4D o Europa en otra ominosa Kristallnacht

A mi amigo cañaílla-boquerón Al-Mansur Godoy… las ideologías y los egoístas intereses vienen y van, el recuerdo de un ser humano libre puesto en pie sobre la Madre Tierra permanece.

El desprecio autoinfligido hacia el propio Pueblo de uno no se materializa, de modo más fehaciente, en una mejor o peor administración, en mayor o menor cultura. Se sustancia sobre la total desaprensión hacia la propia Bandera que nos incardina como Nación en el mundo: nuestra Arbonaida esmeralda y alba. Señal de ello manifiesta se percibe en que en el primer lugar donde ondeó la Verdiblanca por vez primera, acorde con el documento literario escrito del poeta de Guadix Ibn Arqam en el año 1051, fue en la Alcazaba de Almería (por tanto la decana de todos los pabellones europeos). ¿Esa pionera importancia histórica significa algo para el partido municipal de gobierno? Nada, si atendemos al hecho de que cuando hace poco se eligió una enseña para la ciudad fundada por el emir, después califa, Abderrahmán III – padre de nuestra Nación, Al-Andalusía -, tuvieron por ocurrencia chusca obligar a los almerienses a tragar con el pendón de los piratas genoveses que saquearon la Medina, emporio de la Ruta de la Seda, quizá porque las empresas corsarias no pocas veces inspiran a los gerifaltes de la Partidocracia cañí. En sombríos momentos de incertidumbre sobre el horizonte, las soluciones aportadas por el Legado de nuestros antepasados nos han permitido proseguir hacia adelante. Las ramas pueden secarse y morir, el tronco pudrirse, pero si la raíz se mantiene firme, viva, nuevos retoños alumbrarán el mañana.

Sin embargo, se pierde toda esperanza cuando a un indefenso jubilado, aunque no sea santo de mi devoción, a un hijo de la alta burguesía catalana le pueden dar un disparo en la cabeza en el señorial Distrito de Salamanca de Madrid, en plena convulsión social y judicial por el atropello a la Constitución privilegiando ilegalmente al catalanismo supremacista discriminador. No hay perspectiva de futuro cuando sólo tras la exclusiva del diario El español, y la gran investigación policial, se desvelaba como causante del atentado a Vidal-Quadras el ahijado de un sionista israelí, admirador de Netanyahu públicamente en internet. El padrastro de Jakobond, agente 007 y medio, tal vez creyó que así fabricaba un estado de opinión contra el chiísmo, donde aspiraba a infiltrarse el adoptado vástago. Pues por un momento parece que Sánchez entiende el significado de ‘realismo’ en política, y acude a Tel-Aviv con su homólogo belga – donde por hallarse allí Bruselas también operan los amigos del ‘gran Israel’ – a cantarle las cuarenta en persona al genocida ‘Bibi’. Y el partido del que formó parte como máximo representante en Cataluña, el P.P. (Partido Podrido), ¡se pone de parte de los que ya han masacrado cinco mil niños en Gaza con sus bombardeos indiscriminados y se lanza a ponderar el parecer de los terroristas sectarios de Hamas, financiados por el propio nazi$ioni$mo desde Qatar! Y por si no fuese suficiente, el partido del que fuera cofundador la víctima, Vox, ¡también afea la conducta de Sánchez y brinda al sol con el aliado armamentista del imperialismo marroquí! Si esta solidaridad con un damnificado es la que pueden esperar los militantes de esos partidos, primando ante todo el engorde político por encima de la monstruosidad parafascista, apaga y vámonos.

