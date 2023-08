¿Bernardo Silva? Laporta es el que va a jugar

Existe mucho cachondeo con la prensa nacionalmadridista, ese aparato ideológico del Estado que lucha denodadamente por establecer la única verdad y coronar a su único dios, el tito Floren. Pero lo del nacionalbarcelonismo tampoco se queda atrás, con matices eso sí. Son únicos en vender humo, mucho más que sus antagonistas. Y lo que viene pasando estos días es una muestra de cómo un aparato ideológico funciona.

Normalmente suelen ser tan exagerados como sus contrincantes blancos. Un taconcito o media hora buena de un canterano ya es portada. No llegan al extremo de pedir el balón de oro para cualquier “churriminga”, pero venden el producto muy bien hasta que al otro fin de semana no hay producto que vender o se inventan otro. Respecto a los presidentes culés, la realidad es que viven en un sin vivir en ellos mismos. Suelen darles palos con frecuencia, no ocultan (si es que se han enterado) las tropelías que se pueden cometer, pero luego salen a hacer la pelota de igual forma que hace el nacionalmadridismo. Una cosa que daría para terapia de psicoanálisis en algunos casos, especialmente de columnistas.

Hasta que la ruina es tan grande que ya deben vender humo para que el olor pestilente que sale de las oficinas del FC Barcelona no llegue a las narices de los aficionados. La última es que van a fichar a Bernardo Silva ahora que han perdido a Dembélé y van a colocar a Kessie en tierras sauditas. ¿De dónde van a sacar los ochenta millones que cuesta si les han fallado dos palancas de 60 millones?

No se fía nadie de dejarles unos milloncetes (los grandes préstamos son con la garantía de quedarse con el Barça) y van a sacar ochenta para ofrecer al Manchester City. Es que Guardiola prometió que le dejaría salir, dicen. Sí, pero por una oferta enorme. Y tres paquetes de nueces y seis fines de semana en la Costa Brava no son suficientes. Quienes dirigen el club inglés son árabes o españoles que no tienen intención de hacer balconing.

Aun así, suponiendo que consiguiesen los millones ¿cómo la iban a inscribir? Algún cachondo ha dicho que como se divide el costo por los años de contrato y va a venir cobrando menos sería fácil. O sea, no pueden inscribir a Araujo, Balde, Alonso, Gundogan y demás jugadores y el encaje de Bernardo ¿va a ser porque sí, porque qué? Con las salidas de Kessie, Dembélé y Lenglet podrán inscribir a todos y ya se verá porque, cabe recordar, que estaba pasado de salario el año pasado. ¿De dónde va a sacar para Silva y su inscripción? Salvo que no cobre, hay que encajar entre 20 y 25 millones salariales.

Será Joan Laporta quien deba jugar de medio centro, la roca inamovible, para poder configurar un once en el primer partido liga a este paso. Una cosa es soltar que el Barça está interesado en este o aquel, que hay que conseguir visitas en el web, y otra vender humo y tratar a los culés como si fuesen gilipollas. Alguno habrá por probabilidad, pero por mucho que sea de Jorge Mendes (al que ya han cogido cierta tirria en el PSG), si no hay, no hay. Y palancas solo le quedan a Laporta las del freno de mano del coche y la que tiene detrás de la puerta de su casa para que no le entren ladrones.