Realmente en España ¿Importa la discapacidad?

Estamos viviendo momentos convulsos tanto en nuestro país como en el mundo, lo cual nos lleva, a todas las personas que formamos esta sociedad en la que vivimos, a sentir cierta inseguridad, pero las personas con discapacidad debido a nuestras condiciones particulares nos hace ser un sector más vulnerable, y que todos dicen defender y preocuparse, así como algunas organizaciones dicen representar y luchar por nuestros derechos (que me digan como lo hacen porque yo no lo veo ni lo siento, y como yo muchas personas más).

Es cierto, las personas con discapacidad tenemos mucha resiliencia porque hemos de luchar de manera continua contra situaciones adversas y agentes perturbadores, hemos de soportar capacitismo, estigmación y segregación durante toda nuestra vida, situaciones que nos afectan nuestra salud física y mental, nos encontramos que existen políticas y leyes que impiden que tomemos nuestras propias decisiones, que muchas mujeres con discapacidad en ocasiones son esterilizadas sin su consentimiento, que en casos determinados se produce ingresos no consentidos por la persona e incluso son internados en instituciones sin su consentimiento. La pobreza en este nuestro colectivo es mayor, sufrimos segregación desde niños y cuando llegamos a la edad adulta continuamos siendo segregados en los Centros Especiales de Empleo.

Las personas con discapacidad tenemos mayor riesgo de enfermedades como tabaquismo, consumo de alcohol, mala alimentación… porque solemos quedar al margen de las intervenciones que realiza la Seguridad Social, para mejorar la salud pública.

Los mecanismos oficiales de apoyo social son deficientes y escasos lo que hace que la mayoría de las personas con discapacidad dependamos de nuestros familiares.

Desde el nacimiento del Movimiento Por la Discapacidad como movimiento social que somos, hemos intentando, en diferentes momentos, hablar con los diferentes actores políticos y sociales que pueden mejorar nuestras condiciones de vida, pero en ninguna ocasión hemos obtenido respuesta alguna. Cuando el Movimiento Por la Discapacidad (MPD) tuvo el conocimiento de que el Ministerio de Trabajo estaba redactando un proyecto de ley en el cual se regulaban a los Centros Especiales de Empleo (CEE), escribió dos cartas a la entonces ministra de Trabajo, sin obtener ninguna respuesta por su parte de su Ministerio.

Posteriormente, nos pusimos al habla con el partido político Podemos, pensando que lograríamos algún tipo de apoyo al darles a conocer nuestra realidad, es cierto, no profundizamos, pues consideramos que en un principio no sería necesario, pero una de las primeras preguntas que nos hicieron fue, ¿Cuántos seguidores tenéis? Y, lo cierto es que somos un movimiento social joven, a penas llegamos a tener 3 años de vida y por ende tenemos pocos seguidores; continuamos la conversación y se le explicó la realidad de los Centros Especiales de Empleo y cómo actúan los grandes lobbies, los cuales se llevan todo el dinero que les facilita el estado y las CCAA, dinero público que no recibe ningún tipo de control por parte de las Administraciones Públicas y dinero que tan sólo se llevan unas migajas aquellas asociaciones que están adheridas a ellos, pero los trabajadores con discapacidad únicamente recibimos malas praxis, explotación, nóminas inferiores al SMI… pero la persona interlocura del partido se limita a decir que la culpa la tienen los grandes partidos políticos que les han empujados a actuar así, pues éstos tan sólo buscan el “clientelismo”; terminando la conversación que cuando tengamos las ideas claras volveremos a hablar. Podemos es un partido político que se le llena la boca de decir que lucha por los derechos de los ciudadanos, las personas con discapacidad también somos ciudadanos.

Igualmente hemos visto una noticia la cual nos informa de que llega al Congreso de los Diputados la primera mujer con Síndrome de Down de la mano del PP, estupendo, aplausos, pero no sé porque me da que tan sólo es una manera de “clientelismo” y tapar bocas, espero equivocarme.

Otra noticia que me ha llamado la atención y que hace que realmente me pregunte ¿se preocupan de la discapacidad o es tan sólo una tapadera? Es que el Sr Zapatero, ha fichado por el CERMI incorporándose a la Fundación tras la petición que habían propuesto, que pretenden ¿dar una imagen que realmente no tienen? Esta Fundación junto con la ONCE son el mismo perro, pero con distinto collar pues el mayor benefactor económico del CERMI es la Organización Nacional de Ciegos, ésta última es una organización sin ánimo de lucro, estupendo, pero entonces, ¿Cómo es posible que tenga en su haber empresarial una empresa como Ilunion? Que, SI tiene ánimo de lucro, la misma que ha sido denunciada en Guadalajara por tener trabajando en naves de L’Oreal a discapacitados a altas temperaturas; esta empresa llamada Ilunion el año pasado facturó cerca de 1.000 millones de euros.

Igual sucede con COCEMFE una confederación de asociaciones de discapacitados que el año pasado facturó más de dos millones de euros.

Realmente ¿preocupamos a la sociedad española o somos una manera de ganar dinero de forma cómoda y rápida a base de subvenciones, ayudas y por supuesto, el dinero que cobran por los servicios prestados? A lo cual hay que sumar el reconocimiento social que reciben por los “servicios prestados”.

Para luchar contra todas estas desigualdades, segregaciones… nació el Movimiento Por la Discapacidad (MPD), nos pueden seguir en Facebook, Instagram, Twitter y si deseas unirte a nuestra lucha lo puedes hacer escribiendo un WhatsApp al número 690191841, si nos unimos lograremos resultados positivos, si no, continuaremos igual.