Corugedo, catedrático de economía a la sazón, con colmillos de vampiro en un cortometraje de Fernando Colomo (si mal no recuerdo). En suma, cuento lo anterior para dejar claro que la cabra siempre tiró al monte y después de convertirse en emérito como catedrático, Indalecio se ha entregado a su gran pasión, que es el teatro (el cine creo que no le arrebata hasta el mismo extremo). Y como autor y director de teatro presenta ERIKA desde el 12 de octubre hasta el domingo 22 en el Teatro Lagrada, sito en el 20 de la calle Ercilla de Mad Madrid. Es un tipo interesantísimo y tengo la certeza de que la obra estará muy bien.

Me quedan los poetas. Ah, los poetas para el final. Sí, para el final, pero en el Prado, nada menos que en el Prado. Los del Prado no paran de hacer cosas maravillosas. En una de ellas, y a través de Luis Alberto de Cuenca, me engancharon a mí, junto a José Manuel de Prada, Marta Rivera de la Cruz, José Luis Garci y Estrella de Diego (por citar algunos) para que dibujásemos con palabras la biografía imaginaria de personajes que están colgados de las paredes del museo pero cuya identidad se desconoce; VIDAS IMAGINARIAS, se llama el libro y quedamos todos francamente satisfechos con el resultado. En esta ocasión se ha aliado El Prado con Ámbito Cultural del Corte Inglés, ese oasis que dirige Gervasio Posadas, y gracias a esa alianza se presentó en el auditorio que hay dentro del Museo, zona de los Jerónimos, el V PREMIO DE POESÍA VIVA #L DE LÍRICA. Una maravilla. Tanto la ganadora del concurso, Elsa Moreno (pura música y furia, más allá hasta de las mismísimas palabras), como sus padrinos en el lance estuvieron espléndidos. No llegué a Soleá Morente, pero sí disfruté infinito con Eudrís Planche y la inigualable Gioconda Belli. Lamentablemente no pude quedarme a saludar a los amigos, Scarpa era el maestro de ceremonias y Gervasio estaba en primera fila junto a su hermana Carmen, porque tengo una madre… y últimamente tiendo a darle prioridad por encima de todas las cosas. Ah, la madres, cómo tan bien sabe Noemí Trujillo.

En suma: que está la vida cultural interesantísima en la Villa y Corte, pero que eso no es óbice para que me esté muriendo de ganas de ir a Valencia donde el mismísimo Carlos Marzal (qué pedazo de libro es EUFORIA) tendrá la generosidad de hacerme de maestro de ceremonias en la presentación de EL SABOR DEL ÚLTIMO BESO, inspirada en la irrepetible vida de Alfonso Cabeza de Vaca, Marqués de Portago, primer piloto español en subirse a un Ferrari, y a quien también considero un amigo porque he sido él, me he metido en su piel hasta llegar a olvidarme de mí mismo, durante todos los meses que he necesitado para escribir el libro.

Excelsior.