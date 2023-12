Davó, mi óptico favorito, me felicita las fiestas

Antes era lo habitual: recibir crismas en el buzón -que hoy día tenemos que llamar “físico” para que se entienda- y luego los íbamos colocando por las librerías y mesitas de la casa. A mí me encantaba mandarlos. Los años que estuve destinado en África como Jefe de la Oficina Comercial de la Embajada de España en Dakar llegué a encargarlos a artistas locales para que fuesen únicos, y aún después los hacía yo mismo, a partir de fotografías y dibujos, míos o de amigos, y los imprimía en REPROGRÁFICA PUERTO RUBIO, la copistería e imprenta que tenía mi muy querido amigo Julián Lucas, Luqui, en la Plaza Vieja.

Ahora hace años que ya no. Ni yo los mando ni los recibo. Este año, espero que de momento, aún no ha llegado el del Cafetín Croché del Escorial, el único que mantiene las viejas y bellas costumbres. Pero en cambio sí ha llegado un crisma de DAVÓ ÓPTICOS. Me ha hecho enorme ilusión, y he recordado que muchas veces he estado a punto de sentarme ante el teclado, como estoy ahora, para contarle al mundo, al pequeño mundo que me lee, que Juanjo Davó es mi óptico de confianza de Madrid, de Mad Madrid. Del que más me fío tanto en lo económico, nunca abusa, como en la calidad de su trabajo. Y mirando dentro de mí mismo he encontrado que no acababa de escribir el artículo a causa de un cierto egoísmo: si DAVÓ ÓPTICOS se hace demasiado popular a mí no me cuidarán tan bien. Y podría ser… porque me ha pasado ya varias veces que recomendar restaurantes o bares, sobre todo cuando vivía en Murcia, se volvían demasiado populares y hasta impracticables; y también es cierto que algunos artículos digitales en Diario16 han sobrepasado el millón de visitas… Pero bah, me digo, son excepcionales: artículos que hablan de Fernando Alonso o de Alcaraz o del Corte Inglés. Y además ¡hay que ser generoso del todo y de verdad que estamos en Navidad! Así que si la próxima vez que llame a Juanjo Davó, y a su mujer Mariví, no me dan hora para cambiar un cristal con la presteza a la que estoy acostumbrado, me aguantaré y esperaré paciente en la cola. Porque lo merece. Y además hay que aprovechar: no le queda mucho para la jubilación.

¡Felicidades Juanjo, felicidades Mariví!

Gracias por vuestra amabilidad y por trabajar tan bien.

Y felicidades navidades también al excelente óptico Paco Casado, que me los presentó.

Excelsior.