El rey del miedo II

Dar miedo tiene poco mérito; lo único que se requiere, para darlo, es tenerlo (pues nadie puede dar lo que no tiene). Si Iker Jiménez se ha hecho rico dando y vendiendo miedo es porque tiene para dar y vender. ¿Y quién lo compra? Otros miedosos como él, que creen que consumiendo miedo perderán el miedo cuando lo mas que consiguen es acostumbrarse a vivir con él.

Iker lleva muchos años comunicando miedo y no se le acaba. Es un pozo inagotable de horrores de todo tipo. Igual se pone «del lado de la ciencia» como «del lado de los espíritus» que la ciencia se niega a reconocer. ¡Es capaz de hablar de cualquier cosa con tal de que dé miedo!

Hace ya algunos años, un anticuario me dijo algo que me impactó, por el simple hecho de que nunca había reparado en ello siendo del todo evidente – Si pones una pieza valiosa al lado de una pieza de poco valor, quién las mire tenderá a pensar que ambas son quincalla- Y es que la mente desconfía a la menor oportunidad que le des, pues es desconfiada por naturaleza. Iker habla sobre geoingeniería sí, pero acto seguido te mete la chica de la curva y mágicamente pone la geoingenería al mismo nivel. ¡Ah, la magia de la tele! Iker es un mago consumado que utiliza la televisión para compartir miedo (Un aparato del que renegó su propio inventor por lo dañino que comprobó que era).

-¿Y qué tiene de malo el miedo?- reconvienen sus seguidores. ¡Qué puede decir un consumidor sobre su producto favorito! Ellos devoran cada programa de Iker sin darse cuenta de que el miedo se acumula en la mente como el veneno en el cuerpo. No son conscientes de que el miedo que les va comunicando Iker les va envenenando. Son inconscientes, por eso sienten adicción por lo horroroso. ¿Por qué eligen películas de miedo pudiendo elegir películas de humor? Les preguntaría yo. ¿Por qué prefieren pasar miedo a reír?

Con todo lo que hemos vivido desde el 2020, no creo que haya nadie que desconozca que, los que mandan, nos controlan a través del miedo. Una mente infectada por el miedo es altamente sugestionable, manejable, manipulable, racionalmente inservible. ¿Qué puede ser más del agrado de los mandamases que ver a los grandes comunicadores comunicando miedo?

No creí a Iker cuando supuestamente lo echaron (y volvió con dos programas en vez de uno) y no le creo ahora que va de víctima de la censura (Más víctima que nadie, «plusmarquista en censura» según su plañidero coronel) ¿Qué hacía él, hace cuatro años, cuando intentamos advertir a nuestros conciudadanos de la estafa plandémica? Dar miedo asegurando haber visto lo nunca visto por el Ministerio de Sanidad. ¡En toda España solo vieron los bichitos Iker y el infame Calleja!

– Vale, vale- Insisten sus seguidores –¿Y no puede ser que Iker haya cambiado desde entonces? ¿Le niegas el derecho a cambiar?- ¡Como podría yo negarle ese derecho si la vida es cambio continuo!Seguro que un día veréis su cambio, porque pedirá perdón públicamente por haber colaborado con los estafadores y dejará de dar miedo. ¡Eso sí tendrá mérito!

EL REY DEL MIEDO

Cuando me enteré de que Iker volvía a la tele, me imaginé la película, y no me defraudó. Lo cierto es que el nivel de miedo de la población va bajando y hay que seguir haciendo «cosas» para mantenerlo. Ya quemaron el cartucho del rey narcoléptico, al que pusieron bozal para dar ejemplo. Esta vez han sacrificado al rey del miedo, al más miedoso.

Sale el tío y, más histriónico que nunca, dice que ha vuelto para «hacer un servicio»… ¿Después de dejar tirada a la audiencia, en los momentos más «altos» de la pandemia?.. ¿No hacía falta tu servicio cuando te fuiste y hace falta ahora?.. Claro, porque el miedo ha bajado mucho desde entonces y hay que subirlo… ¿A quién sirves, Iker?.. ¡Eso no lo dijiste!

El mismo que dijo que se largaba, por miedo (Es normal que lo tengas, si lo das), porque no quería poner en riesgo a su equipo, ahora vuelve y se sienta, sin máscara, sin tapujos, al lado de un científico que dice trabajar, cada día, con virus peligrosos… ¿Qué pasa, Iker?.. ¿Ya no te importa la seguridad de tu equipo?.. ¿Con cuánto dinero se neutraliza el efecto del miedo?

Hay quién dice que lo echaron. Puede ser. Él nunca lo aclaró. Lo que se puede constatar es que, como buen comunicador en paro, se centró en hacer videos para Youtube.. -Si consigo muchas visitas puede que también consiga «enternecer» a mis antiguos jefes- debió pensar… ¡Ahí estuvo listo!.. Vio que, para lograrlo, tenía que apostar fuerte, así que entrevistó a Dra. Martínez Albarracín (de Médicos por la Verdad), a José Antonio Campoy (de la revista médica Discovery DSALUD), y lo petó. Luego pidió audiencia a sus antiguos jefes. -Mirad cuanta gente me ve… Mirad cuanta gente me verá en vuestra cadena, si me volvéis a contratar- . –A condición de que te ciñas a este guión; y nada de volver a dar cancha a individuos como el Campoy o la Albarracín, y mucho menos hablar del dióxido de cloro-

Y así Iker nos sirve, de entre todas las historias posibles, aquella que causa más terror. Según él, el virus existe, es muy peligroso, y fue fabricado en un laboratorio. El mensaje es claro: Hay que cumplir todas las «medidas» impuestas, y más, si se imponen. Él no ve ninguna conspiración (De hecho, ni siquiera cree que propagaron, a propósito el virus que dice hicieron a propósito). El mismo tipo que se ha creído cualquier conspiración, por ridícula, por absurda que fuera, ¿ésta es la única que no se cree?.. Así, Iker puede dejar de lado todo análisis político y centrarse en su especialidad, en la medicina. Se pone una bata blanca y allá que va, a conocer al virus.

El momento en que se lo presentaron quedará para la historia de la televisión… ¡Qué emoción cuando sus anfitriones abren el tanque de nitrógeno y sacan aquella caja metálica!.. -Encantado, Sr. Iker-… -Mucho gusto, Sr. Virus- les faltó decir. La verdad es que los espectadores no pudimos oírlo (Al virus) ni tampoco verlo, pues solo se nos mostró una imagen generada por ordenador, pero él asegura que sí lo vio. Es pues el único ser sobre la Tierra que lo ha visto… ¡Qué grande, Iker!.. Ya te veo dando charlas por todo el mundo, como aquel astronauta que se llevó un chorizo al espacio… ¿Podrás revelarnos, al menos, de qué color es realmente?

Iker no se pregunta si está justificada la brutalidad policial con la que se está imponiendo el uso de unas máscaras que no protegen contra ningún virus, según se lee en las mismas cajas que les sirven de envase. No se pregunta si está justificada la ruina del país. No le preocupa el impacto psicológico que pueda tener «la nueva escuela» en la mente de los niños. Supongo que, para él, todo eso forma parte de esa conspiración en la que no cree. IKer, deja de lado todo eso y va directo al grano. Un grano que nos venderá en esa próxima entrega que no veré, pues me imagino la película… ¡Ya nos dirás, Iker, cuánto se cobra por promocionar la vacuna milagrosa!