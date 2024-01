“¿Tengo que declarar los Bizum a Hacienda?”: resuelve tus dudas

Se va el 2023 y también con él se cierra el ciclo fiscal de cara a la declaración de las rentas percibidas durante el año.

Con la llegada de la pandemia en marzo de 2020 los hábitos de los consumidores cambiaron también a la hora de hacer y de recibir pagos: los billetes de euros faltan cada vez más en las carteras de los españoles mientras que las transacciones con tarjetas de crédito se dispararon junto aplicaciones financieras que hoy forman parte de nuestro día a día y que, nos permiten salir de casa sin, ni siquiera, una moneda de 1 céntimo de euro.

Que desde las administraciones públicas se incentivara el pago con tarjeta durante los años de pandemia para evitar el contacto con billetes y monedas y así reducir los riesgos de contagio de Covid, ha tenido mucho que ver en cómo ha calado el comportamiento de los ciudadanos en su relación con el dinero a tal punto que hoy pagar en efectivo es la excepción a la regla.

Desde un vuelo, un viaje en tren, una póliza de seguros o una reserva de hotel contratada por Internet, un billete de lotería en una administración, un refresco o tapa en un bar y hasta una donación a una ONG puede ser abonada mediante una tarjeta de crédito o débito o con un simple clic en la aplicación bancaria.

¿Y quién no ha compartido una cena con amigos o una salida al cine o a un concierto y ha escuchado “Te hago un Bizum”?

Es que Bizum, que apareció en 2016, nos permite hacer transferencias de manera rápida y sencilla a nuestros conocidos sin tener que pedir como antes sus veinte dígitos de la cuenta bancaria: basta tener la aplicacion del banco en nuestro móvil y un número de teléfono asociado a la cuenta para mandar o recibir dinero.

Las dudas sobre Hacienda

Con el pago de la extra de diciembre y los gastos derivados de las fiestas navideñas en cenas de empresa, regalos de Navidad y Reyes, compras para las reuniones familiares, etc., las transacciones con tarjeta y el envío y recepción de cantidades de dinero por esta aplicación se han disparado. Y las dudas también, no tanto para quien envía dinero sino, más bien para el que lo recibe, el cual se pregunta “¿Tendré que declararlo a Hacienda?” o deseos tales como “Espero que no me cruja Hacienda”, son algunas de las frases más escuchadas en las últimas semanas.

Para poder dar tranquilidad a los usuarios de esta cada vez más habitual forma de pago, desde Diario16 vamos a aclarar esas dudas.

Con el fin que la aplicación pueda funcionar correctamente se han establecido unos límites, tanto del dinero que se puede enviar como del dinero que se puede recibir. Para evitar fraudes, los bancos tienen acceso a las transacciones que hacemos, y si detectan algo sospechoso informan a Hacienda, quien tomará acciones si así lo considera.

La aplicación también pone límites a la cantidad de bizums posibles por recibir o enviar en un día aunque las condiciones cambian para las personas autónomas o comercios que utilicen esta aplicación para las transacciones necesarias a hacer en su negocio. No obstante, deben justificar cada cantidad que envíen o reciban.

Límites y multas

Cualquier usuario particular puede enviar hasta 1.000 euros al día. A partir del ingreso o envío de 3.000 euros estos se deben comunicar y solo a partir de recibir 10.000 euros cuando debemos añadirlos a la declaración de la renta.

En caso de no declarar el cobro de una cantidad superior a los 10.000 euros, Hacienda estará en condiciones de aplicar una multa que oscilará entre los 600€ hasta el 50% de la cantidad recibida. Si al contrario, el usuario envía una cantidad grande superior a los 10.000 euros ya indicados y no justifica el origen del dinero, podrá enfrentarse a una multa de hasta 150.000 euros.