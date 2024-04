El cierre de la UCI del hospital estrella de Moreno Bonilla que inauguró cuatro veces coincide con el máximo colapso de las listas de espera

La “decidida apuesta” por la sanidad pública de Juan Manuel Moreno Bonilla tiene actualmente en el hospital Doctor Muñoz Cariñanos de Sevilla, inaugurado por el propio presidente andaluz hasta en cuatro ocasiones en tres años, uno de sus mayores y más claros exponentes. El presupuesto dedicado a sanidad por el ejecutivo andaluz es este 2024 el mayor de la historia de la autonomía, el 30,5% del total, 14.246 millones de euros, y pese a ello el hospital estrella de Sevilla enarbolado como estandarte de su política sanitaria por el propio Moreno Bonilla ha anunciado el “cierre técnico” de su servicio de UCI ante la supuesta ausencia de pacientes, como han denunciado los sindicatos. Este lunes, el personal sanitario del centro se ha manifestado a las puertas de este hospital, al que el Sindicato Médico Andaluz (SMA), denomina “hospital fantasma”, para protestar por esta situación insostenible.

El responsable de Sanidad del sindicato UGT en Andalucía, Antonio Macías, denuncia la falta de una “apuesta verdadera” por aumentar servicios en este centro hospitalario nuevo y convertirlo realmente en el tercer hospital de la ciudad de Sevilla, ya que actualmente su personal está adscrito al Hospital Universitario Virgen del Rocío. “Es incomprensible que con las listas de espera desbocadas y la falta de camas que tenemos, la Consejería de Salud no apueste de una vez por toda por mejorar estas instalaciones que tantas veces han inaugurado y que no termina de convertirse en lo que necesita nuestro sistema sanitario”, denuncia Macías.

El SAS no permite que se deriven pacientes a este hospital porque el centro no tiene la plantilla suficiente para atenderlos, denuncia el Sindicato Médico

Este cierre del servicio de UCI supone para UGT “un detalle más de esta dejadez” del ejecutivo andaluz, ya que pese a tener todos sus elementos materiales y humanos dejan sin uso alguno este servicio fundamental. La dirección del hospital Virgen del Rocío se reúne este lunes para comunicar a los profesionales el destino donde se reubicará el personal de la UCI tras el cierre de estas instalaciones. Los trabajadores sanitarios advierten que esta decisión del ejecutivo andaluz de dejar sin UCI este hospital sevillano se produce a las puertas del verano y temen que será “la puntilla definitiva” para la viabilidad de este centro hospitalario, que puede quedar sin funciones y sin profesionales.

También el Sindicato Médico Andaluz, el de mayor representación de los facultativos, ha sido muy crítico con esta decisión del ejecutivo de Moreno Bonilla. “La Junta de Andalucía, con Juanma Moreno a la cabeza, está tomando el pelo a los andaluces en general y a los sevillanos en particular. Decir que se cierra la UCI del Hospital Militar de forma técnica por ausencia de pacientes, y que las 25 camas se encuentran preparadas ‘especialmente para atender enfermos con problemas respiratorios, estando preparados sólo para atender patologías de estas características’ después de haber ido desmantelando progresivamente el centro tras su última inauguración hace algo más de un año, es una mentira descarada”, apunta el SMA en un comunicado.

Sin trabajadores no hay pacientes

Este sindicato explica que no hay pacientes actualmente en la UCI de este hospital sevillano “porque no hay pacientes en las plantas, y no los hay porque el Servicio Andaluz de Salud (SAS) no permite que se deriven pacientes allí porque el centro no tiene plantilla suficientemente dotada para atenderlos. No busquen otros motivos”. El sindicato de referencia de los médicos niega que este cierre sea “por falta de necesidad”, ya que “sólo tienen que pasar por una de las puertas de Urgencias de los hospitales de Sevilla saturadas y con pacientes esperando durante horas o días una cama de hospitalización”.