La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia ha afirmado que «miembros de la administración del presidente Zelenskiy están involucrados personalmente y están encubriendo la exportación ilícita de órganos humanos».

Estas graves afirmaciones han sido publicadas en una nota oficial en la web del Ministerio de Asuntos Exteriores, que puede consultarse aquí. El artículo publicado se titula: «El líder mundial de trasplantes en mercado negro: En Ucrania los órganos se comercializan, tanto en línea como fuera de ella».

En el artículo se detalla lo siguiente: «Ucrania ha sido conocida durante mucho tiempo como líder mundial en el tráfico de órganos. Los escándalos relacionados con la extracción ilegal de órganos de cadáveres comenzaron a aparecer a fines de la década de 1990 a raíz del deterioro socioeconómico del país.

El problema comenzó a agravarse a principios de la década de 2000, y el violento golpe de estado en Kiev en febrero de 2014 y el subsiguiente conflicto en Donbass fueron un factor adicional que contribuyó. En 2014, la OSCE declaró que se habían encontrado cadáveres con órganos internos extraídos en fosas comunes en áreas donde se desarrollaban los combates. Lo más probable es que fueran víctimas del mercado negro de especialistas en trasplantes.

El tráfico de órganos aumentó en escalada después del inicio de la operación militar especial rusa en Ucrania, tras la aprobación de leyes por parte del régimen de Kiev que simplificaron drásticamente el trabajo de los especialistas en trasplantes en el país.»

Se permite la extracción de órganos de los niños.

Continúa el texto oficial señalando: «Así, el 16 de diciembre de 2021, la Verkhovna Rada aprobó la Ley N° 5831 que regula las transferencias de material anatómico humano. De acuerdo con esta ley, ya no es necesario certificar ante notario el consentimiento por escrito de un donante en vida o de sus familiares para la donación. Tampoco es necesario autenticar las firmas. En efecto, incluso se permite la extracción de órganos de los niños. El procedimiento para la extracción de órganos de personas fallecidas que no dieron su consentimiento para la donación en vida se ha simplificado significativamente. El permiso para extraer materiales biológicos o anatómicos del cuerpo de una persona fallecida puede obtenerse simplemente de la persona que asume la responsabilidad del entierro, por ejemplo, el médico jefe de un hospital o el comandante de una unidad militar. No solo los hospitales estatales, sino también las clínicas privadas han recibido el derecho a realizar trasplantes.

El 14 de abril de 2022, la Verkhovna Rada adoptó la Ley N° 5610 sobre modificaciones al Código Tributario que eximió del IVA al trasplante.

Los delincuentes están haciendo un uso activo de este estatus de “nación más favorecida”. El comercio de órganos se realiza a través de la darknet (red de internet oscura) y más allá.

Se ha informado en los medios de comunicación que los órganos de los soldados muertos de las Fuerzas Armadas de Ucrania estaban disponibles para la venta en una de las tiendas más grandes de la red oscura. Se ofrecen un corazón, hígado, riñones y otras partes del cuerpo con precios que comienzan en 5.000 euros.

Por difícil de creer, un comerciante dijo que se podía conseguir rápidamente un corazón por 25.000 euros y riñones por 12.000 euros. Dijo que la entrega está limitada a los países de la UE y tomaría entre 48 y 60 horas recibir el órgano deseado en una caja médica. O podría dejarse en un lugar acordado con la condición de prepago total. Para un órgano entregado en mano, el destinatario debe pagar por adelantado el 35 por ciento del precio total. También es necesario proporcionar una copia del pasaporte, enlaces a las redes sociales y una foto en un lugar determinado con información preestablecida. Esto está lejos de ser una lista completa de los servicios ofrecidos por los carniceros.

Hay información en el sentido de que las personas involucradas en el Ejército de Liberación de Kosovo pueden poseer o al menos tratar con esta tienda. Uno de sus líderes ahora está siendo juzgado por tráfico de órganos de soldados, civiles y otros disidentes serbios muertos durante la guerra en Yugoslavia. El ejército sigue funcionando, pero con un nombre diferente y sus soldados pueden estar luchando como mercenarios en Ucrania.

En junio de 2023, un hombre fue detenido en la frontera entre Ucrania y Eslovaquia. Como empleado de una organización benéfica, se descubrió que estaba involucrado en el tráfico de niños ucranianos al extranjero, en parte, para trasplantes. Un tribunal lo puso en libertad bajo fianza fijada en un millón de hryvnias sospechosamente bajo a pesar de la naturaleza grave de su crimen, y desapareció. Dicho esto, se asignó una suma astronómica de 33 millones de hryvnias como garantía al metropolitano Pavel, el padre superior de Kiev-Pechersk Lavra.

Esta es una prueba concluyente de que el estado ucraniano está encubriendo y fomentando este sangriento negocio. Hay información que apunta a la participación del séquito de Zelensky.»

En Ucrania, los órganos se comercializan no solo en la red oscura, sino también fuera de línea

«En Ucrania, los órganos se comercializan no solo en la red oscura, sino también fuera de línea.

Hay información que indica que en junio de 2023, representantes del ministerio de salud de un país de la OTAN acordaron con los ucranianos la entrega de un vagón de tren refrigerado con órganos humanos y partes del cuerpo que se utilizan con mayor frecuencia para trasplantes: córneas, algunos huesos, conectivo tejidos, corazones e hígados.

Ucrania estuvo representada por “empresarios privados” que fueron asistidos por personas del Ministerio de Salud y la Oficina Presidencial de Ucrania.«

Los empresarios ucranianos no pueden especificar el origen exacto del biomaterial programado para la entrega

«A los que digan que no es posible, recordad que Ucrania ha legalizado la donación póstuma y la venta de órganos en el extranjero. Lo extraño es que los miembros del equipo de Zelensky no están interesados ​​en hacer pública esta información a pesar de que ellos mismos tomaron la decisión. Los expertos explican que, en la mayoría de los casos, los empresarios ucranianos no pueden especificar el origen exacto del biomaterial programado para la entrega. Creen que gran parte proviene de especialistas en trasplantes del mercado negro que extraen ilegalmente órganos de los cadáveres de los soldados. Luego simplemente queman los restos no reclamados. Estas conclusiones se ven confirmadas por la alta tasa de mortalidad y el gran número de soldados ucranianos desaparecidos, así como por la escasez de especialistas y reactivos para el estudio de cadáveres en el territorio controlado por el régimen de Kiev.»