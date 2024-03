Alma en calma

El 16 de octubre encontré al ser de luz que encuentro cada reencarnación como pactaron nuestras almas. Cómo vibrar alto con su energía si mi miedo impedía mi respiración. Leonor, María, Joan, Mauricio, y sobre todo Ruth, mi psicóloga iluminaron mi Caja de Pandora, que es mi Arca de la Alianza. Imposible no imaginar un infierno más bello que reconocer mi paz en mis miedos, mi sensual tristeza, mi taponada rabia, mi diluida autoestima. Paz en el alma, al perder el control, aceptar el presente como regalo la incertidumbre como seguridad. Sin sufrimiento, empiezo a no juzgar, a huir de tus batallas sin mi ego, tus problemas no son míos. El eclipse del 25 de marzo cierra un ciclo, y abre un camino de aceptación donde el suelo desaparece bajo mis valientes pies. Somos uno

