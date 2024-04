El informe de la Guardia Civil: «No era la primera vez que Ábalos había tenido conocimiento de los contratos investigados»

La trama Koldo extendía sus tentáculos por todo el país. Allá donde iba Koldo García (asesor del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, se abría una oportunidad de negocio). Y no importaba si se trataba de un viaje oficial o privado. Oficialmente, los comisionistas de las mascarillas, con contactos en el PSOE y el PP, tocaron comunidades como Canarias y Baleares, pero también otras como Murcia. En aquellos días, Soluciones de Gestión, la empresa tapadera de los negocios vinculada a Koldo García, atravesaba por apuros económicos. La Guardia Civil lo relata así en su informe al que ha tenido acceso Diario16. “Esa misma tarde Cueto [Juan Carlos Cueto, uno de los empresarios implicados en la trama] vuelve a contactar con Escorial [otro de los ejecutivos salpicados al aparecer en el sumario], al que le afirma que está buscando dinero desesperadamente porque hay millones y millones de deuda y la gente no paga”. Y añade “con mucha tensión, mucha tensión”.

Pero, más allá de las conexiones entre los directivos supuestamente metidos en la trama, de este momento de la investigación de la Guardia Civil se desprende uno de los datos más interesantes de todo el sumario, y que tiene que ver con la gestión del exministro socialista antes mano derecha de Pedro Sánchez. Así, de las transcripciones y escuchas a los investigados, los agentes deducen que “no era la primera vez que Ábalos había tenido conocimiento de una cuestión relativa a los contratos investigados (véase oficio de fecha 4 de diciembre de 2023)”. De hecho, los investigadores de Policía Judicial siguen acumulando datos para determinar hasta dónde llegó Ábalos en los negocios de su polémico asesor.

Además, según la Guardia Civil, se concluye que las gestiones que Koldo García estaría realizando con los actuales responsables de la Administración balear (entonces dirigida por Francina Armengol, hoy presidenta del Congreso de los Diputados), “son un favor que tanto Koldo como su ex jefe –del devenir de la intervención telefónica en curso se referiría a Ábalos– habrían solicitado a cambio de otro ‘favor’”.

De Murcia a Ecuador

Volviendo a las llamadas entre Koldo y Cueto, el día 9 de enero de 2024 vuelven a contactar en dos ocasiones, exponiéndose a continuación la transcripción literal de la primera conversación.

Koldo: ¿Qué pasa señor?

Cueto: Buenos días, feliz año, felices reyes… de todo… ¿qué tal vas?

K: Pues bien, bien… Ahora estoy… ahora mismo hablando… bueno, no creo que pueda ver a este, pero estoy cerca de un amigo tuyo… Estoy en Murcia, donde el Delegado.

C: Muy bien… pues nada… cómete un buen caldero.

K: No… qué va… un café con él y me vuelvo porque mañana tengo que estar en Madrid.

C: Sí señor, ¿cuándo te vas tú al final para allá?

K: Yo me voy… O sea mañana vuelve este y estamos juntos desde mañana a las 8.30 de la mañana hasta el jueves, que nos vamos a las 9.00 de la mañana en el avión. Ahora tenemos un problema porque Noboa [se entiende que se refiere al presidente de Ecuador, Daniel Noboa), ha declarado el estado de sitio en Ecuador y vamos ahí… entre pitos y flautas…

C: Ehh… Vale… ¿Y le vas a poder decir alguna cosa antes de salir?

K: Sí, sí… Mañana sí… una de las cosas es esa.

C: Vale, bueno, mañana con lo que sea me llamas y me dices, porque mañana justo estoy de viaje y no vengo hasta el jueves por la tarde, ¿vale?

En este punto, la llamada se corta. Analizada la transcripción expuesta, según los agentes, Koldo García hace referencia a una tercera persona con la cual se reunirá al día siguiente, es decir el día 10 de enero de 2024, y con la cual cogerá un vuelo el jueves, de lo que se infiere que se refiere al día 11 de enero de 2024. “Como se ha apuntado anteriormente, la persona que se estaría refiriendo Koldo es Pombo [Jacobo Pombo, vinculado al PP a través de Nuevas Generaciones]”.

Por otra parte, y a la pregunta de Cueto sobre si va a poder decir algo a un tercero antes de salir de viaje, se entiende que le pide que insista a esa persona, presumiblemente sobre el asunto de Baleares (el Gobierno de Francina Armengol había detectado irregularidades en las mascarillas de Soluciones de Gestión y había abierto un expediente de reclamación). “Del contexto que se viene explicando se trataría de un tercero que no es Pombo, ya que Koldo debe abordarlo antes de salir de viaje, y no tendría sentido que fuera él porque se marchan juntos –Pombo y Koldo– de viaje a Perú”, asegura el informe de la Benemérita.

“Al hilo de esta petición, resulta de interés para los hechos investigados la contestación de Koldo: Sí, sí… mañana sí… una de las cosas es esa”, relata el atestado policial. “Como más adelante se detallará, de la actividad operativa realizada por esta Unidad sobre Koldo el día 10 de enero de 2024 se reunió, ente otras personas, con el exministro José Luís Ábalos Meco en una zona reservada de la marisquería La Chalana”. “Cabe recordar que, tal como se informó en oficio de fecha 4 de enero de 2024, en una conversación entre Cueto e Íñigo Rotaeche (otro de los empresarios implicados en la red) producida el día 4 de diciembre de 2023, Cueto afirmó sobre las gestiones realizadas por Koldo sobre la reclamación de la Administración balear: […] Íñigo, a ver, escúchame, no opines lo que tú creas… Te dije que en principio esto era un favor que le estaba pidiendo tu vecino [Koldo García]… Él y su ex jefe… y parece ser que el otro ha dicho que sí… porque le han dado otro favor a cambio”.