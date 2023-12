Ayuso pide consenso, pero ataca a Óscar Puente

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso responde a Óscar Puente por la crisis del Cercanías: “Sólo le falta no respirar, decir que los trenes son suyos y no dejarnos entrar”. El ministro cargo el fin de semana contra Ayuso incluyendo los problemas de la Línea 7B.

Ayuso y Almeida talan árboles

Mientras en Madrid, el alcalde arboricida tala arboles a toda prisa por la construcción de la línea 11 de metro, competencia en exclusiva de la Comunidad, Ayuso pedido consenso cargando contra el ministro. No le ha gustado las verdades vertidas por Óscar Puente en Twitter (X) donde escribió:

“Presidenta, si te parecen muchas 700 incidencias este año, supongo que, en el 2017, último de tu compañero Rajoy, las 4224 que se registraron te pondrían los pelos de punta. Voy a bucear en la hemeroteca para buscar tus declaraciones de entonces. Seguro que las hay muy jugosas”.

Presidenta, si te parecen muchas 700 incidencias este año, supongo que en el 2017, último de tu compañero Rajoy, las 4224 que se registraron te pondrían los pelos de punta. Voy a bucear en la hemeroteca para buscar tus declaraciones de entonces. Seguro que las hay muy jugosas. https://t.co/mGowhfdNbb pic.twitter.com/0bT5AcV2wo — Oscar Puente (@oscar_puente_) December 11, 2023

La presidencia ha llegado a calificar este martes, durante la cumbre empresarial entre la capital y la Comunidad Valenciana de “inaudita” la gestión del Gobierno central con las Cercanías y ha apuntado directamente contra el titular de la cartera.

“La primera valoración no puede ser insultar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, faltarme al respeto y ya lo ha hecho muchas veces”, ha afirmado Ayuso tras las acusaciones del ministro el pasado domingo cuando en mitad de la crisis del servicio de Cercanías incluyó a las familias afectadas por la Línea 7B de Metro.

“Sólo le falta no respirar, decir que los trenes son suyos y no dejarnos entrar en ellos”, ha ironizado, para no decir nada. Ayuso que también ha señalado que bloquear a políticos en Twitter, ahora X como Puente hizo con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y tres de sus concejales “es propio de niños pequeños” Por eso, para la presidenta, lo que debe hacer el Gobierno es “actuar como responsables adultos y buscar soluciones para que el servicio vuelve a funcionar”.

Las medias verdades o mentiras a medias

Los trenes de cercanías en Madrid funcionan. La frase: “Y buscar soluciones para que el servicio vuelve a funcionar”, no es correcta. O mejor dicho es una noticia falsa.

Una declaración que se produce tras la incidencia producida por el descarrilamiento de tres trenes en apenas 12 días en el túnel que une las estaciones de Atocha y Recoletos. Para Ayuso, estas incidencias suponen “tener ciudadanos secuestrados en los andenes, atascar aún más las calles de Madrid o perjudicar el funcionamiento de la EMT o el Metro”.

El presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, se mostró radicalmente de acuerdo con el planteamiento de su homóloga madrileña, porque el problema con el Cercanías se está “convirtiendo en un espectáculo. Si tenéis tiempo, os cuentos los últimos años con el Cercanías en la Comunidad Valenciana”, ha subrayado el dirigente del PP que gobierna gracias a la extrema derecha de Vox.

La comunidad Valenciana también se queja

Mazón que ha hecho hincapié sobre todo en el soterramiento de pasos a nivel en su región. “Me llama la atención que todos los planes para soterrar los pasos a nivel sean en Cataluña cuando aquí se sigue muriendo gente”, ha remarcado.

Las críticas a las Cercanías, especialmente desde la Comunidad de Madrid, han sido una constante en los últimos meses tras registrarse a lo largo de este año más de 700 incidencias en el servicio, cuatro veces menos que con los gobiernos de Rajoy. El informe técnico de Renfe, hecho público el pasado domingo de madrugada afirmaba que “el primero de los trenes descarriló por la rotura de una aguja” y sobre los otros dos “establecía que no hay una causa clara”. ¿Entonces, porque descarrilaron?

El mismo informe apuntaba a que se ha podido producir “algún efecto no deseado que haya llevado a descarrilar a los convoyes, cortando la circulación en ese tramo. Según detalló el operador público, ha sido necesaria la participación de 60 trabajadores, “además del refuerzo de personal de los equipos de información y atención al cliente en Cercanías de Madrid”.

Ayuso no dice la verdad sobre la inversión en las Cercanías

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso no dice la verdad cuando reclama al Gobierno que solucione los graves problemas “que tenemos en Cercanías provocada por la falta de inversión”. Los datos reales desmienten sus mentiras.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) aceleró en octubre pasado y reforzó sus planes para transformar y modernizar las Cercanías de Madrid y, así, asegurar la puntualidad y la calidad del servicio. En este sentido, ha elevado hasta los 7.116 millones de euros las inversiones previstas en la red de región con la suma de actuaciones por 2.027 millones de euros, a través de Renfe y Adif, respecto al Plan inicial.

Tumban el discurso de Ayuso sobre las Cercanías

Además, los datos son fácilmente comprobables desde la propia página del Ministerios de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. El pasado 24 de febrero, la entonces ministra Raquel Sánchez defendió que el Plan de Cercanías de Madrid ya es una realidad y que “ya se han movilizado 4.000 millones de euros”.

Pero Ayuso prefiere ignorar estos datos y ordenó al consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, anunció el pasado lunes que se envió una carta a la ministra en funciones de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, para pedirle la convocatoria urgente de la Comisión de Seguimiento de Cercanías en Madrid, ante las incidencias y averías que se vienen produciendo en la región.

Transporte contestó doblando las inversiones en cercanías

El Plan revisado y mejorado contempla, así, un 40% más de inversión que en 2018, con 289,5 millones de euros más para reforzar los servicios a través de Renfe y 1.737 millones de euros para mejorar la capacidad y la fiabilidad de la infraestructura ferroviaria a través de Adif: 1.195 millones de euros más en nuevas actuaciones y 542 millones de euros fruto de la redefinición de actuaciones previstas.