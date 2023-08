Yolanda Díaz: “Para Sumar el programa de acuerdo de Gobierno es la clave, no tanto la estructura de Gobierno”

La líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha destacado este miércoles que para su formación “el programa de Gobierno es la clave, no tanto la estructura de Gobierno”. “No estamos eligiendo ministerios, estamos volcados en acuerdo de gobierno que queremos”.

La vicepresidenta segunda en funciones en una entrevista en RTVE, además, ha afirmado que la plataforma que lidera propondrá una reforma del reglamento del Congreso para que los diputados puedan expresarse en las lenguas cooficiales. A apenas dos semanas de la constitución de las Cortes, el próximo 17 de agosto, siguen los movimientos para intentar alcanzar acuerdos que permitan primero la conformación de la Mesa del Congreso y, posteriormente, un acuerdo para cerrar una investidura.

Yolanda Díaz: “Para Sumar el programa de acuerdo de Gobierno es la clave, no tanto la estructura”

La líder de Sumar ha asegurado en que su formación está volcada en un pacto de contenidos con el PSOE para alcanzar un acuerdo de Gobierno. Una negociación, ha asegurado, “no tanto de elección de ministerios, sino de aclarar cuáles son las propuestas concretas” y políticas públicas que el Gobierno de coalición pretendería aprobar en la próxima legislatura: “Quiero ser clara. Para Sumar el programa de acuerdo de Gobierno es la clave, no tanto la estructura de Gobierno. A Sumar no nos vale quedarnos quietos, queremos seguir avanzando”, ha dicho en una entrevista en ‘La Hora de la 1’ de TVE.

Resultados electorales del 23J

Yolanda Díaz, sobre los resultados electorales ha asegurado que “la propuesta de Sumar fue clara: seguir ganando derechos y seguir avanzando en un país que es mejor. Esto es lo que han votado los españoles y las españolas”.

Sobre el resto de las negociaciones, Díaz ha reiterado su intención de ser discreta. también sobre el papel del dirigente de En Comú Podem Jaume Asens en las conversaciones con los partidos catalanes. “Estamos trabajando tanto en la negociación con el PSOE como con otras formaciones que son progresistas y demócratas”.

Más presencia de las lenguas cooficiales

En este aspecto, Díaz ha avanzado una propuesta para renovar el reglamento de las cámaras, con el fin de que los diputados y representantes institucionales puedan expresarse en lenguas cooficiales. “Somos un país plural, y es positivo que podamos expresarnos en galego, catalán o euskera. Creo que es un modelo que tiene encaje constitucional. Estamos en el siglo XXI, y hay que mejorar y modernizar las instituciones”.

“España es un país plural y diverso, un país de países. Desde Sumar, nos gustaría que en el Congreso y Senado pudiéramos expresarnos en las lenguas cooficiales. Por eso, pedimos que se modifique el reglamento”.

Yolanda Díaz, en referencia a Podemos: “Todas las formaciones de Sumar van a cumplir el acuerdo”

Preguntada sobre la posición de Podemos dentro de la coalición de Sumar, Ione Belarra pide autonomía política y presencia en el Consejo de Ministros, Yolanda Díaz ha eludido citarles, pero le ha dejado varios mensajes.

“Todas las formaciones políticas [de Sumar] van a cumplir el acuerdo”, ha dicho Díaz en una entrevista en ‘La Hora de la 1’ de RTVE. Ha contado que están manteniendo reuniones con las 16 formaciones políticas que componen el movimiento. A partir de septiembre, la también ministra de Trabajo en funciones ha asegurado “que trabajarán por el desarrollo de este movimiento ciudadano que se llama Sumar”.

En julio el desempleo ha bajado en casi 11.000 personas y nuestro país ya se sitúa en la cifra más baja de paro desde 2008.



Yolanda Díaz valora las cifras del paro registrado

Para Yolanda Díaz, las cifras de paro “evidencian, junto con los niveles de estabilidad en el empleo es que, las reformas que hemos emprendido (…) ofrecen la posibilidad de tener niveles de ocupación desconocidos hasta este momento”.

Yolanda Díaz, sobre los datos de paro de Eurostat, que sitúan a España con la tasa más alta de los 27 (11,7%), ha querido matizar que “La cifra de jóvenes menores de 25 años es la más baja de toda la serie histórica”

Inflación

Yolanda Díaz ha afirmado que “España es el país de Europa con la inflación más baja”. Ha calificado de “erráticas las políticas de subida de tipos por parte del BCE”.