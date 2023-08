El PP de Feijóo sigue creyendo en unicornios

El Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo sigue creyendo en unicornios e insiste en que la situación ha cambiado y puede conseguir su investidura como presidente del Gobierno, algo que es materialmente imposible.

La luz verde del partido de ultraderecha de Vox a votar a favor de la investidura de Feijóo a cambio de nada, no es nada más de una salida hacia adelante para quitarse el mantra de ser los culpables de la posible repetición de elecciones generales.

Apoyo incondicional de los ultras de Vox

El coordinador general del PP, Elías Bendodo ha asegurado esta mañana en la emisora de los obispos que la oferta del apoyo de los 33 diputados de Vox a cambio de nada “cambia las reglas del juego”. Estas declaraciones las realiza después de que el propio líder de los conservadores en Aragón se negase a acudir a la firma indigna con la extrema derecha de VOX para no hacer la foto de la vergüenza.

Y a pesar de que no solo es la influencia de VOX, si no que son sus propios alcaldes y alcaldesas las que toman decisiones ultras por propia voluntad, suprimiendo Concejalías de Igualdad o de un plumazo eliminar el minuto de silencio en repulsa por el asesinato de mujeres y en rechazo de la violencia machista. Pero todavía puede ser peor al prohibir en las fiestas de muchos pueblos, entre ellos Pozuelo, de los puntos violetas para ayudar a las mujeres víctimas de abusos o violaciones. Así es el nuevo PP, un partido viejo, hecho para hombre y pensado por mujeres que no saben imponer su punto de vista y sus derechos.

La situación no cambia a pesar de los unicornios de Bendodo

Alías Bendodo considera que “la situación desde ayer cambia”, cuando la ultraderecha envió un comunicado anunciando su apoyo a los populares, y que, por tanto, “se da luz a una posible investidura del PP”.

Bendodo ha lanzado un mensaje en la Cope al PNV, que pocos días después de las elecciones del 23-J negó su apoyo a una posible investidura de Alberto Núñez Feijóo.

“Las circunstancias han cambiado para los que se posicionaron al principio”, ha dicho el dirigente popular sobre la negativa de los nacionalistas vascos. El PP hace cuentas y considera que la suma actual del PP y Vox, 170 escaños (la mayoría está en 176), va a permitir que Feijóo “ofrezca a los españoles un Gobierno en solitario, fuerte y amplio que empiece a rodar cuanto antes”.

El PNV un partido que no se vende a la extrema derecha

En los próximos días, ha dicho Bendodo, los populares anunciarán acuerdos con Coalición Canaria (CC) y UPN. “Hace menos de un mes se ha formado un Gobierno de coalición en las islas Canarias, con la vicepresidencia del PP”, ha resumido el líder popular. “Son dos partidos con muy buena relación. No son los colores, son las personas, esa buena relación va a facilitar el apoyo de CC a la eventual investidura de Feijóo, no tengo ninguna duda. Hay que trabajarlo, toda negociación es difícil”. Bendodo, aunque ha asegurado que el PP “tiene capacidad para hablar con todo el mundo”, ha marcado líneas rojas con Junts y Bildu.

“Puigdemont está fuera de la Constitución. Bildu también. Ya lo decía Rubalcaba, no se pueden llegar a acuerdos con los que quieren romper la Constitución”.

El PSOE quiere revisar los votos nulos en Madrid

Este lunes se reúne la Junta Electoral Central (JEC) que debe analizar el recurso presentado por el PSOE contra la decisión de la Junta Electoral de Madrid que desestimó la solicitud de revisión de todo el voto nulo de la Comunidad de Madrid formulada por los socialistas.

Según fuentes de la JEC, en la reunión convocada este lunes a las 13:00 el asunto principal del orden del día será analizar y dirimir sobre la petición del PSOE para que se recuenten todos los votos nulos de la circunscripción de Madrid. Los socialistas se juegan, por tanto, la última baza para tratar de recuperar el escaño perdido como resultado del recuento del voto de los españoles residentes en el exterior, el CERA, que hizo que el PP pasara de los 136 a los 137 diputados y el PSOE de los 122 a los 121. Los socialistas bajaron a 10 escaños por esta circunscripción, quedando fuera Javier Rodríguez Palacios.

Por mucho que insista el PP, la investidura es posible para Pedro Sánchez. Las probabilidades de Feijóo son escrituras en el aire que se las lleva el viento. Pero por ensuciar la vida política española que no quede. Y si es en verano, amargándonos las vacaciones si escuchamos su palabras, mejor.