Por otro lado, consigue deshacerse la coalición de gobierno al fin de la impresentable ministraja, la Pija-aparte Irene Montero, unas lagrimitas de cocodrilo en la despedida y ya podemos olvidarnos de los muchos miles de familias que su supremacismo ‘de género’ anticonstitucional ha destruido. Aguarda ahora, por los servicios prestados a la esterilizante Agenda Vente y Trinca, antes 20-30, que le den una patada hacia arriba para seguir chupando del bote en alguna poltrona en Bruselas, al igual que antes a las no menos cínicas y estomagantes Aído y Pajín las enviaron a seguir amasando el taco mensual por las Américas. Esperemos que el nuevo gabinete Sánchez trague y le ponga en las listas para las europeas, para que el batacazo en próximos comicios se vuelva ya colosal e irreversible, a pesar de los esfuerzos de Indra y el CIS en blanquear al momio. Lo que resulta cruel e injusto es que los vox-mitivos, a los que tantos votos ayudó a cosechar la arrogante marquesita de Galapagar, no dispongan de unos premios Pilar Primo de Rivera o Catalina de Erauso (la monja alférez) en homenaje, por los impagables servicios prestados, en forma de votantes despechados, al partido … y a la Obra. ¡No hay derecho, no tienen corazón!

El proyecto común europeo se precipita a una deriva totalitaria sin precedentes desde los tiempos de la Alemania de Weimar, a causa de tutelaje tramposo e interesado de Washington. El Pentágono, Downing Street 10 y su espantajo sanguinario Netanyahu llevan décadas apostando por incentivar su complejo militar-industrial en su pergeñado caos internacional de estados de guerra permanentes. ¿Alguien sabe cuándo acabará el conflicto armado de Libia? ¿Y el de Siria…? Lo del racista apartheid, encarcelamientos masivos, deportaciones forzosas, masacres impunes periódicas en la colonizada Palestina ocupada, ¿se conoce si tiene fecha de caducidad? Y la invasión de Ucrania y los atroces crímenes de los invasores del Kremlin, a pesar de firmar el Memorándum de Budapest – apoyado por China, Francia y la anfitriona Hungría – los EEUU y el RU junto con Rusia, por los que se pactaba la desnuclearización del arsenal atómico de Kiev a cambio del respeto a la integridad de sus fronteras, ¿se ha avizorado otra solución aparte de mantener congelado el statu quo del Terror perpetuo? ¿Puede algún pardillo fiarse de las promesas, tratados, pactos o contratos con los que los utilizan de felpudo? Por el sumidero de la inmoralidad naufragan los que pretenden invocar alguna legitimidad en su espurio proceder.

No hace mucho todavía se abogaba por la interculturalidad entre los migrantes que llegaban a Europa y los que seguían afluyendo a los EEUU, en simbiosis con la población nativa de varias generaciones. Las grandes civilizaciones en la historia se han forjado así, en ese fecundo crisol, dando nuevos frutos al común acervo de la humanidad. Mas de forma progresiva, con los tentáculos de la ingeniería social de inicuas élites globalistas, no globalizadoras, en que la interculturalidad pasó a estar proscrita, dando paso al denominado ‘multiculturalismo’, la barbarie del gueto, del ‘konzentrationslager’ (Campo de Concentración nazi) contra los palestinos, de la ‘banlieue’ o suburbio, del arrabal poligonero más desclasado que clasista… En este modelo fracasado debemos resaltar que los tentáculos de los lobbies sionistas en Europa y EEUU ocupan un lugar destacado. Paradigmático resulta el Instituto Europeo de Estudios Judíos en Suecia, ‘Paideia’, donde su fundadora, la judía norteamericana de Wisconsin Barbara Lerner Spectre, hasta se jacta de sus grandes logros supuestamente antirracistas en los Estados europeos, gracias a la difusión del mosaico – no por Moisés – multiculturalista. ¿De verdad, con doble vara de medir en Bruselas y Tel-Aviv, hipócritas?

