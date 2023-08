Ayuso también fracasa estrepitosamente en sus políticas educativas

El líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, ha denunciado el fracaso de las políticas educativas del gobierno de Ayuso. “Si hay un dato que mide el éxito o fracaso de una sociedad desarrollada como la madrileña es la tasa de abandono escolar prematuro. De qué sirve tener el mayor PIB per cápita de España si tenemos un 14% de tasa de abandono escolar y superamos el 25% de tasa de desempleo juvenil”, ha declarado Juan Lobato al conocer la tasa de Abandono Educativo Temprano, facilitada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional.

El “virus tóxico” el abandono escolar de Ayuso

Juan Lobato ha definido como “virus tóxico” el abandono escolar y ha recordado que por “cada adolescente que abandona los estudios en Madrid tenemos dos jóvenes en desempleo”.

Para el portavoz socialista en la Asamblea de Madrid “frenar el abandono escolar temprano es reducir el desempleo juvenil. Por eso invertir en mayor número de maestros en la educación pública para mayor número de horas de atención personalizada es una inversión de alta rentabilidad social y económica”.

Juan Lobato pide a la Comunidad de Madrid una visión realista de la situación, ya que “cada joven que evitamos que abandone los estudios es un joven que tendrá muchas menos posibilidades de acabar en desempleo”. En ese sentido, Lobato ha recordado que “el coste de un joven sin empleo es muchísimo mayor al coste de aumentar la plantilla de maestros para aumentar la atención personalizada a adolescentes que tienen problemas en los estudios. ¿Qué es mejor invertir en el salario de 1 maestro que de apoyo

Medidas serias y eficaces contra el abandono escolar

Lobato no entra en reproches al gobierno regional, “esto no va de Ayuso o Lobato, esto va de que nuestros adolescentes no abandonen sus estudios y nuestros jóvenes encuentren un empleo. Pocas cosas pueden merecer la pena más que llegar a un acuerdo sobre esta realidad”, ha declarado.

Por último, Juan Lobato ha recordado que “si queremos estar entre las regiones de Europa más ricas y con mayores niveles de prosperidad y bienestar es urgente e inaplazable tomar medidas serias y eficaces para reducir nuestra tasa de abandono escolar”.