Alone in the Dark análisis – La reinvención de un clásico

Alone in the Dark es la vuelta de uno de los grandes clásicos del terror, pero con su propia esencia. THQ Nordic y Pieces Interactive han hecho una reinterpretación del clásico de los años 90s, con la colaboración del director de la obra pionera original Frédérick Raynal. Este título se estrena para PS5, Xbox Series X y PC el próximo 20 de marzo de 2024.

Los fans del género de terror estamos de suerte. Estamos ante una oleada de actualizaciones de grandes clásicos del género, que han decidido volver con mecánicas, gráficos y múltiples opciones actualizadas. En el caso de Alone in the Dark, volvemos a ponernos en la piel del detective Edward Carnby, detective privado que investiga la desaparición de Jeremy Hartwood. Y, por otro lado, Emily Hartwood, sobrina del desaparecido. Esta buscará a su tío de forma incansable hasta descubrir qué ha ocurrido, y el extraño comportamiento de los habitantes de la mansión Derceto.

NUEVA HISTORIA PARA UN CLÁSICO DEL TERROR

Alone in the Dark presenta una historia completamente nueva compuesta por cuatro capítulos, con cámara en tercera persona cercana. Las habitaciones y laberinticos pasillos de la mansión hacen que la aventura sea totalmente inmersiva. Algunos cambios de escenario de forma temporal, a lugares completamente inexplicables, hacen que nos cuestionemos la salud mental de nuestro protagonista. ¿Estaremos perdiendo la cabeza también?. Es importante explorar a fondo cada lugar al que podemos acceder, y leer detenidamente las pistas que obtenemos al explorar. También es muy recomendable, fijarnos en los cofres que aún no podemos abrir, recordar dónde no podemos acceder. En definitiva, es un juego para entretenerte en los detalles y disfrutarlos.

El avance en la historia de Alone in the Dark se basa en exploración, combate y resolución de puzles. La exploración se da principalmente en la mansión, que cuenta con 3 plantas y dos alas completamente diferentes. No tendremos acceso a todos los lugares a la vez, el avance en la historia es lo que nos permitirá entrar a más habitaciones de Derceto. En cuanto a la resolución de puzles, es una de mis partes favoritas del título. Los puzles no son fáciles, ni terriblemente complicados, pero debes explorar y fijarte en pequeñas cosas. Debes actuar como un investigador para que no se te escapen los detalles, para que sepas dónde buscar.

EN ALONE IN THE DARK LA CLAVE ESTÁ EN LOS DETALLES

El funcionamiento de los puzles de Alone in the Dark y su atención al detalle condicionan completamente tu avance en la historia. Encontré una habitación desde el principio del juego en la que había un cofre que no podía abrir. Horas de juego más tarde, encontré la llave de dicha caja. No me indicó dónde estaba el baúl, solo hicieron alusión a la dueña de la habitación. Dentro de este cofre, había un objeto necesario para la resolución de un puzle principal de la historia. De esta forma, tienes que prestar atención a los detalles, a los diálogos, y a los pensamientos de los personajes.

Está claro que todo está pensado al detalle en Alone in the Dark, y el combate no podía ser menos. Con un stock de munición bastante escaso, no podremos dedicarnos a disparar a lo loco, y el juego lo sabe. Por ello, pone a nuestra disposición objetos arrojadizos con los que podremos atacar a los diferentes enemigos que encontramos. Algunos son botellas vacías, otros, cocteles molotov que resultan bastante efectivos. Además, tendremos armas cuerpo a cuerpo que se rompen con bastante facilidad, como mazas, picos, palancas, o hachas. Los enemigos son variados y tienen diferentes formas de ataque, desde enterrarse bajo tierra, correr hacia nosotros, o escupir una sustancia que nos marea.

El apartado gráfico de Alone in the Dark es muy bueno, inmersivo y con muchos detalles gráficos pequeños en los que pararte a recrearte. El sonido ambiental ayuda a mantener la tensión mientras avanzas por una casa inquietante. Pero si hay algo que debemos resaltar es el elenco de actores de renombre que tiene el título. Jodie Comer presta su voz e imagen para Emily Hartwood, mientras que el detective Edward Carnby es el famoso David Harbour. El juego se encuentra subtitulado al castellano, pero las voces son en inglés, por lo que la actuación es la original de estos actores, y recomendamos jugarlo con auriculares.

En definitiva, Alone in the Dark es la vuelta de un clásico completamente renovado, en el que no necesitas haber jugado previamente al original para disfrutarlo. Promete horas de entretenimiento y quebraderos de cabeza con algunos puzles. Y por qué no, también alguna que otra duda sobre el estado de nuestra salud mental. Es un must de esta primavera para los amantes del género.