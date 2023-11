Alberto Garzón anuncia a la militancia que deja la dirección de Izquierda Unida

Alberto Garzón ha decidido abandonar la dirección de izquierda única y lo hace tras la investidura de Pedro Sánchez. El coordinador federal de Izquierda Unida ha anunciado este viernes en una carta a la militancia que abandona la política institucional al renunciar como coordinador federal del partido, cargo al que llegó en 2016.

El todavía hasta el lunes, ministro de Consumo en funciones, que es la actual legislatura ya no es diputado, ya que no se presentó en las listas de las generales con Sumar el pasado 23-J, terminaba su mandato al frente de IU en 2025.

“La política española pasa a una nueva fase, con un nuevo Gobierno y con muchos retos que abordar”, defiende Garzón en la misiva a la que ha tenido adelantado EL PAÍS. Justifica que con este cambio “quiere completar el paso al lado” que anunció hace unos meses.

Garzón se va coordinadamente

“No solo cederé el testigo dentro del Consejo de Ministros, sino que también cesaré mi responsabilidad como coordinador de Izquierda Unida. Se trata de una decisión muy meditada y que formaba parte de la hoja de ruta que personalmente asumí hace tiempo. He esperado a este momento para sincronizar mi decisión final con el cambio de fase política”, explica.

El político y economista, Alberto Garzón se dio a conocer en las plazas del 15-M y sucedió a Cayo Lara al frente del partido, trasladó la decisión de manera formal a la ejecutiva de IU en una reunión celebrada la semana pasada.

En ese texto, Garzón subraya que ha sido un «honor» representar a IU y que renuncia al puesto con una organización «consolidada» y como «capital político imprescindible» para el futuro del país.

Alberto Garzón (Logroño, 38 años) llegó por primera vez al Congreso de los Diputados tras las elecciones de noviembre de 2011, que, en plena crisis económica, dieron la mayoría absoluta al PP. Se convirtió entonces en el parlamentario más joven de la Cámara baja.

Unidad Popular

En junio de 2016 accedió a la coordinación de Izquierda Unida, pero ya antes, Cayo Lara le había cedido el puesto como candidato a la Presidencia del Gobierno en las generales de 2015. En las que Enrique Santiago, actual secretario general del PCE y diputado de Sumar, se quedó a las puertas del Congreso.

Unidas Podemos

La formación tan solo logró en aquellos comicios dos diputados frente a los 69 de Podemos, y tras un complejo debate interno, ambos partidos decidieron juntarse en las siguientes elecciones.

“Sin las movilizaciones del 15-M y sin la ruptura del tradicional sistema de partidos en 2014, las cosas hubieran sido muy distintas. Aquellos acontecimientos pusieron a IU en un inmenso aprieto, porque nuestra fuerza política encarnaba en gran medida los valores y principios que querían abrirse paso en nuestra sociedad, sobre todo en las generaciones más jóvenes, pero no éramos nosotros como fuerza política quienes rentabilizábamos electoralmente esas nuevas aspiraciones”, relata en su carta en alusión a Podemos.

Unidad bien construida

El ministro en funciones sostiene que Izquierda Unida está hoy “no sólo consolidada, sino que es una fuerza con un capital político imprescindible” para el futuro del país. Considera que “su partido es una herramienta fundamental para ensamblar el tan complejo ecosistema de fuerzas de izquierdas”.

Lanza una advertencia: “Ojalá todas estas fuerzas no olviden en lo venidero la importancia de una unidad bien construida. Y, a ser posible, tejida sobre la fraternidad y no sobre la simple y bruta correlación de fuerzas”.

En junio de este año, Garzón anunció que no repetiría como diputado, con lo que comenzaba un proceso de retirada. Dejó claro que IU huye del tacticismo, defiende el acuerdo Sumar-PSOE y promete defender la causa saharaui pese a quedar fuera del pacto de nuevo en la carta.

“Me encuentro muy contento al dar este paso y por poder dedicar más tiempo a cuidar a mi familia y a mis hijas. Como dije hace unos meses, ellas han sufrido más que nadie mis desasosiegos y penas, mis ausencias continuadas y mi irritabilidad estacional”.

El coordinador federal de IU, Alberto Garzón, pidió a sus bases el apoyo responsable a la investidura del presidente en funciones, Pedro Sánchez, por responsabilidad. Además, este apoyo implica la posibilidad de que IU esté en el Ejecutivo, sobre todo cuando han demostrado huir del “ruido interno y el tacticismo”.

También defendió el acuerdo de coalición entre PSOE y Sumar. Contempla muchos requisitos formulados por IU pese a admitir que quedó fuera el apoyo a la causa saharaui tras el acercamiento del PSOE a las tesis de Marruecos. Garzón garantizó que su organización seguirá peleando regresar a la postura histórica de apoyar su derecho a la autodeterminación.

Ministerio de Consumo

En el Gobierno de coalición, Garzón ha estado al frente el Ministerio de Consumo. Ha tenido críticas al por algunas decisiones polémicas: el consumo de carne, el modelo de producción de las macrogranjas o la publicidad en torno a los juguetes.

Con esta decisión, IU deberá iniciar un proceso de relevo de Garzón al frente de la formación, que fue reelegido como líder en 2021, que pasará por la convocatoria en el futuro de una Asamblea Federal para elegir a un nuevo coordinador federal.

Garzón señala que su formación “es una herramienta clave para ensamblar el complejo ecosistema de fuerzas de izquierdas”. En su carta defiende que “en su gestión primó el diálogo y generar paz interna, dado que IU había vivido en su historia demasiadas disputas fratricidas.

Garzón subraya que ·estar en primera línea política no ha estado exenta de costes y ello también ha influido de «manera determinante en su decisión”.

“La militancia es muy sacrificada, y la primera línea de la política no es sino su versión exponencial. Durante todos estos años he visto lo mejor y lo peor de la política, y ambas cosas me han atravesado implacablemente. He empleado demasiado tiempo en tratar con gentes que no cuidan a sus semejantes y para los cuales la política es sólo una forma de aplastar al que piensa diferente”, admite en su mensaje a las bases de IU.