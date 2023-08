Entre-tenerse

“Tal vez la felicidad sea esto, no sentir que debes estar en otro lado, haciendo otra cosa,

siendo otra persona” Isaac Asimov, tuiteado por Yoriento.

Hace un mes, tras medio año intentando crearme un hueco laboral, compatible con

acompañar a mis padres, claudique y asumí que no tenía sentido cambiar de ciudad para

estar 10 horas al día alejado de ellos. Tocaba entregar una pieza del juego, que es alquilar

mi casa de Madrid, para recibir un sueldo que me dé tranquilidad.

El mismo día que le comunique a un par de amigos que alquilaba el piso, apareció el

inquilino de parte de otra amiga. La locura está siendo, vaciar mi casa, 40 años en 40

bolsas (solo de ropa), que tiene ser el amigo soltero con síndrome de diógenes, para

pintarla y hacerle mejoras. Esa catarsis, te la contaré más adelante, cuando haya entregado mi cueva, y metido mi tesoro en lo que cabe en un coche..

Como autónomo, me iba de vacaciones cuando se iba mi principal cliente, como

emprendedor sin clientes suficientes, paraba cuando el mercado cerraba en agosto, como

ex lo anterior, resulta que ahora vivo a 200 metros de la playa, pero hace dos meses que no voy a postrarme ante la mar, y me paso la semana súper entretenido haciendo otras cosas, ahora imbuido entre la casa de la playa y la de Madrid. Bendito Iryo que ha democratizado el AVE.

Desde la barrera, veo a mis primos y demás madrileños tomando la ciudad y la llenan de

colas y de atascos, para que vaya poco a poco perdiendo la nostalgia por el atasco que me surgía hace años a finales de agosto, mientras desconectan de su rutina para entrar en otra.

En este ir y venir, hay una cuestión que me persigue, ¿la vida es estar entretenido? A

veces, te planteas un objetivo y te pones a realizarlo o a procrastinar, pero ¿realmente

somos capaces de no hacer nada cuando no nos lo sugieren u obligan sin que nos sintamos mal o nos auto culpemos?¿Decidir aburrirse también es entretenerse?

Si hemos dejado modelar nuestra percepción de la realización personal conforme

poseemos cosas, experiencias y personas, ¿tenernos a nosotros mismos entretenidos es

una acción aprendida o es una acción natural, intrínseca al Ser humano en vez del Tener

humano?