La consigna de ‘paz por seguridad’, emanada de los laboratorios ideológicos de la CIA&Mossad, cobra especial virulencia en estos días en los que se programan verdaderos pogromos antiinmigración por parte de la mayor parte de los Estados europeos, al rebufo de Yanquilandia, como el que se ha producido en Irlanda. La medida de no proscribir los hurtos en California, para ruina del pequeño comercio, busca crear un estado de opinión que propenda a la mano dura. La segregación de los inmigrantes, en complicidad con los Estados de los que proceden en nacionalista burbujita autista, retroalimenta el bandidaje, si primero se permiten licencias delictivas, para después implantar duras medidas represivas. Por ello se consiente que en Madrid de noche se malviva casi en toque de queda, dada la alta peligrosidad nocturna, con numerosas plazas convertidas en supermercados de venta de narcóticos regentados por bandas. Irlanda, Suecia, Francia, Bélgica, Italia, Latinoamérica, etc, ¿quién busca la inseguridad para que la población se fascistice y exija las falsas recetas de ‘cirujanos de hierro’ de pacotilla, cuando con sus recursos estatales podrían solventar el problema en tres días? En el Magreb, por ejemplo, mientras se da prioridad a un infame y oneroso rearme tercermundista, y a eventos futboleros, centenares de miles de enfermos mentales sin diagnosticar, por la casi nula asistencia psiquiátrica, deambulan por sus calles. Tranquilos, una zarpa lava la otra, nos envían a muchos enfermos desamparados para acá y si perpetra algún crimen algún esquizofrénico sirve para demonizar al ‘moro’ en su conjunto.

Se conmemora este año el ochenta y cinco aniversario de la tristemente conocida como Noche de los Cristales Rotos, la Kristallnacht. Con el subterfugio de un posible crimen de sórdida naturaleza sexual donde un judío polaco, jamás juzgado en la Alemania nazi por las oscuras derivaciones, asesinó a un funcionario consular alemán – tratado por gonorrea rectal en el Instituto radiológico de Berlín – en el París de 1938. Ello abonaría el detonante propagandístico, ya cebado mucho antes, de un demencial pogromo antijudío (celebrado sin pudor en el bando franquista en plena Guerra Civil). Alrededor de un centenar de muertos judíos, sin contar los suicidios, treinta mil confinados en Campos de Concentración, centenares de sinagogas y lugares de oración destruidos, miles de comercios arrasados… ‘Juden raus! Auf nach Palästina!’, ¡judíos fuera, iros a Palestina!, señalan testigos presenciales que gritaban los alemanes a los deportados de su misma nacionalidad. La llamada Kristallnacht de nuevo muestra sus garras y colmillos sangrientos en una Europa que hace tiempo condenó a los palestinos al Horror, con más de cinco mil niños asesinados ya en Gaza… que casi abandona a su suerte a los invadidos ucranianos, en mezquina reedición de los ‘anschluss’ del Kremlin en Chechenia, Georgia (Abjasia y Osetia), en Moldavia (Transnistria ocupada), Crimea, el Dombás…

Y ahora llega la máxima estafa que nos pretenden imponer para encubrir la desastrosa inflación que han provocado desde los Bancos Centrales: las CBDC o ‘moneda virtual’. Todo el dinero de cada uno podrá ser controlado por los gobiernos, con la escusa de mitigar el cambio climático, comodín de huella de carbono que sirve para un roto, un descosido o una batucada. Unida esta fiscalización inquisitorial desquiciada a la Inteligencia Artificial, nos acercan los triperos voceros de sus supuestas bondades a una liberticida distopía orwelliana, pisoteando toda salvaguardia constitucional del ciudadano. Por cierto, un precepto para los cerca de dos mil millones de musulmanes dicta que el respeto por el ‘harim’ de cada uno, por la intimidad, es algo sagrado… me temo que algunos Estados van tener que subirle el sueldo a sus ‘imames’ áulicos para hacerles tragar medidas contrarias al Islam. Del mismo modo vaciar el Agro, haciéndole la vida imposible con urbanitas regulaciones absurdas al campesino y al ganadero, atenta contra lo que de humano aún albergamos.

Humanidad verde y blanca vuelta poesía del agua en movimiento, resiste en nuestro 4D, Día de la Bandera Andaluza, porque te desplegaste sobre la Alcazaba de Almería, volando en un abanico sin igual de aljibes, acequias, norias, almunias, azudes, albercas, vergeles, entre gemidos sensuales de núbiles gacelas y el frenesí de sus impetuosos antílopes… y aquel accitano que floreció junto al Río Verde hace mil años, Abu Asbag ben Arqam, así cantó a la documentada Bandera más antigua de Europa, sin jamás dejarse avasallar nacida para el Amor y la Paz:

Una verde bandera /

se ciñe en su cintura la blanca aurora, /

despliega con sus alas el gozo, /

te asegura la felicidad /

al regalarte el espíritu en triunfo.