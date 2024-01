Bisagra 2024: encuentra tu seguridad en el caos regenerador

2024 te va a romper los huevos o los ovarios, para que a partir de 2025 a 2027 empieces a cocinar la tortilla de una humanidad regeneradora. Para superar el colapso psicológico en el que al igual que el árbol de la foto, sufrimos millones de personas a los que se nos ha quedado pequeño el sistema de sociedad que nos proporcionó certidumbre, pero incapaz de evitar que nos tumben vientos de crisis desde 2008.

Es un cambio de actitud, donde los 8.000 millones de humanos seamos conscientes de ser la misma tribu, cuya única nación es el planeta Tierra. A la cual, vamos a dejar de esquilmar, como los humanos vamos a dejar de explotarnos los unos a los otros sin respeto alguno.

Para llegar a este cambio, es la energía femenina quien liderará, al ser creadora de vida y escuchadora, donde una solución es individual (energía masculina), y a la par colectiva. Donde se dialogue para evitar enviar a morir en una guerra a millones de hijos e hijas.

El problema es que el autoritarismo de las oligarquías, que representan el viejo patriarcado, no va a ceder su poder mientras sostiene viejas instituciones y a bufones como Bertín Osborne que se desentiende de su paternidad como si él hubiera sido un problema sólo de su madre. O los nietos del tardofranquismo yendo a Ferraz a reclamar su status quo. O Netanyahu cual Herodes asesinando a miles de niños en Gaza. Muchas personas van a preferir seguir en lo viejo, en la somnolencia que da el adictivo entretenimiento digital como yo mismo hasta el 16 de octubre, y el servilismo de ceder nuestras decisiones a instituciones patriarcales como la iglesia española, en un Estado laico donde no pagan impuestos de los cientos de inmuebles que tiene, o influencers mediáticos que deforman tu libertad. Así como, miles de padres seguirán mintiendo a sus hijos sobre la identidad de los reyes magos, en una gran farsa colectiva, por seguir una tradición que falta a la verdad.

Lo curioso del proceso, es que ya no estamos en signos de tierra donde levantarnos en armas para instaurar un nuevo modelo, que someta al anterior, y cree nuevos odiadores que justifiquen su existencia como pasó en la Revolución Francesa. Ahora la llave está en atrevernos a dejar de ser Teneres Humanos, e independientemente de las cosas y personas que poseeamos, atrevernos a mirar a nuestro interior, a encontrar nuestra paz, a amarnos, respetarnos, para respetar a los demás, y ser más empáticos con sus circunstancias. Sí estás bien contigo mismo/a no sentirás envidia, ni necesidad de hipotecar tu presente en post de un futuro donde seas el propietario/a de unas expectativas, que de no conseguirlas se convierten en frustraciones.

Sin ego, caerá el individualista modelo económico de las startups, donde lo importante es el beneficio económico que obtienes tras hackear el entorno, para medrar tu ego en los social. Es momento de aportar tu valor en redes abiertas colectivas, sin pagar el peaje de ser parte de un lobby de amiguismo o pagar favores con el 3% de comisión.

Dejar de esquilmar el planeta va a generar una potente innovación de la producción de alimentos, potenciando la agricultura vertical o los alimentos sintéticos, como chuletones creados con células madre, sin necesidad de matar a otro animal para alimentarse. De la misma manera, al caer los lobbys salvaguardas de la falsa ética que beneficia a las multinacionales occidentales, se va a innovar en salud, a través de la edición genética de CRISPR rentabilizando la cura de muchas enfermedades sean raras o bien conocidas como el cáncer o el envejecimiento. Así como, mejorará la toma de decisiones empresariales e institucionales en base a certeras inteligencias artificiales.

Al no ser necesaria tanta mano de obra para producir los bienes y servicios, abandonaremos el modelo educativo que nos hace creer que partimos desde la carencia de no saber nada, y conforme nos formamos, alcanzaremos la zanahoria del éxito. Modelo que cambiaremos, para detectar a la edad de 8 años del alumnado, los docentes hayan detectado los talentos innatos de cada niño y niña, para tranquilizar a sus progenitores, de cómo se podrán sus vástagos realizarse, y con entrenamiento vivir de alquilar tiempo de sus talentos a las empresas o colectividades, para su sostenibilidad (económica y social).

Si generamos humanos capaces de pensar por sí mismos, con autoestima, y capaces de respetar al diferente, columnas de opinión como la mía carecerán de sentido. Vamos a ello.

Comprendo a quién prefiere quedarse en lo viejo, en la somnolencia de la matrix, porque como te he ido contando en columnas anteriores, el camino de la paz interior, es duro de cojones, en mi caso, con mi falta autoestima y adicción al entretenimiento digital y al sexting, que desconecta mi mente de mi cuerpo, con recaídas, pero cada día que soy capaz de no sentir ni un gramo de rabia, es digno de celebrar. Y sé que 2024 es el estertor final de un proceso, en el que llevo desubicado desde hace 40 de mis 48 años de esta vida.

En abril, con China ya en el año del Dragón, que simboliza el poder espiritual supremo y a la vez encarna a toda persona cuya fuerza es su mayor virtud. Puede que estalle su burbuja inmobiliaria, al tener el triple de casas que de habitantes, dando el pistoletazo de salida a diversas recesiones locales hasta 2027. Para combatir esas recesiones se crearán estructuras de criptomonedas FIAT que unan a los BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica), en base al patrón oro, cuyas reservas chinas superan con mucho a las demás. Dotando así a una criptomoneda la seguridad referenciada al patrón oro, a la par que se deja de financiar la economía de USA en el comercio internacional, al dejar el patrón dólar, y por último dejar de depender de los bancos centrales occidentales que marcan el paso de la economía del planeta.

