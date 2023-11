EEUU apuesta por una pausa humanitaria de tres días en Gaza, y advierte a Netanyahu sobre sus planes tras la guerra

Mientras los demócratas del senado bloquean el proyecto de ley para enviar ayuda a Israel, por no contemplar en el paquete ayuda para Ucrania y Taiwán, las conversaciones entre Biden y Netanyahu marcan puntos clave.

Paquete de ayuda a Israel pero no a Ucrania

La propuesta de la Casa Blanca mantiene el pulso con los republicanos, que son mayoría en la Cámara de los Representantes, por continuar ayudando a Ucrania. Sin embargo, la semana pasada, el presidente de la Cámara de Representantes ya anunciaba que pondrían en marcha una ayuda económica que tendría como único destinatario a Israel, y que Kiev tendría que esperar. En estos términos se aprobó el paquete de ayuda consistente en 14.000 millones de dólares para Israel, que será compensado con recortes en el Servicio de Impuestos Internos.

Sin embargo, Biden ya ha confirmado que bloqueará este proyecto desde su Administración hasta que no se incluya en el paquete la ayuda pendiente por enviar a Ucrania y también a Taiwán.

Alegaban los republicanos que la ayuda a Israel es urgente, más urgente que la que Ucrania necesita ahora mismo, según ellos.

Estados Unidos advierte a Netanyahu que no apoyará sus planes de control de Gaza después de la guerra

Netanyahu ha afirmado en las últimas horas que, terminada la guerra en Gaza, tiene previsto establecer un control absoluto en el territorio y que «por cuestiones de seguridad», su deseo es que el ejército israelí pueda encargarse de vigilar constantemente la zona, incluso transitar por ella.

Según ha informado el New York Times, entre otros medios, el primer ministro de Israel, ha justificado sus planes señalando que se correría el riesgo tras la guerra de «sufrir otro ataque» si no se vigila el territorio.

Estados Unidos, principal aliado de Israel, ha advertido desde la Casa Blanca de lo alarmante que le resultan estas declaraciones. Cuando se le ha pedido opinión al portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, en una entrevista en CNN, éste respondió que habría que reconsiderar estas intenciones de Netanyahu.

«El presidente todavía cree que una reocupación de Gaza por parte de las fuerzas israelíes no es buena. No es bueno para Israel. No es bueno para el pueblo israelí», señaló Kirby.

«Una de las conversaciones que el secretario de Estado Blinken ha estado teniendo en la región es, precisamente, cómo será Gaza después del conflicto; cómo es la gobernanza allí. Porque sea lo que sea, no puede ser lo que era el 6 de octubre. No puede ser Hamás».

«Tres días de pausa»

El presidente de Estados Unidos acaba de sugerir una pausa humanitaria de tres días para poder asegurar la liberación de algunos de los rehenes retenidos por Hamás en Gaza.

Según la información publicada en las últimas horas, Biden habría planteado a Netanyahu la suspensión de los ataques contra Hamás durante tres días, justificándolo en el contexto de la liberación de rehenes a manos de Hamás.

La propuesta de Biden se estaría debatiendo en estos momentos entre líderes de Estados Unidos, Israel y Qatar y se prevé que la pausa sea para liberar entre 10 y 15 rehenes y poder verificar la identidad de los que permanezcan cautivos.

Por el momento, Netanyahu no se muestra partidario de un alto el fuego, pues considera que esto se podría entender como una rendición ante Hamás, aunque el motivo de liberación de rehenes puede suponer una razón con la que el líder israelí pudiera estar de acuerdo, según ha publicado ABC News.