Otra cuestión que se debatirá es la condonación de la deuda externa, que es el lastre para el desarrollo de las regiones más desfavorecidas de la tribu humana. Como pasó tras la II Guerra Mundial al perdonarse a Alemania, y que empezó desde cero, para convertirse en el motor de Europa.

A nivel local, en España, el 14 de abril, el día de la República tomará especial importancia al reflejar la pantomima de la vigente monarquía española, pudiendo haber un referéndum sobre la misma en otoño, y ser una república de nuevo, como lo son Francia y Alemania.

Esta seguridad en los datos, está basada principalmente en el vídeo del astrólogo José Millán publicado el 18 de noviembre de 2023 donde ya se acertaba con el convulso inicio del año. Así como, acertó en 2019 al prever un 2020 complicado. Y en menor medida de astrólogos con videos más cercanos en fechas, como Vicente Cassanya y BioCoach Online.

La ciencia actual, no ha podido descifrar la astrología, pero ésta con el estudio de la posición de los planetas, nos aporta una información que nos genera cierta certidumbre para comprender nuestras reacciones y las de los demás. Puede que con Inteligencia Artificial la ciencia consiga comprender los datos que aporta la astrología.

La clave es que Plutón entra en Acuario del 20 de enero hasta el 2 de septiembre, para emigrar a Capricornio, y volver a Acuario el 19 de noviembre donde estará 20 años. Tras haber estado en Capricornio desde la crisis del 2008, donde vimos las partes oscuras del sistema económico basado en hipotecar el presente en pos de expectativas futuras, y la necesidad de coser sus costuras. Ahora, al entrar Plutón en Acuario, nos enfrenta a nosotros mismos, para mirar nuestro poder personal innato y nuestra caja de Pandora de miedos, para aceptarla para ser individuos consciente y honestos, aportando valor en la inteligencia colectiva humana, sin dualidades, ni polarización.

Así mismo, el 8 de abril habrá un eclipse solar total que afectará a América del norte. En abril también, será la potente conjunción Jupiter Urano en Tauro, que va ligada al pensamiento alternativo a un salto hacia el futuro. Jupiter legítima lo que encuentra en Urano, en 1714 fue la Toma de la Bastilla para liberar a los presos políticos de la monarquía, en 1968 fue el hombre en la luna. Por otra parte, Urano en Tauro hace referencia al control de la población, y en este caso, la creación de una criptomoneda referenciada al patrón oro, puede hacernos libres, de la tutela de los lobistas bancos centrales. China va a estar bajo la influencia de Plutón de 2024 a 2026 sufriendo cambios drásticos, coincidiendo con la posición de los planetas que se dió el 11S en USA y el 11M en España.

Habrá un trígono Plutón Urano y Neptuno, como en la II Guerra Mundial, pero si bien este año será muy hostil, la mecha no prenderá ni habrá una III Guerra Mundial, ya que sería la última, con el uso de armas nucleares. En cambio, habrá una aceleración durante 7 años de la incorporación de la información individual y colectiva, donde Neptuno nos ayudará a ser conscientes que somos uno, una sola tribu, la humana. Así mismo, al estar todo el año Saturno en Piscis, e invitar Saturno a recoger lo cosechado, somos uno, donde la víctima se convierte en verdugo como está sucediendo con los dirigentes sionistas de Israel, y ya sucedió entre los Hutus y los Tutsis, y los serbios al aniquilar a los musulmanes en Srebrenica. El nodo norte en Aries, nos recuerda que para hacer tortillas hay que romper huevos. Abrir caminos nuevos. De ahí, que 2024 sea un año bisagra.

Hay otros eventos astrológicos que nos influenciaran, y para saber de ellos, te invito a que veas en Youtube los enlaces de los astrólogos.

Una sugerencia, si tu paz interior ha colapsado, y quieres comprender cuál es tu poder personal, para andar tu camino a tu paz interior, para ser independiente de los estímulos que te provoquemos los demás, te sugiero la Sanación del karma, al ser una radiografía de tu cuerpo, mente y espíritu, proporcionandonte tu misión de vida, y qué herramientas innatas tienes para afrontar tu reto. A mí es lo que más me ha orientado en mi camino actual. Otra sugerencia, en la luna nueva del 11 de enero, medita qué objetivos vas a alcanzar en junio.

Como ves, 2024 va a ser un año sorprendente y convulso, en lo personal, local y en lo global. Muchos lobbys van a caer causandonos mucho dolor e inocentes muertes, pero dos no se pegan si uno no quiere, y aunque parezca que pongamos la otra mejilla, estamos sanando a nosotros y a ellos, porque sus necesidades materiales de okupación

Nos hemos dejado educar en la creencia de la escasez de no saber nada, y dejarnos clasificar conforme aprendemos enseñanzas ajenas, que si no consigues los objetivos del aprobado, no eres digno/a, con la consiguiente frustración al no dar la talla. Es momento, de cambio, de ser consciente que naciste por lo menos con una talento con el que te realizarás ofreciéndole a la comunidad, desde la abundancia consciente de estar vivo aquí y ahora, en el presente, cual regalo vital que es.

Gracias

